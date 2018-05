Infortrend помогает IT-провайдеру ALOG обрабатывать 40 миллионов ежедневных заказов во время крупнейших распродаж в Китае

СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), Тайвань, 28 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc., ведущий поставщик решений для хранения корпоративных данных, сегодня сообщила, что китайский провайдер услуг электронной логистики для супермаркета Alibaba Tmall, предприятие ALOG Technology Co., Ltd. использовало решения EonStor DS 3016R для создания собственных интеллектуальных информационных систем управления складом и хранения самых важных баз данных, что позволило компании значительно повысить операционную эффективность и качество обслуживания по сравнению с показателями 2015 года.