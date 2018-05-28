Infortrend помогает IT-провайдеру ALOG обрабатывать 40 миллионов ежедневных заказов во время крупнейших распродаж в Китае

Основанная в 2004 году компания ALOG Technology Co., Ltd. управляет одним из крупнейших в Китае автоматизированных центров интеллектуального складского хранения и логистики. Предприятие специализируется на предоставлении логистических решений для складского хранения товаров электронной коммерции. Многолетний опыт обеспечения высококачественного сервиса позволил ALOG Technology стать ключевым поставщиком услуг складского управления для супермаркетов Tmall, входящих в состав китайского гиганта Alibaba Group. Сервисная сеть компании охватывает 388 городов по всему земному шару, а площадь управляемых складов превышает 1,8 млн. кв. метров с пиковым ежедневным объемом обработки заказов на уровне 40 млн. единиц товара.

В ходе ежегодных распродаж на 18 июня (618), 11 ноября (11/11) и 12 декабря (12/12) крупнейшие китайские предприятия электронной коммерции проводят сотни промоакций: громадные объемы сделок купли-продажи бросают серьезный вызов возможностям систем складского и логистического управления ALOG Technology. По результатам нескольких раундов отбора вендоров компания ALOG Technology остановила свой выбор на решениях Infortrend и внедрила системы EonStor DS 3016R для хранения важнейшей информации в национальном центре обработки данных и в региональных складах в 10 городах, включая Тяньцзинь, Шанхай и Гуанчжоу. Это позволяет провайдеру вот уже три года подряд успешно справляться с нагрузкой в ходе крупнейших шоппинг-фестивалей в Китае.

«Использование продуктов Infortrend для хранения информации в целях создания интеллектуальной платформы складского и логистического управления дает нам возможность предоставлять высококачественные сервисы онлайн-магазинам Tmall», - отметил Е Сюнхуэй (Xiong-Hui Ye), операционный директор информационного департамента ALOG Technology Co., Ltd.

Томас Као (Thomas Kao), старший директор по вопросам планирования производства Infortrend, прокомментировал: «Мы рады, что компания ALOG Technology удовлетворена производительностью систем EonStor DS 3016R, способных обеспечивать высокую доступность данных и короткое время реагирования даже при пиковой нагрузке на базу данных, что позволяет нашему клиенту вот уже три года эффективно реагировать на вызовы, задаваемые крупными распродажами. Мы и дальше будем работать над созданием решений, способных удовлетворять ожидания наших любимых заказчиков».

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О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение «цена-качество». Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

ИСТОЧНИК Infortrend Technology, Inc.

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