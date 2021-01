RedHill Biopharma объявляет о позитивных результатах по основным данным клинических исследований фазы 2 на безопасность препарата опаганиб и его эффективность против COVID-19

Предварительные данные неориентированного исследования фазы 2 на 40 госпитализированных пациентах в США свидетельствуют о безопасности перорально вводимого опаганиба и отсутствии существенных различий в отношении безопасности при сравнении пациентов, принимавших опаганиб, с контрольными группами пациентов

Устойчивые тенденции демонстрируют значительное улучшение, выражающееся в снижении потребностей в кислороде к концу 14-го дня лечения у группы пациентов, принимавших опаганиб, по всем основным первичным и вторичным критериям эффективности, что коррелирует с клиническим улучшением, определяемым по порядковой шкале Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Группа пациентов, принимавших опаганиб, продемонстрировала более значительные улучшения в плане снятия с искусственной вентиляции легких в течение 14 дней (52,6% против 22,2%) и сокращения дополнительно вводимого кислорода до 50% к 14 дню (89,5% против 66,7%), увеличение доли пациентов, выписанных к 14 дню (73,7% против 55,6%), и более значительное сокращение срединного значения совокупной потребности в кислороде (AUC) за 14 дней (68,0% против 46,7%)

Основные данные по результатам всемирного исследования фазы 2/3 на 270 госпитализированных пациентах с COVID-19 ожидаются в I квартале 2021 года, а результаты промежуточного анализа целесообразности от DSMB предположительно станут известны в ближайшие недели

Опаганиб нацелен на компонент клеток человека, задействованный в процессе репликации вируса, потенциально минимизируя вероятность резистентности в результате мутаций вируса

ТЕЛЬ-АВИВ (Израиль) и РОЛИ (шт. Северная Каролина), 4 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Специализированная биофармацевтическая компания RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) (далее — «RedHill» или «Компания») сегодня объявила о том, что предварительные основные данные исследования фазы 2 в Соединенных Штатах в отношении перорально вводимого опаганиба (Yeliva®, ABC294640)[1] у пациентов, госпитализированных с пневмонией, вызванной заражением COVID-19, продемонстрировали положительные сигналы безопасности и эффективности.

Для участия в двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании фазы 2 в отношении опаганиба (NCT04414618), проводимом в США с целью подтверждения правильности концепции, было зарегистрировано 40 пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке. Это исследование не было ориентировано на проверку статистической значимости, а было нацелено на оценку безопасности и выявление предварительных признаков действия препарата. Пациенты, участвующие в исследовании, были рандомизированы в соотношении 1:1 для получения опаганиба или плацебо в дополнение к препаратам стандартного лечения (SoC) и наблюдались на протяжении периода до 42 дней после начала лечения.

Основные результаты данного исследования показали, что опаганиб является безопасным, и не выявили существенных различий в плане безопасности между группами пациентов, принимавших опаганиб и плацебо. В целом количество принимавших опаганиб пациентов, страдающих от серьезных нежелательных явлений (SAE), было меньшим по сравнению с группой пациентов, принимавших плацебо. В этой небольшой по объему выборке зафиксировано малое число случаев интубации или смертельного исхода, и эти показатели были уравновешены между двумя группами.

Группа пациентов, принимавших опаганиб, продемонстрировала устойчивую тенденцию к значительному улучшению, выражающемуся в снижении потребностей в кислороде к концу курса лечения (на 14-й день), по всем основным первичным и вторичным критериям эффективности, что коррелирует с клиническим улучшением, определяемым по порядковой шкале Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): - Более значительное улучшение процентной доли пациентов, снимаемых с искусственной вентиляции легких и более не нуждающихся в кислородной поддержке к 14 дню лечения, по сравнению с контрольной группой (52,6% против 22,2%).- Более значительное улучшение процентной доли пациентов с сокращением дополнительно вводимого кислорода до 50% к 14 дню по сравнению с контрольной группой (89,5% против 66,7%).- Увеличение доли пациентов, выписанных к 14 дню лечения, по сравнению с контрольной группой (73,7% против 55,6%).- Более значительное сокращение срединного значения совокупной потребности в кислороде (AUC) за 14 дней лечения по сравнению с контрольной группой (68,0% против 46,7%).

Результаты полного анализа данных, включая анализ биомаркеров вирусного заражения и воспаления, основные факторы риска и стратификации фоновой терапии с использованием препаратов стандартного лечения, ожидаются в ближайшие недели. После получения данных Компания представит их на рассмотрение экспертов.

«Мы довольны такими обнадеживающими результатами своего поискового исследования фазы 2, которые подтверждают безопасность опаганиба и демонстрируют многообещающие сигналы действия при лечении пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислородной поддержке. Эти предварительные результаты подтверждают данные проводимого нами в настоящее время всемирного исследования фазы 2/3 на пациентах с тяжелыми формами пневмонии, вызванной инфекцией COVID-19, публикация которых ожидается в I квартале 2021 года. Мы продолжаем неустанную работу над формированием достоверного набора данных в поддержку возможной заявки на регистрацию данного препарата для использования в экстренных случаях», — сообщил директор по медицинским вопросам компании RedHill, доктор медицины и доктор философии Марк Л. Левит (Mark L. Levitt).

Операционный директор компании RedHill Гилеад Радай (Gilead Raday) добавил следующее: «Опаганиб имеет уникальный двойной механизм действия — антивирусный и противовоспалительный, оказывая влияние как на причину, так и на последствия заражения вирусом COVID-19. Опаганиб нацелен не на сам вирус, а на сфингозинкиназу-2 — компонент клеток человека, участвующий в процессе репликации вируса. Растущее число фактов, подтверждающих появление новых мутаций вируса SARS-CoV-2 по всему миру, подчеркивает важность этого уникального механизма, потенциально минимизирующего риск резистентности вируса к терапии. Тенденции к улучшению состояния пациентов, демонстрируемые предварительными основными данными, подтверждают результаты проводимого в настоящее время исследования фазы 2/3 с использованием опаганиба, что обеспечит более углубленное понимание механизма его действия».

Эффективность опаганиба при лечении тяжелых форм пневмонии, вызванной инфекцией COVID-19, продолжает изучаться в рамках проводимого в настоящее время всемирного исследования фазы 2/3, основные результаты которого предположительно будут представлены в первом квартале 2021 года. Это исследование (NCT04467840) проводится примерно в 30 клинических центрах на территории нескольких стран и предусматривает регистрацию до 270 пациентов. В отношении данного исследования проведено два открытых анализа данных по безопасности независимым Комитетом по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования (DSMB/НКМД), по результатам которых было единодушно рекомендовано его продолжение. В ближайшие недели НКМД проведет анализ целесообразности с оценкой данных, полученных по первым 135 обследуемым лицам, достигшим первичной конечной точки.

Основные результаты исследования опаганиба фазы 2 в США для пациентов, госпитализированных с пневмонией, вызванной инфекцией COVID-19, являются предварительными и были предоставлены Компании независимой сторонней организацией после первоначального независимого анализа и подлежат дополнительному рассмотрению и анализу. В результате такого рассмотрения и анализа могут быть получены выводы, которые не соответствуют результатам, изложенным в настоящей публикации и которые могут не воспроизводиться в будущих исследованиях.

Информация о препарате опаганиб (ABC294640, Yeliva®)

Новое химическое соединение опаганиб — первый в своем классе перорально вводимый патентованный селективный ингибитор сфингозинкиназы-2 (SK2) с ярко выраженной противовоспалительной и противовирусной активностью, нацеленной на компонент клеток-хозяев, участвующий в репликации вируса, что потенциально минимизирует вероятность его резистентности. Опаганиб также проявил противоопухолевую активность и потенциально может иметь показания к применению для лечения многочисленных онкологических, вирусных, воспалительных и желудочно-кишечных заболеваний.

Американский регулятор FDA присвоил опаганибу статус орфанного препарата для лечения холангиокарциномы, а в настоящее время он проходит фазу 2а клинического исследования с целью оценки его эффективности при лечении холангиокарциномы в прогрессирующей стадии, а также фазу 2 аналогичного исследования в отношении рака предстательной железы. Опаганиб также оценивается в качестве средства для лечения пневмонии, вызванной заражением инфекцией COVID-19, в рамках всемирного исследования фазы 2/3 и продемонстрировал положительные сигналы безопасности и эффективности по предварительным основным данным исследования фазы 2 в США.

Данные доклинических исследований продемонстрировали как противовоспалительную, так и противовирусную активность опаганиба, а также его потенциальную возможность улучшения состояния при воспалительных легочных заболеваниях, в частности пневмонии, и смягчения фиброзирующих повреждений легких. Опаганиб продемонстрировал сильную антивирусную активность против SARS-CoV-2 — вируса, вызывающего заражение инфекцией COVID-19, полностью подавляя его репликацию в in vitro-модели бронхиальной ткани человеческих легких. Помимо этого, доклинические исследования in vivo[2] показали, что опаганиб снижает летальность при заболевании гриппом и улучшает состояние пациентов с поражением легких, вызванным синегнойной палочкой, за счет снижения уровней цитокинов IL-6 и TNF-α в жидкостях бронхоальвеолярного лаважа.

Первоначально опаганиб был разработан американской компанией Apogee Biotechnology Corp. и прошел несколько успешных доклинических исследований в моделях онкологических, воспалительных, желудочно-кишечных патологий и радиационной защиты, а также клиническое исследование фазы 1 на онкопациентах с прогрессирующими солидными опухолями и дополнительное исследование фазы 1 в отношении множественной миеломы.

Разработка опаганиба поддерживалась грантами и подрядами, предоставляемыми компании Apogee Biotechnology Corp. федеральными и региональными учреждениями США, включая Национальный институт исследования рака (NCI), Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA), Министерство обороны США и Управление FDA по разработке орфанной продукции.

Текущие исследования в отношении опаганиба зарегистрированы на веб-платформе Национального института здравоохранения США по адресу www.ClinicalTrials.gov, предоставляющей открытый доступ к информации о клинических исследованиях, проводимых при государственной и частной поддержке.

Информация о компании RedHill Biopharma

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) — специализированная биофармацевтическая компания, ориентированная главным образом на разработку средств для лечения желудочно-кишечных и инфекционных заболеваний. Компания RedHill распространяет желудочно-кишечные препараты, включая Movantik® для лечения опиоид-индуцированных запоров у взрослых с неонкологическими болями[3], Talicia® для лечения хелиобактерной (H. pylori) инфекции у взрослых[4] и Aemcolo® для лечения диареи путешественников у взрослых[5]. В число основных программ клинических исследований разрабатываемой продукции компании RedHill, находящихся на продвинутых стадиях, входят: (i) RHB-204 с проводимым исследованием фазы 3 на эффективность лечения легочных нетуберкулезных микобактериальных (NTM) инфекций; (ii) опаганиб (Yeliva®) — первый в своем классе селективный ингибитор SK2, нацеленный на многочисленные показания, с текущей программой фазы 2/3 для пациентов с COVID-19 и исследованиями фазы 2 в отношении рака предстательной железы и холангиокарциномы; (iii) RHB-104 с положительными результатами первого исследования фазы 3 в отношении болезни Крона; (iv) RHB-102 (Bekinda®) с положительными результатами исследования фазы 3 в отношении острого гастроэнтерита и гастрита, а также положительными результатами исследования фазы 2 в отношении синдрома раздраженного кишечника с диареей (IBS-D); (v) RHB-107 — первый в своем классе ингибитор сериновой протеазы, находящийся на этапе исследований фазы 2 и предназначенный для лечения онкологических и воспалительных желудочно-кишечных заболеваний, а также оцениваемый на эффективность лечения пациентов с COVID-19, и (vi) RHB-106 — инкапсулированный препарат для подготовки кишечника к операции. Более подробная информация о Компании представлена на ее сайте по адресу: www.redhillbio.com.

1. Опаганиб является исследуемым лекарственным препаратом, еще не поступившим в торговый оборот.

2. Xia C. et al. Transient inhibition of sphingosine kinases confers protection to influenza A virus infected mice (Транзиторное ингибирование сфингозинкиназ обеспечивает защиту мышей, инфицированных вирусом гриппа A). Antiviral Res. Октябрь 2018; 158:171-177. Ebenezer DL et al. Pseudomonas aeruginosa stimulates nuclear sphingosine-1-phosphate generation and epigenetic regulation of lung inflammatory injury (Синегнойная палочка стимулирует воспроизведение ядерного сфингозин-1-фосфата и эпигенетическую регуляцию воспалительного поражения легких). Thorax. Июнь 2019;74(6):579-591.

3. Полная инструкция по применению лекарственного препарата Movantik® (налоксегол) представлена на странице по адресу: www.Movantik.com.

4. Полная инструкция по применению лекарственного препарата Talicia® (омепразол магния, амоксициллин и рифабутин) представлена по адресу: www.Talicia.com.

5. Полная инструкция по применению лекарственного препарата Aemcolo® (рифамицин) представлена по адресу: www.Aemcolo.com.

