NAB 2019: Infortrend получает премию Best of Show

СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), Тайвань, 30 апреля 2019 г. /PRNewswire/ -- Готовое решение All-flash SAN-in-a-Box от компании Infortrend удостоилось премии издательства Future "Best of Show" (Избранный продукт). Компания-разработчик получила премию от Video Edge в рамках выставки NAB 2019. Этот продукт расширяет границы сегодняшних весьма требовательных рабочих процессов, предоставляя пользователям высокопроизводительное решение с двумя SAN iSCSI 25 Гб с EonStor GSa AFA (All-Flash Array) и технологию Thunderbolt от ATTO Technology для Ethernet-адаптеров 25 Гб с поддержкой шести потоков видео 8K DPX.

По мере распространения форматов контента в высоком разрешении - на уровне 8K и выше, - системы хранения медийной информации начинают испытывать потребность не только в высочайших показателях IOPS, но и в молниеносном выполнении операций ввода/вывода при обмене данных между сетями 25 GbE.

Infortrend выделяется среди своих конкурентов способностью создавать решения с интеграцией фирменного и стороннего ПО, а также 25-летним опытом проектирования аппаратного обеспечения с резервными источниками питания и высокой степенью доступности.

Жюри премии Future Best of Show Awards, в состав которого входят ведущие специалисты отрасли, оценивает номинантов по уровню инновационности, набору доступных функций, рентабельности и производительности. Future издает более 50 журналов в сферах высоких технологий, телерадиовещания и профессиональной видеосъемки. Наиболее известными продуктами издательства являются Tom's Hardware, T3 и Gizmodo.

"Мы вот уже шестой год подряд вручаем премии Future Best of Show Awards в ходе NAB, - прокомментировал управляющий директор Future по вопросам контента для медиатехнологических проектов Пол МакЛейн (Paul McLane). - При определении победителей мы уделяем особое внимание выдающимся инновациям в технологической сфере, представляемыми на ведущей отраслевой выставке площадью около миллиона кв. футов. В этом году впечатляющий перечень победителей и номинантов наглядно иллюстрирует направление, в котором движется отрасль медиатехнологий".

"Для Infortrend большая честь получить премию Best of Show от издательства Future. Столь высокая награда доказывает, что наше решение идет в авангарде отрасли масс-медиа и развлечений, демонстрируя высокие результаты в сегодняшней требовательной среде 8K", - отметил старший директор по вопросам планирования производства Томас Као (Thomas Kaо).

Нажмите здесь , чтобы узнать больше о линейке хранилищ данных EonStor GSa.

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.infortrend.com/

Infortrend® and EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

