В городе Вэйфан состоялась онлайн-конференция с участием глав китайских и зарубежных торгово-промышленных палат

ВЭЙФАН (WEIFANG), Китай, 14 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Согласно сообщению Департамента пропаганды правительства, г. Вэйфан, 28 апреля в городе состоялась онлайн-конференция под названием «Weifang Online Travel, Presidents of Chambers of Commerce at Home and Abroad» (Онлайн-визит в Вэйфан: встреча президентов китайских и зарубежных торгово-промышленных палат). Мероприятие, центром внимания которого стали вопросы онлайн-коммуникаций в целях совместного развития, проводилось с применением облачных технологий. В телеконференции приняли участие президенты 62 ТПП из 26 стран мира, включая Японию, Южную Корею, Великобританию, Германию, США, Францию и Канаду, а также свыше 90 представителей китайских организаций, познакомивших зарубежных коллег с возможностями города Вэйфан в сфере реализации ключевых совместных проектов.

В ходе встречи правительство Вэйфана подписало соглашения о стратегическом сотрудничестве с руководством восьми ТПП и зарубежных предприятий. Мероприятие также положило начало реализации шести масштабных совместных инициатив, включая проекты создания Вэйфанского центра постнатальной реабилитации, Вэйфанско-гонконгского центра культурной индустрии, Базы по разработке и производству оборудования для отбора, тестирования и анализа проб насыпных материалов, предприятия по производству лактатов в объеме 20 000 т/год; а также базы по производству мелтблауна и спанбондовых тканей в объеме 3 000 т/год.

26 президентов китайских и зарубежных торговых палат были выбраны «послами по продвижению инвестиций в Вэйфан». В ходе конференции также были заключены договора на реализацию 17 проектов с привлечением иностранных капиталовложений, 12 проектов с участием возвратившихся шаньдунских бизнесменов, одного проекта интегрированного гражданско-оборонного назначения, а также одного проекта с участием предприятия из китайского рейтинга Топ-500. Общая сумма инвестиций в упомянутые проекты составляет 12,89 млрд юаней.

Подпись под фото: Церемония подписания соглашений о реализации ключевых совместных проектов в городе Вэйфан

Подпись под фото: Заместитель секретаря Городского комитета КПК и мэр Вэйфана Тянь Цинъин (Tian Qingying) подписывает документ о назначении послов по продвижению инвестиций в Вэйфан

SOURCE The Publicity Department of Weifang City