В рейтинг десяти ведущих недель моды мира вошли две китайских

В список десяти самых значимых недель моды в мире за 2017 года вошли мероприятия в Париже, Милане, Нью-Йорке, Лондоне, Неделя моды Amazon в Токио, Шанхайская, Китайская, Сеульская, Московская и Сингапурская недели моды. Таким образом, в рейтинге представлены 5 модных показов Азии, 4 европейских недели моды и одна американская. В целом, недели моды в Париже, Милане, Нью-Йорке и Лондоне продолжают занимать абсолютные лидерские позиции, однако азиатские мероприятия стремительно набирают влиятельность. «Китайские элементы» и «китайская красота» постепенно получают ведущие роли в мировых модных тенденциях.

В число официальных лиц и почетных гостей, присутствовавших на пресс-конференции по случаю обнародования отчета, вошли Сяо Гуйюй (Xiao Guiyu), заместитель главы шанхайского городского отдела Всекитайского собрания народных представителей, Шан Юйин (Shang Yuying), директор Шанхайского городского комитета по вопросам коммерции, Цзян Вэй (Jiang Wei), президент шанхайского филиала новостного агентства «Синьхуа», Тун Цзишэн (Tong Jisheng), президент компании Orient International (Holding) Co., Ltd., Лью Пин (Liu Ping), заместитель главы шанхайского района Чаннин, Лью Минь (Liu Min), заместитель директора Шанхайского городского комитета по вопросам коммерции, и Цао Вэньчжун (Cao Wenzhong), вице-президент Китайской службы экономической информации при новостном агентстве «Синьхуа».

«Индекс международной индустрии моды - Рейтинг значимости недель моды» представляет собой комплексную оценку потенциала развития и влиятельности международных мероприятий отрасли в трех аспектах: освещение в СМИ, влияние в бизнес-кругах и конвергенция элементов. В целом, китайская индустрия моды продолжает демонстрировать рост. Китайские потребители играют все более значимую роль на мировом потребительском рынке, и на их долю приходится чрезвычайно важная часть мирового потребления модной продукции.

По результатам исследований, постепенно повышающийся уровень специализации и непрерывная оптимизация отраслевой цепочки региональных недель моды самыми разными путями стимулируют потребление продукции индустрии моды. Выступая своеобразным эталоном и моделью китайской модной индустрии, Шанхайская неделя моды отличается выверенным балансом трёх упомянутых аспектах, демонстрируя рост масштабов и постоянную инновацию форм, впечатляя мир своим колоссальным потенциалом развития. В дополнение к успевшим хорошо зарекомендовать себя Шанхайской и Китайской (пекинской) неделям моды все больше внимания обращают на себя и мероприятия, проводимые на локальных уровнях - в таких городах, как Шэньчжэнь, Далянь, Сямэнь и Ухань.

По словам президента компании President of Orient International (Holding) Co., Ltd. Тун Цзишэна, в сегодняшнем процессе модного культурного обмена наметились три тенденции. Первая: платформа для коммуникации представителей индустрии моды Востока и Запада уже переместилась с запада на восток, а Китай все активнее становится ее центром. По всем прогнозам, Шанхай в скором времени станет новой колыбелью моды вслед за Миланом, Парижем, Лондоном и Нью-Йорком, объединив в себе лучшие достижения восточной и западной цивилизаций. Вторая: число и частота разнообразных мероприятий по коммуникации и обмену между игроками отрасли постоянно растет, а сами мероприятия отличаются все более высоким уровнем, большим количеством участником и насыщенным контентом. И, наконец, третья: теоретические исследования в сфере моды определенно переживают подъем, позволяя непрерывно обогащать западную и восточную теории моды и ускоряя временную, региональную и культурную интеграцию этих двух частей света.

Генеральным планом развития Шанхая (на 2017-2035 гг.) предусмотрено создание имиджа международного культурного мегаполиса, привлечение мировых специалистов и организаций сферы культуры и превращение Шанхая в центр мировой индустрии дизайна и моды, базу креативного дизайна и профессиональной подготовки отраслевых кадров. С недавних пор власти Шанхая приступили к активной реализации четырех ключевых брендинг-концепций: «Шанхайский сервис», «Сделано в Шанхае», «Шопинг в Шанхае» и «Шанхайская культура». Идеально сочетая в себе все эти концепции, индустрия моды наглядно демонстрирует интегрированный потенциал восточно-китайского мегаполиса и является одной из основных отраслей промышленности, имеющей жизненно важное значение для будущего городского развития Шанхая.

