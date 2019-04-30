Ведущий тайский застройщик завершает превращение Пхукета в туристический центр мирового класса открытием новой галереи люксовых брендов в CENTRAL PHUKET
30 апр, 2019, 06:37 BST
ПХУКЕТ (PHUKET), Таиланд, 30 апреля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Central Pattana Plc. (CPN), ведущий тайский застройщик и оператор торгового центра Central Phuket, недавно отметила открытие в центральном районе Пхукета галереи бутиков ведущих премиум-брендов мира, включая ALEXANDER MCQUEEN, BALENCIAGA, BVLGARI, CHLOÉ, GUCCI, HERMÈS, LOUIS VUITTON, PMT THE HOUR GLASS, SAINT LAURENT, SALVATORE FERRAGAMO и VERSACE. Появление подобного центра люксового шопинга вполне отвечает тенденциям стремительного роста спроса со стороны обширного международного туристического рынка. Для региональной туристической отрасли Таиланда событие стало очередным шагом к полноценному превращению Пхукета в один из «мировых центров фешенебельного пляжного отдыха» наряду с Французской Ривьерой, Майами и Гавайями.
По этому случаю на территории шопинг-молла Central Phuket состоялась торжественная церемония под названием «Открытие нового мира роскоши (The Unveiling of the New World of Luxury)». Изюминкой мероприятия стала престижная выставка «Universe of Sirivannavari: The First View from Paris to Phuket» (Вселенная Сириннавари: первый взгляд из Парижа на Пхукет). С любезного разрешения Ее Королевского высочества принцессы Сириваннавари Нариратана дебютная экспозиция выставки в Таиланде будет проходить с 28 апреля по 26 мая 2019 года на территории Central Phuket Floresta. В мероприятии приняли участие многочисленные звезды первой величины и знаменитые мировые актеры.
Заместитель генерального директора CPN г-жа Валлайя Чиративат отметила: «Являясь крупным международным игроком, наша компания стремится сделать Central Phuket одним из самых комплексных туристических направлений мира. В основе Central Phuket лежит концепция «роскошного торгового центра с многочисленными вариантами приятного досуга» в формате «фешенебельного пляжного курорта», что в полной мере соответствует имиджу Пхукета как приморского города, способного составить достойную конкуренцию самым популярным пляжным туристическим центрам мира. Мы благодарим международные престижные бренды за их доверие и уверенность в нашем проекте первого торгового центра класса «премиум» за пределами Бангкока».
«Возглавляя инновационный тренд «Luxury and Leisure», Central Phuket удовлетворяет потребности в люксовом отдыхе для гостей приморского города. Мы также предлагаем принципиально новый туристический формат «The World Comes to Play» (мировой увеселительный центр), который позволит нам привлечь новых туристов из всех уголков земного шара в место, где каждый найдет себе развлечения по собственному вкусу. Мы создаем модель «All in One Place» (все в одном): в нашем шопинг-молле найдутся занятия на целый день. На территории Central Phuket расположены три развлекательных локации мирового класса: TRIBHUM – первый в мире тематический парк-«бродилка» в формате 3D с «Серебряной горой» (высотой с двухэтажный дом) и многочисленными другими аттракционами; AQUARIA – самый большой аквариум Таиланда площадью в 12 000 м2, где можно познакомиться с 180 видами морской флоры и фауны, а также более чем 15 000 видами рыб из всех уголков земного шара, и Tales of Thailand – интерактивный музей, где воссозданы традиционный быт и архитектура четырех регионов Таиланда (севера, центра, северо-востока и юга страны). «Изюминкой» музея служит масштабная модель плавучего рынка, превосходно передающего дух тайского народа», - добавила г-жа Валлайя.
Для получения более подробной информации обращайтесь: Отдел по связям с общественностью Central Pattana plc
Кванджай Тангбут (Kwanjai Tangbut) | Tел. +662-667-5555 доб. 4115 | E-mail: thkwanjai@cpn.co.th и
Титифон Унтракул (Thitiphon Untrakul) доб. 4199 | E-mail: unthitiphon@cpn.co.th
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/877962/Central_Phuket_Floresta.jpg
SOURCE Central Pattana Public Company Limited (CPN)
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