Spielwarenmesse оглашает тренды 2020 года

Движение Fridays for Future наглядно демонстрирует, что изменение климата касается всех нас. Отрасль игровых товаров стремится идти ногу со временем, отражая актуальные темы в своем ассортименте в миниатюре. В центре внимания товаров этой трендовой категории – защита климата и экологичность. С одной стороны, эти товары развивают навыки экологически грамотного поведения и стимулируют становление соответствующего мышления в игровой форме. С другой стороны, спектр этой товарной категории также охватывает игровые товары из экологичных материалов, утилизованных отходов или вторично использованных, вышедших из употребления предметов.

Digital goes physical – Виртуальные герои становятся явью

Популярность лицензионных тем, посвященных героям популярных компьютерных игр и электронных спортивных состязаний, растет не по дням, а по часам. Каналы Youtube, приложения и мессенджеры являются замечательной платформой для их распространения. Пользователи обитают в виртуальных мирах и отождествляют себя с ними и их героями. Товары трендовой категории «Digital goes Physical» переносят виртуальных героев в мир классических игровых товаров. Реальные игрушки-пенданты расширяют и обогащают спектр возможностей виртуальных игр.

Be you! – Игры для всех

Мир вокруг нас красочен и разнообразен. В игре все равны, невзирая на этническое происхождение, религиозные убеждения и внешние признаки. Это и является основным принципом этого тренда, в задачу которого входит стимулирование развития людей со «специфическими потребностями», с одной стороны, и поддержка терпимости, инклюзивного подхода и разнообразия, с другой стороны. У лиц с ограниченными возможностями или заболеваниями, такими как деменция или болезнь Паркинсона, особые требования к игровым товарам с точки зрения тактильных ощущений и удобства. Товары этой трендовой категории стимулируют умственное развитие и моторные навыки у этой целевой группы и создают условия для совместного игрового опыта.

Тренды, новинки и ноу-хау

В задачу TrendGallery в павильоне 3A входит ознакомление посетителей выставки с трендовыми товарами, новинками, инновационными производителями и предоставление актуальной отраслевой информации. Профессиональные посетители выставки могут воочию и интерактивно ознакомиться с товарами различных трендовых категорий, представленных на тематических витринах. Предлагаемый в TrendGallery информационный бюллетень TrendGuide содержит всю информацию о трендовых товарах и новинках. В программе Toy Business Forum – ежедневные выступления экспертов по различным актуальным темам отрасли, о задачах и потенциальных грядущих проблемах отрасли торговли и трендах.

На сайте www.spielwarenmesse.de/en/trends содержится вся информация о трендах. С фотоматериалом можно ознакомиться на странице www.spielwarenmesse.de/media .

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Spielwarenmesse®

Компания по организации выставок и оказанию маркетинговых услуг Spielwarenmesse eG проводит выставку Spielwarenmesse®, ведущую международную выставку в отрасли игрушек, хобби и досуга. Эта специализированная торговая выставка является обширной платформой для общения и размещения заказов свыше 2.900 немецких и международных производителей. Благодаря демонстрируемым на выставке новинкам и широкому спектру участников выставки, 67.000 агентов по закупке и представителей оптовой торговли из свыше 130 стран получают ежегодный доступ к ценной информации, необходимой для их ориентации на рынке. Название Spielwarenmesse® является защищенным словесным товарным знаком в Германии с 2013 года.

Период проведения следующей выставки Spielwarenmesse®: среда - воскресенье, 29.01.- 02.02.2020

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Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1010024/Spielwarenmesse_Logo.jpg

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