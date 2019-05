Шэньян приглашает весь мир на фестиваль ципао

ШЭНЬЯН (SHENYANG), Китай, 28 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- 24 мая на территории Императорского дворца в Шэньяне в атмосфере необычайной торжественности прошел Первый китайский фестиваль традиционного убранства ципао и Третий шэньянский международный фестиваль ципао "Shengjing 1636". Спонсорами этого масштабного культурного мероприятия выступили Китайская ассоциация народных художников и Департамент пропаганды Шэньянского городского комитета КПК.

Шэньян - всемирно известный историко-культурный центр. В 1636 году династия Цин провозгласила город своей столицей, дав ему название Шэнцзин. В этот же период платье ципао получило статус официального убранства женской половины императорского двора. Именно эксперты и ученые называют 1636-й годом рождения китайского ципао. Сегодня Шэньян гордо носит титул "родины ципао", присвоенный ему Китайской федерацией предприятий текстильной промышленности, а Китайский центр исследований культурных истоков нации реализует здесь свой "проект изучения происхождения китайской культуры".

Вниманию гостей и участников церемонии открытия фестиваля были представлены 1 200 ципао различных стилей. Показ традиционных нарядов сопровождался многочисленными атрибутами китайской культуры - вышивкой по шелку, произведениями изобразительного искусства и древней поэзией. Результатом стало поистине всеобъемлющее воплощение "китайского наряда".

Под аккомпанемент музыкальных композиций западных исполнителей модели из всех уголков земного шара смогли полностью раскрыть красоту ципао в сочетании с элементами латины, наглядно продемонстрировав интеграцию китайского и мирового искусства.

Следуя канонам традиционного придворного этикета, организаторы фестивального показа красочных ципао вышли за рамки одиночных форм танца, оперы, вокального исполнения и т.д. Вместо этого, они создали настоящую реконструкцию дворцового быта процветавшей 300 лет назад династии Цин. Элементами реконструкции стали "свадьба Хуангэгэ", "праздничная церемония пожелания долголетия императора Цин Тайцзуна" и другие тематические представления.

Ципао - не единственный традиционный китайский наряд, но, без сомнения, один из самых ярких объектов культурного наследия Поднебесной. На сегодняшний день, платье входит в число культурных объектов интеллектуальной собственности национального значения и является новым символом Шэньяна. Муниципальное правительство города прилагает активные усилия к развитию высококлассной культуры ципао, углубляя международные связи в этом направлении и привлекая выдающихся мировых дизайнеров к участию в модернизации традиционного дизайна. Шэньян приглашает партнеров из всех уголков земного шара осваивать коммерческий потенциал этого бесценного сокровища китайской культуры и совместными усилиями развивать международную отрасль ципао.

Ссылки на визуальные приложения:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=337150

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=337151

SOURCE The Publicity Department of the CPC Shenyang Municipal Committee