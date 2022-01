Spielwarenmesse eG взяла на себя управление выставкой Internationale Spieltage SPIEL в Эссене с сохранением ее нынешнего направления

Выставка SPIEL может похвастаться почти 40-летней историей успеха: начавшись в 1983 году со скромной встречи любителей настольных игр, мероприятие превратилось в самую большую в мире выставку настольных, карточных и ролевых игр. Каждую осень на территории выставочного комплекса Эссена экспоненты представляют широкой общественности весь спектр локальных и международных новинок в области настольных игр. Ежегодно на выставку съезжаются порядка 200 000 человек – и количество посетителей только растет.

«Для меня крайне важно, чтобы уникальный стиль выставки SPIEL никуда не исчез», - говорит Доминик Метцлер, бессменная глава семейного предприятия. Под руководством Доминик и Розмари Гой (Rosemarie Geu) выставка успешно развивалась на протяжении десятилетий и получила признание публики. «Я просто счастлива, что нашла в лице Spielwarenmesse eG нового партнера с таким богатым опытом организации ведущих международных выставок, который, я верю, и в будущем будет работать над развитием и продвижением нашей выставки. Мы с моей командой очень рады предстоящему сотрудничеству».

Пандемия подогрела интерес к и без того популярным настольным играм. В 2020 году только немецкий рынок настольных игр вырос на 21%. Этот тренд хорошо прослеживается и в сегменте B2B в рамках Spielwarenmesse. Spielwarenmesse планирует также включить в свою структуру выставку Internationale Spieleerfindermesse, что обеспечит дальнейшее усиление и сплочение индустрии игрушек. Столь же бережное отношение ждет Internationale Spieltage SPIEL – выставка и впредь будет проводиться самостоятельно, сохранит традиционную форму и привычные черты.

Организованное в форме товарищества Spielwarenmesse eG уже давно действует в соответствии с принципом «все на благо индустрии от специалистов индустрии». В числе участников Spielwarenmesse eG – многочисленные издательства настольных игр. Спикер правления Кристиан Ульрих подчеркивает: «У выставок Spielwarenmesse и Internationale Spieltage две совершенно разные концепции, которые тем не менее тесно связаны тематически и прекрасно дополняют друг друга. Посредством присоединения SPIEL мы расширяем свою ответственность в рамках индустрии игрушек и при этом не меняем своеобразный характер этой выставки». Сохранение традиций гарантировано – посетители смогут, как и прежде, протестировать любые настольные игры и вдоволь поиграть.

Spielwarenmesse eG

Spielwarenmesse eG – организатор ярмарок и поставщик маркетинговых услуг для индустрии игрушек и других рынков потребительских товаров. Компания из Нюрнберга организует крупнейшую в мире выставку игрушек Spielwarenmesse® в Нюрнберге, выставки Kids India в Мумбаи и Insights-X в Нюрнберге. Спектр услуг компании включает в себя также проведение отраслевых мероприятий и реализацию международной программы World of Toys by Spielwarenmesse eG, в рамках которой производители проводят совместные экспозиции на специализированных выставках в Азии, России и США. Компания Spielwarenmesse eG управляет всемирной сетью представителей более чем в 90 странах. Она также имеет несколько дочерних компаний, в том числе Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd., ответственную за работу в КНР; Spielwarenmesse India Pvt. Ltd., охватывающую индийский рынок. Компания владеет контрольным пакетом акций в российской выставочной фирме Grand Expo, которая организует выставку Kids Russia в Москве. Отделение Die roten Reiter GmbH со штаб-квартирой в Нюрнберге работает в качестве коммуникационного агентства в индустрии потребительских товаров и промышленности. Полная информация о компании Spielwarenmesse eG находится в Интернете по адресу www.spielwarenmesse-eg.com.

SPIEL

Выставка SPIEL впервые прошла в 1983 году в вечерней школе Эссена под названием «Deutsche Spielertage» и носила формат встречи читателей боннского отраслевого журнала, посвященного играм, при участии двенадцати приглашенных экспертов-экспонентов. В 1984 году на мероприятие зарегистрировалось уже 15 000 посетителей, и в следующем году выставка переехала на территорию выставочного комплекса Эссена. В самом скором времени SPIEL превратилась в крупнейшую мировую выставку настольных, карточных и ролевых игр для конечных потребителей. Именно здесь издательства со всего мира презентуют публике свои новейшие разработки и самые передовые товары и предоставляют посетителям возможность сразу же протестировать новинки: поиграть и, при желании, приобрести. В рамках SPIEL ежегодно проходит присуждение приза зрительских симпатий «Deutscher SpielePreis», а также премии «innoSPIEL» за самую выдающуюся инновационную идею в области настольных игр.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1722197/Spielwarenmesse.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1722196/SPIEL_2022_Logo.jpg

SOURCE Spielwarenmesse eG