Церемония вручения премии GCHERA World Agriculture Prize 2020 проводится в Нанкинском сельскохозяйственном университете, приз вручается двум лауреатам из Китая и Соединенных Штатов

НАНКИН, Китай, 2 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- 1 декабря в Нанкинском сельскохозяйственном университете (НСУ) состоялась церемония вручения Всемирной сельскохозяйственной премии (World Agricultural Prize, WAP) за 2020 год и Всемирный диалог по сельскому хозяйству (World Agriculture Dialogue) за 2020 год. По данным Нанкинского сельскохозяйственного университета, Чжан Фусуо (Zhang Fusuo), профессор Китайского сельскохозяйственного университета, и Памела Рональд (Pamela Ronald), профессор Калифорнийского университета в Дейвисе, выиграли в этом году Всемирную сельскохозяйственную премию за выдающиеся достижения в области сельского хозяйства, медико-биологических наук и научных исследований.

Д-р Чжан Фусуо является академиком Китайской академии инженерных наук, экспертом по вопросам питания растений в Колледже ресурсов и экологических наук Китайского сельскохозяйственного университета (College of Resources and Environmental Sciences of China Agricultural University), а также президентом Национальной академии экологически устойчивого развития сельского хозяйства (National Academy of Agriculture Green Development). Академическая дисциплина «Питание растений» была впервые создана группой ученых под руководством д-ра Чжан. Она сочетает основные принципы питания растений с научно обоснованными способами применения удобрений и практическими науками, включающими физиологию растений, почвоведение, агрономию и вопросы применения питательных веществ для обеспечения эффективного использования ресурсов, высокого качества культур и урожайности, а также экологической безопасности.

Д-р Памела Рональд является членом Национальной академии наук США, выдающимся профессором кафедры фитопатологии и центра генома, а также директором-учредителем Института продовольственной и сельскохозяйственной грамотности (Institute for Food and Agricultural Literacy) Калифорнийского университета в Дейвисе. Ее исследование было сосредоточено на повышении устойчивости культур к заболеваниям и экологическим стрессам, а также на значительном вкладе в области устойчивости растений к стрессам и биологического размножения.

WAP — международная премия, учрежденная Всемирной конфедерацией ассоциаций высшего образования в области сельскохозяйственных и медико-биологических наук (Global Confederation of Higher Education Associations for Agricultural and Life Sciences, GCHERA). Эта премия предназначена для поощрения людей, внесших выдающийся вклад в образование, научные исследования и инновации в области сельского хозяйства и медико-биологических наук. Спонсорами премии в размере 100 000 долл. США на человека выступили Фонд развития образования НСУ и группа компаний Da Bei Nong.

На данный момент WAP семь раз присуждалась восьми лауреатам из Соединенных Штатов, Германии, Канады, Бельгии, Чили и Ганы. Эти награды оказали широкомасштабное влияние как внутри страны, так и за ее пределами, стимулируя глобальные обмены и сотрудничество в смежных областях и вдохновляя многих ученых на продвижение инноваций в сельском хозяйстве и медико-биологических науках по всему миру.

Более подробная информация представлена на сайтах: http://wapcn.njau.edu.cn/ и http://www.gchera.com.

SOURCE Nanjing Agricultural University