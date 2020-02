Высокотехнологичный китайский разработчик Hanvon представит свою "умную" бионическую птицу на выставке Kids Russia 2020

Разработанный компанией Hanvon продукт Go Go Bird сочетает в себе возможности ИИ и бионики, используя многочисленные технологии интеллектуального восприятия. В их число входят уникальный алгоритм пилотирования, способность детекции сборного пункта, распознавания позиции и препятствий. Гаджет оснащен несколькими технологиями человеко-машинного взаимодействия, включая соматосенсорный и инфракрасный методы. Все эти технологические инновации обеспечивают роботу возможность автономного движения в воздухе с потрясающе точной имитацией полета живой птицы.

В последние годы китайские родители, следящие за новейшими разработками в области науки и техники, уделяют все больше внимания образованию своих детей, одновременно все больше осознавая важность обучения в развлекательной форме. Предпочтение интеллектуальным детским игрушкам отдают потребители не только в Китае, но и в России. Почему родителям следует остановить свой выбор на Go Go Bird? Играя с роботизированным пернатым другом, дети могут задаваться вопросом, как этот пластиковый прибор может летать и автоматически уворачиваться от столкновения с преградами? Отвечая на подобные вопросы, родители волей-неволей вызывают у них интерес к дальнейшему изучению технологий, положенных в основу этой игрушки. В частности, бионическая птица оснащена широким спектром чипов, отвечающих за основное управление, коммуникацию, работу разнообразных датчиков, питание и гироскопические функции. По своей сути, гаджет представляет собой сложную комбинацию различных передовых технологий, способных функционировать в слаженном режиме. Именно благодаря этой комбинации Go Go Bird отправляется в полет, как только хозяин слегка встряхнет ее.

Детей постарше может заинтересовать разнообразие режимов управления роботом-птицей. Удаленное управление бионическим пернатым другом поможет им развить и усовершенствовать координацию между движениями рук и глаз. Кроме того, взаимодействие с уникальной игрушкой позволяет пробудить у детей интерес к различным дисциплинам и отраслям науки, включая аэродинамику и биологию.

Робот Go Go Bird от Hanvon может осуществлять полет как в автономном режиме, так и выполнять комбинации, запрограммированные с помощью средств удаленного управления, - например лететь на постоянной высоте, избегать столкновения с препятствиями, вступать в соматосенсорное взаимодействие с человеком, а также двигаться по прямой или заранее заданной траектории. Устройство также способно очерчивать круги в воздухе в ограниченном пространстве (например, в небольшом помещении). В дальнейшем команда разработчиков Go Go Bird от Hanvon планирует оснастить свой продукт расширенными функциями программирования, благодаря чему игрушка станет еще более интересной для пользователей всех возрастов.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1088877/Hanvon.jpg

SOURCE Hanvon