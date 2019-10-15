Spielwarenmesse оглашает тренды 2020 года

Информация предоставлена

Spielwarenmesse eG

15 окт, 2019, 09:00 BST

- Toys for Future, Digital goes Physical, Be you!

- TrendGallery в качестве хотспота

Нюрнберг, Германия, 15 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Международный экспертный комитет по трендам Spielwarenmesse выявил три основных направления развития отрасли в 2020 году: «Toys for Future», «Digital goes Physical» и «Be you!». С товарами этих трендовых категорий можно будет ознакомиться на выставке Spielwarenmesse с 29 января до 2 февраля 2020 года, где будет представлено около миллиона игровых товаров. Центральной ареной для демонстрации новинок является TrendGallery в павильоне 3A общей площадью около 1.000 m². Здесь профессиональные посетители выставки смогут интерактивно ознакомиться с тематически сгруппированными товарами.

The three Spielwarenmesse trends waiting to be discovered in Nuremberg from 29 January to 2 February 2020: “Toys for Future”, “Digital goes Physical” and “Be you!”.
The three Spielwarenmesse trends waiting to be discovered in Nuremberg from 29 January to 2 February 2020: “Toys for Future”, “Digital goes Physical” and “Be you!”.
The three Spielwarenmesse trends waiting to be discovered in Nuremberg from 29 January to 2 February 2020: “Toys for Future”, “Digital goes Physical” and “Be you!”.
The three Spielwarenmesse trends waiting to be discovered in Nuremberg from 29 January to 2 February 2020: “Toys for Future”, “Digital goes Physical” and “Be you!”.
The three Spielwarenmesse trends waiting to be discovered in Nuremberg from 29 January to 2 February 2020: “Toys for Future”, “Digital goes Physical” and “Be you!”.
The three Spielwarenmesse trends waiting to be discovered in Nuremberg from 29 January to 2 February 2020: “Toys for Future”, “Digital goes Physical” and “Be you!”.
The three Spielwarenmesse trends waiting to be discovered in Nuremberg from 29 January to 2 February 2020: “Toys for Future”, “Digital goes Physical” and “Be you!”. The three Spielwarenmesse trends waiting to be discovered in Nuremberg from 29 January to 2 February 2020: “Toys for Future”, “Digital goes Physical” and “Be you!”. The three Spielwarenmesse trends waiting to be discovered in Nuremberg from 29 January to 2 February 2020: “Toys for Future”, “Digital goes Physical” and “Be you!”.

Toys for Future Во имя будущего

Движение Fridays for Future наглядно демонстрирует, что изменение климата касается всех нас. Отрасль игровых товаров стремится идти ногу со временем, отражая актуальные темы в своем ассортименте в миниатюре. В центре внимания товаров этой трендовой категории – защита климата и экологичность. С одной стороны, эти товары развивают навыки экологически грамотного поведения и стимулируют становление соответствующего мышления в игровой форме. С другой стороны, спектр этой товарной категории также охватывает игровые товары из экологичных материалов, утилизованных отходов или вторично использованных, вышедших из употребления предметов.

Digital goes physical – Виртуальные герои становятся явью

Популярность лицензионных тем, посвященных героям популярных компьютерных игр и электронных спортивных состязаний, растет не по дням, а по часам. Каналы Youtube, приложения и мессенджеры являются замечательной платформой для их распространения. Пользователи обитают в виртуальных мирах и отождествляют себя с ними и их героями. Товары трендовой категории «Digital goes Physical» переносят виртуальных героев в мир классических игровых товаров. Реальные игрушки-пенданты расширяют и обогащают спектр возможностей виртуальных игр.

Be you! – Игры для всех

Мир вокруг нас красочен и разнообразен. В игре все равны, невзирая на этническое происхождение, религиозные убеждения и внешние признаки. Это и является основным принципом этого тренда, в задачу которого входит стимулирование развития людей со «специфическими потребностями», с одной стороны, и поддержка терпимости, инклюзивного подхода и разнообразия, с другой стороны. У лиц с ограниченными возможностями или заболеваниями, такими как деменция или болезнь Паркинсона, особые требования к игровым товарам с точки зрения тактильных ощущений и удобства. Товары этой трендовой категории стимулируют умственное развитие и моторные навыки у этой целевой группы и создают условия для совместного игрового опыта.

Тренды, новинки и ноу-хау

В задачу TrendGallery в павильоне 3A входит ознакомление посетителей выставки с трендовыми товарами, новинками, инновационными производителями и предоставление актуальной отраслевой информации. Профессиональные посетители выставки могут воочию и интерактивно ознакомиться с товарами различных трендовых категорий, представленных на тематических витринах. Предлагаемый в TrendGallery информационный бюллетень TrendGuide содержит всю информацию о трендовых товарах и новинках. В программе Toy Business Forum – ежедневные выступления экспертов по различным актуальным темам отрасли, о задачах и потенциальных грядущих проблемах отрасли торговли и трендах.

На сайте www.spielwarenmesse.de/en/trends содержится вся информация о трендах. С фотоматериалом можно ознакомиться на странице www.spielwarenmesse.de/media.

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Spielwarenmesse®

Компания по организации выставок и оказанию маркетинговых услуг Spielwarenmesse eG проводит выставку Spielwarenmesse®, ведущую международную выставку в отрасли игрушек, хобби и досуга. Эта специализированная торговая выставка является обширной платформой для общения и размещения заказов свыше 2.900 немецких и международных производителей. Благодаря демонстрируемым на выставке новинкам и широкому спектру участников выставки, 67.000 агентов по закупке и представителей оптовой торговли из свыше 130 стран получают ежегодный доступ к ценной информации, необходимой для их ориентации на рынке. Название Spielwarenmesse® является защищенным словесным товарным знаком в Германии с 2013 года.

Период проведения следующей выставки Spielwarenmesse®: среда - воскресенье, 29.01.- 02.02.2020

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1010025/Spielwarenmesse_Toys_for_Future.jpg
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1010023/Spielwarenmesse_Digital_goes_Physical.jpg
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SOURCE Spielwarenmesse eG

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Spielwarenmesse оглашает тренды 2020 года

Информация предоставлена

Spielwarenmesse eG

15 окт, 2019, 09:00 BST