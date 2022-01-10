Spielwarenmesse eG взяла на себя управление выставкой Internationale Spieltage SPIEL в Эссене с сохранением ее нынешнего направления

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Spielwarenmesse eG

10 янв, 2022, 10:00 GMT

- Крупнейшая в мире выставка индустрии для конечных потребителей сохранит свои привычные черты

- Должность управляющего директора по-прежнему будет занимать Доминик Метцлер (Dominique Metzler)

Spielwarenmesse eG took over the Internationale Spieltage SPIEL event in Essen on 1 January. Both parties have confirmed that this will not result in any changes to the unique character of the biggest board games fair for consumers in the world.
Spielwarenmesse eG took over the Internationale Spieltage SPIEL event in Essen on 1 January. Both parties have confirmed that this will not result in any changes to the unique character of the biggest board games fair for consumers in the world.

НЮРМБЕРГ, Германия, 10 января 2022 г. /PRNewswire/ -- С 1 января 2022 года Spielwarenmesse eG взяла на себя управление выставкой Internationale Spieltage SPIEL в Эссене. Таким образом, компания-организатор ярмарок и поставщик маркетинговых услуг из Нюрнберга становится новым владельцем крупнейшей в мире выставки настольных игр для широкой публики. Выставка SPIEL будут по-прежнему проходить в выставочном комплексе Эссена, а руководство работой по ее организации продолжит Доминик Метцлер и ее высокопрофессиональная команда из Бонна. Обязанности второго директора будет исполнять Флориан Хесс, член правления Spielwarenmesse eG.

Выставка SPIEL может похвастаться почти 40-летней историей успеха: начавшись в 1983 году со скромной встречи любителей настольных игр, мероприятие превратилось в самую большую в мире выставку настольных, карточных и ролевых игр. Каждую осень на территории выставочного комплекса Эссена экспоненты представляют широкой общественности весь спектр локальных и международных новинок в области настольных игр. Ежегодно на выставку съезжаются порядка 200 000 человек – и количество посетителей только растет.

«Для меня крайне важно, чтобы уникальный стиль выставки SPIEL никуда не исчез», - говорит Доминик Метцлер, бессменная глава семейного предприятия. Под руководством Доминик и Розмари Гой (Rosemarie Geu) выставка успешно развивалась на протяжении десятилетий и получила признание публики. «Я просто счастлива, что нашла в лице Spielwarenmesse eG нового партнера с таким богатым опытом организации ведущих международных выставок, который, я верю, и в будущем будет работать над развитием и продвижением нашей выставки. Мы с моей командой очень рады предстоящему сотрудничеству».

Пандемия подогрела интерес к и без того популярным настольным играм. В 2020 году только немецкий рынок настольных игр вырос на 21%. Этот тренд хорошо прослеживается и в сегменте B2B в рамках Spielwarenmesse. Spielwarenmesse планирует также включить в свою структуру выставку Internationale Spieleerfindermesse, что обеспечит дальнейшее усиление и сплочение индустрии игрушек. Столь же бережное отношение ждет Internationale Spieltage SPIEL – выставка и впредь будет проводиться самостоятельно, сохранит традиционную форму и привычные черты.

Организованное в форме товарищества Spielwarenmesse eG уже давно действует в соответствии с принципом «все на благо индустрии от специалистов индустрии». В числе участников Spielwarenmesse eG – многочисленные издательства настольных игр. Спикер правления Кристиан Ульрих подчеркивает: «У выставок Spielwarenmesse и Internationale Spieltage две совершенно разные концепции, которые тем не менее тесно связаны тематически и прекрасно дополняют друг друга. Посредством присоединения SPIEL мы расширяем свою ответственность в рамках индустрии игрушек и при этом не меняем своеобразный характер этой выставки». Сохранение традиций гарантировано – посетители смогут, как и прежде, протестировать любые настольные игры и вдоволь поиграть.

Spielwarenmesse eG

Spielwarenmesse eG – организатор ярмарок и поставщик маркетинговых услуг для индустрии игрушек и других рынков потребительских товаров. Компания из Нюрнберга организует крупнейшую в мире выставку игрушек Spielwarenmesse® в Нюрнберге, выставки Kids India в Мумбаи и Insights-X в Нюрнберге. Спектр услуг компании включает в себя также проведение отраслевых мероприятий и реализацию международной программы World of Toys by Spielwarenmesse eG, в рамках которой производители проводят совместные экспозиции на специализированных выставках в Азии, России и США. Компания Spielwarenmesse eG управляет всемирной сетью представителей более чем в 90 странах. Она также имеет несколько дочерних компаний, в том числе Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd., ответственную за работу в КНР; Spielwarenmesse India Pvt. Ltd., охватывающую индийский рынок. Компания владеет контрольным пакетом акций в российской выставочной фирме Grand Expo, которая организует выставку Kids Russia в Москве. Отделение Die roten Reiter GmbH со штаб-квартирой в Нюрнберге работает в качестве коммуникационного агентства в индустрии потребительских товаров и промышленности. Полная информация о компании Spielwarenmesse eG находится в Интернете по адресу www.spielwarenmesse-eg.com.

SPIEL

Выставка SPIEL впервые прошла в 1983 году в вечерней школе Эссена под названием «Deutsche Spielertage» и носила формат встречи читателей боннского отраслевого журнала, посвященного играм, при участии двенадцати приглашенных экспертов-экспонентов. В 1984 году на мероприятие зарегистрировалось уже 15 000 посетителей, и в следующем году выставка переехала на территорию выставочного комплекса Эссена. В самом скором времени SPIEL превратилась в крупнейшую мировую выставку настольных, карточных и ролевых игр для конечных потребителей. Именно здесь издательства со всего мира презентуют публике свои новейшие разработки и самые передовые товары и предоставляют посетителям возможность сразу же протестировать новинки: поиграть и, при желании, приобрести. В рамках SPIEL ежегодно проходит присуждение приза зрительских симпатий «Deutscher SpielePreis», а также премии «innoSPIEL» за самую выдающуюся инновационную идею в области настольных игр.

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SOURCE Spielwarenmesse eG

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