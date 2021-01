В Российской газете опубликована рекламная статья «Аньхойские деликатесы: вкус Востока»

ХЭФЭЙ (Китай), 29 января 2021 г. /PRNewswire/ -- По данным Управления культуры и туризма провинции Аньхой, 11 января по местному времени в «Российской газете» была опубликована рекламная статья для туристов под названием «Аньхойские деликатесы: вкус Востока». Эта статья помогает читателям открыть для себя уникальную притягательность вкуса аньхойских деликатесов и познакомиться с культурой, лежащей в основе их приготовления. Эта статья была также размещена на веб-сайте «Российской газеты», что вызвало колоссальный отклик.

Между вкуснейшими блюдами и провинцией Аньхой существует особая связь. Аньхойская кухня, являющаяся одной из восьми традиционных кулинарных направлений китайской кухни, зародилась в провинции Аньхой. Воздушное и мягкое мохнатое тофу, горшочки Yipin со слоями из разных ингредиентов, ароматный китайский окунь — каждый аньхойский деликатес отличается уникальным вкусом, за которым стоит красивая история. На стол одновременно подается несколько блюд аньхойской кухни, что предполагает совместное времяпрепровождение членов большой семьи, живущих в Аньхое.

Для кухни Хуэй характерно максимальное сохранение натурального вкуса продуктов. В то же время шеф-повар уделяет особое внимание поддержанию различных температурных режимов приготовления пищи. Для сохранения всех питательных элементов большинство блюд тушится или готовится на пару.

В качестве приятного дополнения к прогулке по аллеям многих древних городов можно попробовать деликатесную закуску под названием «Хуаньшаньский шаобин». Местные жители здесь известны своим гостеприимством. Они всегда готовы преподносить путешественникам бесчисленное множество сюрпризов.

SOURCE Department of Culture and Tourism of Anhui Province