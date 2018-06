Infortrend EonStor GSe Pro 3000 - NAS c гибкой масштабируемостью для малого и среднего бизнеса

СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), 13 июнь 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend ® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) сообщила сегодня, что серия EonStor GSe Pro 3000 , созданная специально для нужд малого и среднего бизнеса и характеризующаяся максимальной масштабируемостью и экономически эффективный NAS, пополнила линейку c универсальными iSCSI и FC хост-портами от Infortrend, отличающихся высочайшей производительностью операций считывания/записи (3500/1800 MB/s), возможностью расширения до 5,2 ПБ и модульной конструкцией. Встроенное управляющее программное обеспечение EonOne обеспечивает стандартизированный веб-интерфейс, позволяющий IT-персоналу одновременно управлять несколькими устройствами, что значительно снижает сложность подобных процессов.