Пилотная зона свободной торговли Хунань раздвигает горизонты открытости материковой части страны

Благодаря древнему Шелковому пути и предложенной инициативе «Один пояс и один путь» в провинции Хунань заложен хороший фундамент для торгово-экономического сотрудничества с Африкой, с которой провинция может похвастаться высокой степенью совместимости промышленных стандартов и хорошей взаимодополняемостью рынков. Хунань играет ведущую роль в развитии экономического и торгового сотрудничества с Африкой на уровне провинций, городов и автономных регионов. В 2019 году провинция Хунань не только успешно провела первую Китайско-африканскую торгово-экономическую выставку, но и завоевала право ее проведения на постоянной основе. Благодаря этому она сможет увеличить объемы привлекаемых капиталовложений и масштабы сотрудничества. Полагаясь на конкурентоспособные отрасли, включая производство оборудования, энергетику и электроснабжение, инфраструктуру и переработку сельскохозяйственной продукции, провинция Хунань должна создать каналы логистического сообщения с Африкой и протестировать возможности формирования хунаньской модели афро-китайского торгово-экономического сотрудничества.

В 2019 году совокупный объем импортно-экспортных операций в Хунане достиг рекордного уровня, впервые превысив 430 млрд юаней. Темпы роста внешней торговли составили 41,2%, что позволило региону выйти на первое место в стране по этому показателю. При этом объем торговли со странами и регионами, расположенными вдоль «Одного пояса и одного пути», увеличился на 54%, а соответствующий объем импортно-экспортных операций достиг 124,8 млрд юаней.

При поддержке существующих конкурентоспособных отраслей, таких как строительная техника (SANY и ZOOMLION), оборудование для железнодорожных перевозок (CRRC) и интеллектуальное оборудование (SUNWARD), Хунань активизировал процесс создания платформы для реализации инновационных разработок и промышленного Интернета и вступил в международную конкурентную борьбу в сфере производства и обслуживания высокотехнологичного оборудования, получив возможность пользоваться преимуществом от участия в глобальной отраслевой конкуренции и сотрудничестве. Это не только отвечает потребностям устойчивого развития Китая, но и идет рука об руку с тенденциями четвертой промышленной мировой революции, поднимающей производство на новый уровень посредством интеллектуализации.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1282678/China__Hunan__Pilot_Free_Trade_Zone.jpg

SOURCE The Department of Commerce of Hunan Province