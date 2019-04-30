Ведущий тайский застройщик завершает превращение Пхукета в туристический центр мирового класса открытием новой галереи люксовых брендов в CENTRAL PHUKET

По этому случаю на территории шопинг-молла Central Phuket состоялась торжественная церемония под названием «Открытие нового мира роскоши (The Unveiling of the New World of Luxury)» . Изюминкой мероприятия стала престижная выставка «Universe of Sirivannavari: The First View from Paris to Phuket» (Вселенная Сириннавари: первый взгляд из Парижа на Пхукет). С любезного разрешения Ее Королевского высочества принцессы Сириваннавари Нариратана дебютная экспозиция выставки в Таиланде будет проходить с 28 апреля по 26 мая 2019 года на территории Central Phuket Floresta. В мероприятии приняли участие многочисленные звезды первой величины и знаменитые мировые актеры.

Заместитель генерального директора CPN г-жа Валлайя Чиративат отметила: «Являясь крупным международным игроком, наша компания стремится сделать Central Phuket одним из самых комплексных туристических направлений мира. В основе Central Phuket лежит концепция «роскошного торгового центра с многочисленными вариантами приятного досуга» в формате «фешенебельного пляжного курорта», что в полной мере соответствует имиджу Пхукета как приморского города, способного составить достойную конкуренцию самым популярным пляжным туристическим центрам мира. Мы благодарим международные престижные бренды за их доверие и уверенность в нашем проекте первого торгового центра класса «премиум» за пределами Бангкока».

«Возглавляя инновационный тренд «Luxury and Leisure», Central Phuket удовлетворяет потребности в люксовом отдыхе для гостей приморского города. Мы также предлагаем принципиально новый туристический формат «The World Comes to Play» (мировой увеселительный центр), который позволит нам привлечь новых туристов из всех уголков земного шара в место, где каждый найдет себе развлечения по собственному вкусу. Мы создаем модель «All in One Place» (все в одном): в нашем шопинг-молле найдутся занятия на целый день. На территории Central Phuket расположены три развлекательных локации мирового класса: TRIBHUM – первый в мире тематический парк-«бродилка» в формате 3D с «Серебряной горой» (высотой с двухэтажный дом) и многочисленными другими аттракционами; AQUARIA – самый большой аквариум Таиланда площадью в 12 000 м2, где можно познакомиться с 180 видами морской флоры и фауны, а также более чем 15 000 видами рыб из всех уголков земного шара, и Tales of Thailand – интерактивный музей, где воссозданы традиционный быт и архитектура четырех регионов Таиланда (севера, центра, северо-востока и юга страны). «Изюминкой» музея служит масштабная модель плавучего рынка, превосходно передающего дух тайского народа», - добавила г-жа Валлайя.

Для получения более подробной информации обращайтесь: Отдел по связям с общественностью Central Pattana plc

Кванджай Тангбут (Kwanjai Tangbut) | Tел. +662-667-5555 доб. 4115 | E-mail: thkwanjai@cpn.co.th и

Титифон Унтракул (Thitiphon Untrakul) доб. 4199 | E-mail: unthitiphon@cpn.co.th

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/877962/Central_Phuket_Floresta.jpg

SOURCE Central Pattana Public Company Limited (CPN)