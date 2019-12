Популярный среди туристов бренд мобильной связи dtac представил новый продукт "dtac Happy Tourist SIM" для гостей из России

БАНГКОК (BANGKOK), 17 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- Лидер отрасли туристических SIM-карт, компания Total Access Communication Public Co., Ltd. представила новый продукт "dtac Happy Tourist SIM", ориентированный на российских туристов в Таиланде. 8-дневный пакет SIM-карты предоставляет многочисленные преимущества "More & Beyond", включая 15 ГБ Интернета с максимальной скоростью передачи данных, неограниченное использование Messenger, LINE и WhatsApp и безлимитные звонки в национальной сети dtac. Новая SIM-карта также дает доступ к скидкам и специальным предложениям в торговых центрах, ресторанах, отелях и турагентствах на ряду с услугами колл-центра dtac 1678, сотрудники которого готовы прийти на помощь российским туристам на протяжении всего времени их пребывания в Таиланде.