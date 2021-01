На сайте Российской газеты опубликована рекламная статья «Горы Хуаншань: когда реальность превосходит самые смелые фантазии»

ХЭФЭЙ (Китай), 8 января 2021 г. /PRNewswire/ -- По данным Управления культуры и туризма провинции Аньхой, 22 декабря 2020 года по местному времени в «Российской газете» была опубликована рекламная статья для туристов под названием «Горы Хуаншань: когда реальность превосходит самые смелые фантазии». Российский журналист ознакомился с ландшафтом и культурой провинции Аньхой.

Провинция Аньхой славится своими привлекательными горами. Горный хребет Хуаншань, расположенный в южной части города Хуаншань, является яркой жемчужиной среди этих чудес природы. Он входит в десятку лучших туристических достопримечательностей Китая, в то же время являясь объектом Всемирного природного наследия и Всемирного культурного наследия, а также Всемирным геопарком. В наше время горы Хуаншань, геологическая история которых насчитывает более 800 миллионов лет, пережившие орогенезис, поднятие участка земной коры, континентальное оледенение и естественную эрозию, славится своими захватывающими и красивейшими ландшафтами.

Горный хребет Хуаншань имеет 72 вершины, а его верхней точкой является вершина, находящаяся на высоте 1864,8 м над уровнем моря. Три главные вершины носят названия Lotus Peak (Пик Лотоса), Bright Summit Peak (Пик света) и Celestial Capital Peak (Пик небесной столицы).

Роскошь и великолепие гор Хуаншань можно представить как «пять чудес и три водопада». Фантастические сосны Хуаншаня, гротекские скалы, море облаков, горячие источники и зимний снег называются «пятью чудесами». В качестве «трех водопадов» упоминаются водопад Ренци (Renzi), источник Байчжан (Baizhang) и водопад девяти драконов.

Дух стойкости — диковинные сосны Хуаншаня

Диковинные сосны Хуаншаня известны во всем мире своим неукротимым духом. Самая знаменитая носит название «Сосна, встречающая гостей». Эта сосна, возраст которой превышает 800 лет, растет на камне зеленого льва высотой 10 метров и является одной из главных достопримечательней ландшафта гор Хуаншань. Изящный образ гостеприимной сосны, несущий в себе восточную культуру приветствия всей земли, стал символом мира и дружбы между Китаем и народами всей планеты.

Живые гротескные скалы

В горах Хуаншань насчитывается более 120 причудливых скал. Некоторые из них напоминают редких животных, разные типы человеческих фигур или другие предметы. Их схожие формы или выражения просто завораживают.

Непредсказуемое море облаков

Море из облаков между вершинами и болотами создает иллюзии, насыщенные тысячами образов. Еще с древних времен люди считали это море облаков первым чудом гор Хуаншань. Облака и туман настолько фантастичны и мимолетны, что существенно меняют весь ландшафт. Когда это облачное море иссякает, клочья парящих облаков создают восхитительное впечатление вуали, плавающей среди гор.

Нежный комфорт — горячий источник

Горячий источник Хуаньшань берет свое начало от южного подножия пика Цзюнь и северного берега Танкванси на высоте 850 метров. Вода насыщена преимущественно гидрокарбонатами без серы и может использоваться для питья и приема ванн. Этот источник хорошо известен на протяжении тысячелетий с момента его открытия во времена династии Тан. Поднявшись на гору Хуаншань, посетители могут отдохнуть и насладиться водой горячего источника, которая снимает усталость, стимулирует кровообращение и помогает избавиться от закупорок кровеносных сосудов. Это удобнее любых других вариантов.

Волшебное царство на земле — зимний снег

Зимний сезон в горах Хуаншань отличается от зимнего сезона в северной части Китая. Когда на горы опускается холодная зима, повсюду в воздухе кружатся снежинки. Холмы, сосны и причудливые скалы покрываются белым снегом, и все эти образы мысленно сливаются воедино.

SOURCE Department of Culture and Tourism of Anhui Province