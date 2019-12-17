Популярный среди туристов бренд мобильной связи dtac представил новый продукт "dtac Happy Tourist SIM" для гостей из России

Информация предоставлена

dtac

17 дек, 2019, 05:40 GMT

БАНГКОК (BANGKOK), 17 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- Лидер отрасли туристических SIM-карт, компания Total Access Communication Public Co., Ltd. представила новый продукт "dtac Happy Tourist SIM", ориентированный на российских туристов в Таиланде. 8-дневный пакет SIM-карты предоставляет многочисленные преимущества "More & Beyond", включая 15 ГБ Интернета с максимальной скоростью передачи данных, неограниченное использование Messenger, LINE и WhatsApp и безлимитные звонки в национальной сети dtac.  Новая SIM-карта также дает доступ к скидкам и специальным предложениям в торговых центрах, ресторанах, отелях и турагентствах на ряду с услугами колл-центра dtac 1678, сотрудники которого готовы прийти на помощь российским туристам на протяжении всего времени их пребывания в Таиланде. 

dtac’, most preferred tourist SIM in Thailand, introduces new “dtac Happy Tourist SIM” for Russian visitors to Thailand
dtac’, most preferred tourist SIM in Thailand, introduces new “dtac Happy Tourist SIM” for Russian visitors to Thailand

Вице-президент и глава департамента предоплаченных продуктов dtac г-жа Суканни Лерцуквибул (Sukannee Lertsukwibul) прокомментировала: "Наша компания является новатором таиландского рынка туристических SIM-карт. Чтобы разработать наиболее оптимальный продукт, мы тщательно изучили привычки и предпочтения российских путешественников. Итоги нашего анализа показали, что россияне предпочитают заказывать туристические сервисы в режиме онлайн. Они склонны доверять отзывам других пользователей Интернета, демонстрируют высокие ожидания от клиентского обслуживания, а главным приоритетом для них является безопасность. Кроме того, наши гости из России используют мобильный телефон, в первую очередь, для звонков домой или своим соотечественникам. Высокое качество мобильной связи необходимо им, чтобы всегда оставаться на связи с родными и близкими во время поездки в Таиланд. С помощью "dtac Happy Tourist SIM" мы хотим предложить им туристический сервис в формате "More & Beyond" - с лучшим соотношением цены и качества, чем в любой другой сети. В дополнение к "Happy Network", гарантирующей бесперебойный, высококачественный доступ к Интернету с ограничением трафика на уровне 15 Гб, наш продукт предоставляет клиентам обширные возможности "Happy Privileges" - скидки и специальные предложения от партнеров dtac, в число которых входят рестораны, магазины, развлекательные центры и турагентства. Наши абоненты могут также воспользоваться услугами "HappyServices" - сотрудники нашего колл-центра (1678) всегда готовы оказать российским гостям всю необходимую помощь и поддержку".

Дисконтная программа "Happy Privileges" предоставляет российским туристам доступ к скидкам и специальным предложениям от различных кафе и ресторанов, включая McDonald's, Swensen's и Café Amazon; сети минимаркетов FamilyMart; знаменитых достопримечательностей SEA LIFE Bangkok Ocean World и Madame Tussauds Bangkok; туристических сервисов Grab, Drive Mate, BTS Skytrain и платформы бронирования отелей Agoda; страховых агентств MUANG THAI INSURANCE и т.д.

Карты "dtac Happy Tourist SIM" с 8-дневным пакетом предоплаченных услуг, включая 15 Гб Интернета, можно приобрести в аэропортах Суваннапхум, Донмыанг, Пхукет и Самуи; во всех фирменных салонах dtac; у дилеров мобильной связи и минимаркетах по всей стране. 

Больше информации о "dtac Happy Tourist SIM" см. на http://www.dtac.co.th/s/touristsim

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1044173/dtac_Happy_Tourist_SIM.jpg

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https://www.dtac.co.th/

SOURCE dtac

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Популярный среди туристов бренд мобильной связи dtac представил новый продукт "dtac Happy Tourist SIM" для гостей из России

Информация предоставлена

dtac

17 дек, 2019, 05:40 GMT