В китайской провинции Хайнань проходит всемирная неделя культуры, посвященная жаккардовым узорам и вышиванию

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The Department of Tourism, Culture, Radio, Telesision and Sports of Hainan Province

23 нояб, 2020, 19:33 GMT

ХАЙКОУ (Китай), 23 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- По информации Департамента туризма, культуры, радио, телевидения и спорта провинции Хайнань, вечером 19 ноября 2020 года на исторической улице Цилоу (Historic Qilou) в городе Хайкоу, столице южнокитайской провинции Хайнань, началась международная неделя культуры, посвященная жаккардовым узорам и вышиванию.

В программу этого вечера входили шоу Li Brocade Culture Fantasy с захватывающим представлением с электронными световыми эффектами, модный показ "Charming Li Brocade", выставка вышитых изделий, а также всемирная выставка жаккардовых узоров и вышивки, идеально сочетающие в себе очарование бесценного культурного наследия Хайнаня и исторической улицы Цилоу, появившейся несколько столетий назад.

Цель проведения Недели культуры с тематическим названием "Inheriting, innovating, and creating a brilliant world" («Наследие, новаторство и создание блистательного мира»), являющейся одним из важнейших мероприятий в рамках 21-го Карнавала на острове Хайнань, является создание авторитетной платформы международного уровня для обмена и демонстрации изделий с жаккардовыми узорами и вышивкой из Хайнаня по всему миру. В ходе этого шестидневного мероприятия будут организованы различные выставки, представления со световыми эффектами и модные показы в Хайкоу, городе Санья и Баотин-Ли-Мяоском автономном уезде.

По данным регионального управления по делам туризма, культуры, радио, телевидения и спорта, в рамках мероприятия будут представлены работы с жаккардовыми узорами и вышиванием из различных стран, а также от местной народности Ли.

Директор Департамента Сунь Йин (Sun Ying) заявил, что местное правительство уделяет большое внимание изучению сфер применения жаккардовой культуры Ли и стимулированию развития культуры традиционной одежды с целью вдохнуть культурную энергию в строительство порта свободной торговли Хайнань.

Филигранное искусство Li Brocade, зародившееся на традициях искусного рукоделия народности Ли, проживающей на острове Хайнань в южной части Китая, и имеющее долгую историю, включено в список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Эти жаккардовые узоры ручной работы сегодня известны во всем мире своими нежными, романтическими и загадочными орнаментами.

Международная неделя культуры продлится до 24 ноября.

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Подпись: Модели представляют произведения Li Brocade — традиционную одежду народности Ли — на модном показе в городе Хайкоу провинции Хайнань на юге Китая 19 ноября 2020 г.

SOURCE The Department of Tourism, Culture, Radio, Telesision and Sports of Hainan Province

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