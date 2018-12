Улучшающийся бизнес-климат привлекает в Дунгуань все больше международных инвесторов

ДУНГУАНЬ (DONGGUAN), Китай, 14 декабря 2018 г. /PRNewswire/ -- Международный съезд дунгуаньских предпринимателей-2018 проходил с 13 по 14 декабря этого года. Свыше 1 200 зарубежных бизнесменов-выходцев из Дунгуаня приняли участие в этом грандиозном мероприятии, ориентированном на расширение делового сотрудничества. За последние годы южно-китайский город засвидетельствовал рост числа известных международных компаний и проектов, которых привлекает сюда непрерывное улучшение здешнего предпринимательского климата.

По состоянию на конец 2017 года в Дунгуане осуществляли свою деятельность 391 000 частных предприятий и 586 900 физических лиц-предпринимателей, а общий размер уставного капитала здешних компаний превысил 18 млрд юаней (2,62 млрд долл. США). Преференциальная политика и устойчивый деловой климат обеспечили местному частному сектору стабильное процветание. В 2017 году власти Дунгуаня представили план по повышению масштабов и эффективности крупных предприятий. Делая акцент на оптимальном политическом курсе, развитии промышленности, земельных, капитальных и человеческих ресурсов, руководство города предложило компаниям, участвующим в пилотном проекте, 20 инклюзивных преференциальных политических мер, а также консалтинговую поддержку экспертной комиссии, гарантировав этим фирмам возможность увеличения масштабов своей деятельности и извлечения экономических дивидендов.

«Проходящий раз в два года съезд предоставляет дунгуаньским предпринимателям возможность лучше понять инвестиционные реалии города и наладить обширные деловые связи с городом. На фоне продолжающейся реализации предложенной китайским правительством инициативы «Пояс и путь», а также стратегии развития региона большого залива Гуандуна, Гонконга, Макао власти города наращивают темпы создания новой открытой экономики, разрабатывая преференциальные политические меры для формирования благоприятной бизнес-среды. Все это дает нашим бизнесменам дополнительную уверенность в перспективности дальнейших инвестиций в город», - прокомментировал директор исполнительного комитета съезда и глава Международной федерации дунгуаньских предпринимателей (WDEF) Инь Хунвэй (Yin Hongwei).

В рамках съезда состоялась церемония подписания соглашений между Dongguan Investment Group Co., Ltd. (DIG) и WDEF. В число подписанных на съезде документов вошли соглашения о совместной реализации четырех промышленных инвестиционных проектов, а также семи проектов в области финансовых сервисов в таких сферах, как развитие инновационных интеллектуальных отраслей промышленности, непубличные инвестиции и высокотехнологичные финансовые услуги для малого и среднего бизнеса (МСБ). Подписанные в ходе съезда соглашения предполагают капиталовложения в промышленность и непубличные акции на уровне 27,5 млрд юаней (3,99 млрд долл. США) и 3,5 млрд юаней (508,7 млн долл. США) соответственно, а также предоставление предприятиям МСБ кредитной линии в размере 20 млрд юаней (2,9 млрд долл. США) для оплаты высокотехнологичных финансовых сервисов.

По словам г-на Иня, в сентябре этого года была учреждена Западноевропейская федерация дунгуаньских предпринимателей. Представители DEF и DIG приняли участие во франкфуртской Конференции по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Китаем (Дунгуанем) и Германией (Франкфуртом), где подписали рамочные соглашения о реализации двух совместных проектов в сфере здравоохранения с известными немецкими корпорациями. По прогнозам, Международный съезд дунгуаньских предпринимателей-2018 привлечет еще больше высококачественных проектов.

Сегодня китайские и зарубежные бизнесмены более расположены вкладывать средства в Дунгуань, что наглядно демонстрирует прогресс, достигнутый властями города в вопросах формирования благоприятного делового климата, в основе которого лежит принцип законности, интернациональности и содействия бизнесу. И на этом преимущества не заканчиваются. В ноябре этого года руководство Дунгуаня представило ряд новых мер, гарантирующих высококлассное развитие частным компаниям. Эти меры должны в ближайшие три года помочь дунгуаньским бизнесменам сэкономить около 30 млрд юаней (4,36 млрд долл. США) на различных расходах и предоставить им дополнительные сервисы, ценность которых оценивается в 50 млрд юаней (7,26 млрд долл. США).

Кроме сокращения расходов и наращивания потенциала власти города предоставляют больше предпринимательских возможностей и расширяют бизнесу доступ к рынку. Местное руководство реализовало ряд политических инициатив для формирования системы, способствующей высококлассному развитию. Все эти позитивные сигналы дают дунгуаньским предпринимателям дополнительные преимущества и перспективы для развития.

