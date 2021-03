Запущена глобальная программа привлечения инвестиций в создание 1-го бизнес-порта в Хайкоу

ХАЙКОУ (Китай), 2 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- По сообщению компании Haikou Jiangdong New Area Development and Construction Co., Ltd., в новом районе Хайкоу Цзяндун полномасштабно запущена программа привлечения инвестиций на реализацию первого проекта создания бизнес-порта уровня 1.5. Привлечение инвестиций будет сосредоточено на таких сферах, как проектирование, финансы, технологии и др., а компаниям, вошедшим в проект, будут предоставлены соответствующие преференции.

Главным объектом экономического развития провинции Хайнань является ее столица — город Хайкоу. Первый проект (I очередь) бизнес-порта уровня 1.5 в новом районе Хайкоу Цзяндун, являющемся одним из основных индустриальных парков порта свободной торговли Хайнань, будет введен в эксплуатацию в апреле текущего года. На данный момент 21 известная проектно-архитектурная компания подписала соглашение о намерениях войти в указанный парк.

Виды деятельности, на развитие которых привлекаются инвестиции в рамках проекта строительства бизнес-порта, включают офисы и коммерческие вспомогательные объекты. Первая из указанных категорий охватывает пять частей: проектирование, финансы, организация деятельности управленческих подразделений, технологии и корпоративные консультационные услуги. Вторая состоит из четырех частей: розничная торговля, легкие закуски, продукты питания и спорт. Компании, вошедшие в порт, смогут пользоваться соответствующими преференциями согласно Каталогу поддерживаемых отраслей в порту свободной торговли Хайнань 2020 года.

«Порт свободной торговли планирует привлечь первоклассные проектные компании из Китая и других стран. Здесь будет сформирован парк проектировочной отрасли, в основу которого будут заложены технологии проектирования и строительства умных городов, художественного оформления, экологичного домостроения, а также культурного и креативного дизайна. Кроме того, в этом порту будут представлены компании, осуществляющие свою деятельность в сферах научно-технической информации и финансов, в частности организации финансового лизинга и фонды прямых инвестиций. Это будет способствовать привлечению инвестиций в форме организационных кластеров», — заявил глава компании Haikou Jiangdong New Area Development and Construction Co., Ltd.

Бизнес-порт также будет учитывать офисные потребности компаний и высококвалифицированных отраслевых специалистов, которые будут прибывать в новый район Хайкоу Цзяндун в перспективе, и осуществлять научное планирование таких видов деятельности, как общественное питание, культура, развлечения и торговля. В нем будет применена модель планирования «пешеходные улицы + офисные здания атриумного типа с малой плотностью заполнения + многочисленные зоны отдыха». Цель данного проекта заключается в создании образцового офисного парка садового типа с низкой плотностью застройки в масштабах нового района и даже всей провинции.

Ссылки на вложенные изображения:

Ссылка: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=385497

Подпись: Визуализация проекта бизнес-порта уровня 1.5 (I очередь) в новом районе Хайкоу Цзяндун

SOURCE Haikou Jiangdong New Area Development and Construction Co., Ltd.