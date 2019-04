Ведущий тайский застройщик завершает превращение Пхукета в туристический центр мирового класса открытием новой галереи люксовых брендов в CENTRAL PHUKET

По этому случаю на территории шопинг-молла Central Phuket состоялась торжественная церемония под названием «Открытие нового мира роскоши (The Unveiling of the New World of Luxury)». Изюминкой мероприятия стала престижная выставка «Universe of Sirivannavari: The First View from Paris to Phuket» (Вселенная Сириннавари: первый взгляд из Парижа на Пхукет). С любезного разрешения Ее Королевского высочества принцессы Сириваннавари Нариратана дебютная экспозиция выставки в Таиланде будет проходить с 28 апреля по 26 мая 2019 года на территории Central Phuket Floresta. В мероприятии приняли участие многочисленные звезды первой величины и знаменитые мировые актеры.