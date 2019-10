Spielwarenmesse оглашает тренды 2020 года

- Toys for Future, Digital goes Physical, Be you!

Нюрнберг, Германия, 15 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Международный экспертный комитет по трендам Spielwarenmesse выявил три основных направления развития отрасли в 2020 году: «Toys for Future», «Digital goes Physical» и «Be you!». С товарами этих трендовых категорий можно будет ознакомиться на выставке Spielwarenmesse с 29 января до 2 февраля 2020 года, где будет представлено около миллиона игровых товаров. Центральной ареной для демонстрации новинок является TrendGallery в павильоне 3A общей площадью около 1.000 m². Здесь профессиональные посетители выставки смогут интерактивно ознакомиться с тематически сгруппированными товарами.