Amgen lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Nuevolution

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Aktieägare i USA hänvisas till avsnittet "Viktig information till aktieägare i USA" i slutet av detta pressmeddelande.

Amgen Inc. ("Amgen") (NASDAQ:AMGN) lämnar idag ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Nuevolution AB (publ) ("Nuevolution") att överlåta samtliga sina aktier i Nuevolution till Amgen ("Erbjudandet"). Aktierna i Nuevolution är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Erbjudandet i sammandrag

Amgen erbjuder 32,50 kronor kontant för varje aktie i Nuevolution (" Erbjudandevederlaget ").(1) Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 1 610 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 167 miljoner USD.(2)

").(1) Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 1 610 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 167 miljoner USD.(2) Erbjudandet omfattar inte de teckningsoptioner som utgivits av Nuevolution till deltagarna i de incitamentsprogram som implementerats av Nuevolution. Amgen kommer att erbjuda deltagarna i programmen skälig behandling med anledning av Erbjudandet. Amgen kan komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i Nuevolution (eller andra värdepapper som kan konverteras till eller utnyttjas för förvärv av aktier) utanför Erbjudandet. Sådana förvärv eller överenskommelser kommer i sådant fall ske i överensstämmelse med svensk lag och Nasdaq Stockholms Takeover-regler (" Takeover-reglerna ") och kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

") och kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler. Erbjudandet innebär en premie om:

169 % jämfört med stängningskursen för Nuevolution-aktien om 12,10 kronor på Nasdaq Stockholm den 21 maj 2019 (den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet);



69 % jämfört med den högsta kursen om 19,28 kronor som Nuevolution-aktien har handlats till på Nasdaq Stockholm under en period om 52 veckor fram till och med den 21 maj 2019 (den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet); och



166 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Nuevolution-aktien om 12,20 kronor på Nasdaq Stockholm under en period om 30 kalenderdagar fram till och med den 21 maj 2019 (den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet).

Nuevolutions styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera Nuevolutions aktieägare att acceptera Erbjudandet.(3)

Sunstone LSV Fund I K/S (" Sunstone "), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Stiftelsen Industrifonden (" Industrifonden "), som innehar cirka 21 %, 20 % respektive 18 % av det totala antalet aktier och röster i Nuevolution, har på vissa villkor åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Sammanlagt motsvarar åtagandena 59 % av det totala antalet aktier och röster i Nuevolution.

"), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Stiftelsen Industrifonden (" "), som innehar cirka 21 %, 20 % respektive 18 % av det totala antalet aktier och röster i Nuevolution, har på vissa villkor åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Sammanlagt motsvarar åtagandena 59 % av det totala antalet aktier och röster i Nuevolution. Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Erbjudandet är fullt finansierat med kontanta medel.

Acceptfristen i Erbjudandet beräknas inledas omkring den 13 juni 2019 och avslutas omkring den 4 juli 2019. Utbetalning av likvid beräknas ske omkring den 15 juli 2019.

Amgen har beslutat att erbjuda de heltidsanställda i Nuevolution att delta i ett så kallat "retention arrangement".

"Vår vision för Amgens forskningsorganisation är att förbättra hälsan hos patienter och samhällen runtom i världen genom att upptäcka, utveckla och leverera transformativa läkemedel. För att uppnå vår vision är det nödvändigt att vi tar tillfällen i akt, såsom detta, som väsentligt kommer att utöka Amgens möjligheter att upptäcka nya småmolekyler mot "difficult-to-drug"-mål på ett snabbare och mer effektivt sätt. Amgen värdesätter de senaste tre årens samarbete med Nuevolution och ser fram emot att få införliva Nuevolutions expertis och DNA-kodade upptäcktsteknik i sin helhet i Amgens forskning framöver", säger Raymond Deshaies , Ph.D., senior vice president för Global Research, Amgen.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Amgen är ett världsledande bioteknikföretag med en vision djupt rotad i innovativ vetenskap. Som en global pionjär inom bioteknologi verkar Amgen för att frigöra biologins potential för patienter som lider av allvarliga sjukdomar, genom att upptäcka, utveckla, framställa och leverera innovativa humanläkemedel.

Nuevolution är ett ledande bioteknikföretag inom plattformar för småmolekylär läkemedelsupptäckt, som grundades 2001 och har sitt huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution för samman dess egenutvecklade plattform och program med läkemedels- och bioteknikföretag för att söka framtida nytta för patienter som är i behov av nya medicinska behandlingsalternativ. Nuevolutions internt utvecklade program fokuserar på terapeutiskt viktiga mål inom inflammation, onkologi och immunonkologi. Nuevolution är bland annat uppfinnare av Chemetics®, vilket är en patentskyddad DNA-kodad forskningsbaserad läkemedelsplattform som möjliggör effektiv upptäckt av nya småmolekylära läkemedelskandidater. Plattformen ger tillgång till screening av miljarder molekyler och till effektiv optimering av läkemedelsegenskaper under framtagandet av läkemedelskandidater. Chemetics® har framgångsrikt tillämpats i ett flertal samarbeten inom läkemedelsupptäckt och teknologiska licenssamarbeten, inklusive "difficult-to-drug"-biologiska sjukdomsmål, där andra tillvägagångssätt misslyckats.

Amgen och Nuevolution har sedan oktober 2016 deltagit i ett forskningssamarbete med multipla mål. Två av cancerprogrammen inom samarbetet har fortskridit i snabb takt, i vilka Amgen har utnyttjat sin kontraktuella "opt-in"-rättighet. Ett samgående mellan Amgen och Nuevolution kommer att möjliggöra närmre integration av Nuevolutions teknologi och expertis inom läkemedelsupptäckt med Amgens erfarenhet och kapacitet inom forskning och utveckling, tillverkning och kommersialisering. Detta kommer att förbättra Amgens förmåga att betjäna patienter inom dess utvalda terapeutiska områden.

Ledning och anställda

Amgen värdesätter kompetensen hos Nuevolutions ledning och anställda och har för avsikt att bevara de goda relationerna som Nuevolution har med sina anställda. Baserat på Amgens nuvarande kunskap om Nuevolution och i ljuset av rådande marknadsförutsättningar avser Amgen inte att, som ett led i genomförandet av Erbjudandet, ändra sammansättningen av ledningsgruppen och nyckelpersoner. Amgen avser för närvarande inte heller genomföra några förändringar avseende Nuevolutions verksamhet eller på de platser där Nuevolution bedriver sin verksamhet.

Amgen har beslutat att lämna ett erbjudande till samtliga heltidsanställda i Nuevolution om deltagande i ett så kallat "retention arrangement" ("Retention-erbjudandet") i syfte att motivera dessa personer att stanna kvar hos Nuevolution efter Erbjudandets genomförande och under en integrationsfas därefter. Enligt Retention-erbjudandet kommer Amgen att erlägga viss sign on-ersättning till de personer som stannar kvar i anställning hos Nuevolution eller Amgen efter Erbjudandets genomförande. Sign on-ersättningen kommer att bestå av kontanta utbetalningar under en period om upp till tre år efter Erbjudandets genomförande och av Restricted Stock Units ("RSUs") som är kopplade till aktierna i Amgen som är noterade på NASDAQ i USA. Både de kontanta utbetalningarna och rätten att erhålla (vestingen av) RSUs är villkorade av fortsatt anställning under den relevanta perioden. Det nuvarande aggregerade värdet av sign on-ersättningarna kommer inte överstiga sammanlagt omkring 8,5 MUSD över upp till tre år. Som en del av Retention-erbjudandet kan anställda även komma att erbjudas förändrade anställningsvillkor samt rätt att delta i Amgens befintliga globala långsiktiga incitamentsprogram.

Aktiemarknadsnämnden har i sitt uttalande 2019:20 funnit att Retention-erbjudandet är förenligt med Takeover-reglerna, förutsatt att Nuevolutions styrelse godkänner Retention-erbjudandet samt att Nuevolutions aktieägare och aktiemarknaden upplyses om Retention-erbjudandet. Nuevolutions styrelse har godkänt Retention-erbjudandet.

Erbjudandet

Amgen erbjuder 32,50 kronor kontant för varje aktie i Nuevolution. Om Nuevolution betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisningen av likvid i Erbjudandet, kommer Erbjudandevederlaget att reduceras i motsvarande mån.

Courtage kommer inte att utgå i samband med redovisningen av likvid för de av Amgen förvärvade aktierna i Erbjudandet.

Erbjudandet innebär en premie om:

169 % jämfört med stängningskursen för Nuevolution-aktien om 12,10 kronor på Nasdaq Stockholm den 21 maj 2019 (den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet);

69 % jämfört med den högsta kursen om 19,28 kronor som Nuevolutions aktie har handlats till på Nasdaq Stockholm under en period om 52 veckor fram till och med den 21 maj 2019 (den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet); och

166 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Nuevolution-aktien om 12,20 kronor på Nasdaq Stockholm under en period om 30 kalenderdagar fram till och med den 21 maj 2019 (den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet).

Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 1 610 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 167 miljoner USD.(4)

Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Erbjudandet är fullt finansierat med kontanta medel.

Varken Amgen eller något av dess närstående bolag eller andra närstående parter innehar några aktier i Nuevolution eller några finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot Nuevolution-aktien vid tidpunkten för detta pressmeddelande. Amgen har inte heller under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande förvärvat eller åtagit sig att förvärva några aktier i Nuevolution eller några finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot Nuevolution-aktien. För ytterligare information om åtaganden från större aktieägare att acceptera Erbjudandet, se "Åtaganden att acceptera Erbjudandet" nedan.

Erbjudandet omfattar inte de teckningsoptioner som utgivits av Nuevolution till deltagarna i incitamentsprogram som implementerats av Nuevolution. Amgen kommer att erbjuda deltagarna i programmen skälig behandling med anledning av Erbjudandet.

Amgen kan komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i Nuevolution (eller andra värdepapper som kan konverteras till eller utnyttjas för förvärv av aktier) utanför Erbjudandet. Sådana förvärv eller överenskommelser kommer i sådant fall ske i överensstämmelse med svensk lag och Takeover-reglerna och kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

Rekommendation från Nuevolutions styrelse

Nuevolutions styrelse rekommenderar enhälligt Nuevolutions aktieägare att acceptera Erbjudandet.(5)

Åtaganden att acceptera Erbjudandet

Sunstone, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Industrifonden, som innehar cirka 21 %, 20 % respektive 18 % av det totala antalet aktier och röster i Nuevolution, har enligt separata avtal på vissa villkor åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Totalt motsvarar åtagandena sammanlagt 59 % av det totala antalet aktier och röster i Nuevolution. De oåterkalleliga åtagandena som har ingåtts av Sunstone, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Industrifonden avser respektive aktieägares samtliga aktier i Nuevolution. Åtagandena är villkorade endast av att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast den 1 september 2019 och av att Amgen inte i något väsentligt avseende bryter mot Takeover-reglerna eller annat på Erbjudandet tillämpligt regelverk, innefattande EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU).

Aktieägare

Antal Aktier

Andel av aktierna och rösterna SUNSTONE LSV FUND I K/S

10 242 701

21 % SKANDInaviska enskilda banken AB (publ)

10 084 942

20 % STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN

8 997 908

18 % TotalT

29 325 551

59 %

Villkor för Erbjudandet

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av att:

(a) Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Amgen blir ägare till mer än 90 % av det totala antalet aktier i Nuevolution (efter full utspädning); (b) samtliga för Erbjudandet och Amgens förvärv av Nuevolution erforderliga myndighets- och regulatoriska tillstånd, godkännanden, beslut eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits, i varje enskilt fall, på för Amgen acceptabla villkor; (c) inga omständigheter föreligger som (i) Amgen inte hade kännedom om vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, och som (ii) väsentligt negativt påverkar, eller rimligen kan förväntas väsentligt negativt påverka, Nuevolutions omsättning, resultat, likviditet, eget kapital eller tillgångar; (d) varken Erbjudandet eller förvärvet av Nuevolution helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller någon motsvarande omständighet, som föreligger eller rimligen kan förväntas och som Amgen rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande; (e) Nuevolution inte vidtar någon åtgärd som är ägnad att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande; (f) ingen information som offentliggjorts av Nuevolution eller lämnats av Nuevolution till Amgen är väsentligt felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Nuevolution har offentliggjort all information som borde ha offentliggjorts av Nuevolution; samt (g) inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Nuevolution på villkor som för aktieägarna i Nuevolution är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet.

Amgen förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Såvitt avser villkor (b) – (g) får emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Amgens förvärv av aktierna i Nuevolution.

Amgen förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av ovanstående villkor, inklusive att, såvitt avser villkor (a) ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägre anslutningsgrad.

Amgen i korthet

Amgen verkar för att frigöra biologins potential för patienter som lider av allvarliga sjukdomar, genom att upptäcka, utveckla, framställa och leverera innovativa humanläkemedel. För detta krävs till att börja med verktyg såsom avancerad mänsklig genetik för att klargöra sjukdomars komplexitet och förstå grunderna för människans biologi.

Amgen fokuserar på områden med stora ouppfyllda medicinska behov och utnyttjar sin expertis inom biologisk tillverkning för att sträva efter lösningar som förbättrar hälsoutfall och drastiskt förbättrar människors liv. Amgen har vuxit från en pionjär inom bioteknik till att bli en av världens ledande oberoende bioteknikföretag och har nått miljontals patienter världen över samt utvecklar en pipeline av läkemedel med banbrytande potential.

Amgens aktier är noterade på NASDAQ i USA. För ytterligare information om Amgen, se www.amgen.com. Webbadressen är inte avsedd att fungera som en hyperlänk och informationen som finns på hemsidan är inte avsedd att vara en del av detta pressmeddelande.

Nuevolution i korthet

Nuevolution är ett ledande bioteknikföretag inom utveckling av småmolekylär läkemedelsupptäckt, som grundades 2001 och har sitt huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution för samman sin egenutvecklade plattform och sina program med läkemedels- och bioteknikföretag för att söka framtida nytta för patienter som är i behov av nya medicinska behandlingsalternativ. Nuevolutions internt utvecklade program fokuserar på terapeutiskt viktiga mål inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Aktierna i Nuevolution är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Sverige (ticker-symbol: NUE.ST). Ytterligare information om Nuevolution är tillgänglig på www.nuevolution.com.

Due diligence

Amgen har genomfört en sedvanlig företagsutvärdering (så kallad due diligence-undersökning) av Nuevolution av bekräftande slag i samband med förberedelserna inför Erbjudandet.

Nuevolution har bekräftat till Amgen att Amgen inte har mottagit någon insiderinformation i samband med denna due diligence-undersökning.

Preliminär tidplan

Beräknat datum för offentliggörande av erbjudandehandlingen: Beräknad acceptfrist: Beräknad likviddag: 12 juni 2019 13 juni 2019 – 4 juli 2019 15 juli 2019

Amgen förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Amgen kommer att offentliggöra sådan förlängning av acceptfristen och/eller senareläggning av redovisning av likvid genom pressmeddelande i enlighet med gällande lagar och regler.



Tvångsinlösen och avnotering

Om Amgen blir ägare till mer än 90 % av aktierna i Nuevolution avser Amgen att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Nuevolution enligt aktiebolagslagen (2005:551). I samband därmed kommer Amgen att verka för att Nuevolutions aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Tillämplig lag och tvister

Erbjudandet, och de avtal som ingås mellan Amgen och Nuevolutions aktieägare med anledning av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas enligt svensk materiell rätt. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande Regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, är tillämpliga på Erbjudandet. Amgen har den 20 maj 2019, i enlighet med lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, genom avtal åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm att följa ovan angivna regler, avgöranden och besked samt att underkasta sig de sanktioner som Nasdaq Stockholm kan ålägga Amgen vid överträdelse av Takeover-reglerna. Den 22 maj 2019 informerade Amgen Finansinspektionen om Erbjudandet och de ovan angivna åtagandena gentemot Nasdaq Stockholm.

Rådgivare

Amgen har anlitat PJT Partners och SEB(6) som finansiella rådgivare samt Sullivan & Cromwell LLP och Mannheimer Swartling som juridiska rådgivare i samband med Erbjudandet.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på: www.amgen.com/amgen/se/announcement och www.sebgroup.com/prospectuses.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investerare: Arvind Sood, Amgen Inc., +1 805-447-1060

Media: Trish Hawkins, Amgen Inc., +1 805-447-5631

Denna information är sådan information som Amgen är skyldigt att offentliggöra enligt Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj 2019 klockan 08:00 CEST.

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska.

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Detta pressmeddelande kommer inte att offentliggöras i eller distribueras till eller in i och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i någon jurisdiktion där distributionen eller erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i den jurisdiktionen. Mottagare av detta pressmeddelande (vilket inkluderar men är inte begränsat till förvaltare och andra förvarare av värdepapper) som lyder under sådan jurisdiktions lag måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner. Så långt det är möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning frånsäger sig Amgen allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner. Varje försök till accept av Erbjudandet till följd av att sådana restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, eller Sydafrika genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller med hjälp av nationella börser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, eller Sydafrika. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, elektronisk post, telex, telefon, internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller ifrån Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på något annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas inom in i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller till en person som är från, befinner sig i, är bosatt i eller har sin adress i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande eller andra dokument som mottagits i anledning av Erbjudandet till sådana personer. Amgen kommer inte att erlägga något vederlag hänförligt till Erbjudandet in i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Varje försök till accept av Erbjudandet som följer av en direkt eller indirekt överträdelse av dessa restriktioner är ogiltig och varje försök till accept av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktion inom eller ifrån Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, eller Sydafrika är ogiltig och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att han eller hon inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag av en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Oaktat vad som sagts i det föregående så förbehåller sig Amgen rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om Amgen finner efter eget gottfinnande att en sådan transaktion kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Amgen eller dess mäklare kan komma att förvärva eller sluta avtal om att förvärva aktier i Nuevolution, direkt eller indirekt, vid sidan av Erbjudandet, före, under eller efter acceptfristen i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler. Det gäller även andra värdepapper som direkt kan konverteras till, är utbytbara mot eller inlösensbara mot aktier i Nuevolution, såsom teckningsoptioner. Sådana köp får genomföras över börs till marknadspris eller utanför börsen till förhandlat pris. Information om sådana köp kommer offentliggöras i enlighet med tillämpliga lagar och regler i Sverige.

Viktig information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser aktier i Nuevolution, vilket är ett svenskt bolag. Erbjudandet kommer att lämnas i USA enligt ett särskilt undantag från vissa anbudsregler i Rule 14d-1(c) i U.S Securities Exchange Act of 1934 i dess gällande lydelse ("U.S. Exchange Act"), samt i enlighet med Rule 14(e) U.S. Exchange Act och i övrigt i enlighet med svensk lag. Erbjudandet kommer därmed att vara föremål för offentliggöranden och lyda under andra förfarandemässiga krav, inklusive rätten till återkallelse, tidsplan för Erbjudandet, redovisning av likvid och tidpunkt för betalning, som skiljer sig från vad som gäller enligt amerikansk rätt avseende amerikanska inhemska anbudsförfaranden. Det kan uppstå svårigheter för aktieägare i USA att genomdriva sina rättigheter eller anspråk som följer av amerikansk federal värdepappersmarknadsrätt, eftersom Nuevolutions säte är i en jurisdiktion utanför USA samt då vissa eller alla ledningspersoner och styrelseledamöter i Nuevolution kan vara bosatta utanför USA. Aktieägare i USA kan eventuellt inte stämma ett icke-amerikanskt bolag eller dess ledning eller styrelse i en jurisdiktion utanför USA för överträdelser av amerikansk värdepappersmarknadsrätt. Därtill kan det vara svårt att förmå ett icke-amerikanskt bolag och dess dotterbolag att underkasta sig avgöranden från amerikansk domstol. Mottagande av kontanta medel i enlighet med Erbjudandet, av aktieägare med skattskyldighet i USA, kan utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt, statligt eller lokalt skattehänseende, eller falla under utländsk eller annan skattelagstiftning. Varje enskild aktieägare är skyldig att konsultera en professionell rådgivare avseende Erbjudandets skattekonsekvenser.

I enlighet med svensk marknadspraxis och Rule 14e-5(b) i U.S. Exchange Act, kan Amgen och dess dotterbolag eller mäklare (som uppdragstagare för Amgen eller, i förekommande fall, dess dotterbolag) komma att, från tid till annan, utanför Erbjudandet, direkt eller indirekt förvärva eller sluta avtal om att förvärva utanför USA, aktier i Nuevolution som omfattas av erbjudandet, före eller under acceptfristen. Detta gäller även andra värdepapper som kan konverteras till eller utnyttjas för förvärv av aktier i Nuevolution. Sådana köp får genomföras över börs till marknadspris eller utanför börs till förhandlat pris. I den mån information om sådana köp offentliggörs i Sverige, kommer informationen att lämnas till Nuevolutions aktieägare i USA. Dessutom kan Amgens finansiella rådgivare utföra transaktioner av ordinärt slag avseende värdepapper i Nuevolution, vilket även kan innefatta köp eller arrangemang för att förvärva sådana värdepapper.

Med "USA" avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och besittningar, varje stat inom Amerikas förenta stater samt Columbiadistriktet).

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som baseras på Amgens nuvarande förväntningar och uppfattningar. Alla uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, är uttalanden som kan betraktas som framåtriktade, inklusive eventuella uttalanden avseende utfallet av Erbjudandet eller efterföljande transaktioner, fördelar och synergier av någon sådan efterföljande transaktion, potentiella konsekvenser av Erbjudandet för de aktieägare i Nuevolution som väljer att inte acceptera Erbjudandet, framtida möjligheter för Amgen eller Nuevolution samt uppskattningar av intäkter, rörelsemarginal, investeringar, kassa eller andra finansiella nyckeltal, förväntade juridiska, skiljedoms-, politiska, myndighets- eller kliniska förfaranden eller utfall av sådana, kund- eller förskrivningsmönster, ersättningsrelaterade åtgärder och utfall, samt liknande uppskattningar och resultat. Framåtriktade uttalanden utgör inte fakta och är förenade med betydande risker och osäkerheter, inklusive de som presenteras ovan och som beskrivs utförligare i Amgens rapporter till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive den senaste årsredovisningen (Form 10-K) och efterföljande delårsrapporter (Form 10-Q) samt löpande informationsgivning (Form 8-K). Om inte annat anges tillhandahåller Amgen denna information per dagen för detta pressmeddelande och åtar sig inte, såvida det inte krävs enligt Takeover-reglerna eller tillämplig lag, att uppdatera någon framåtriktad information i pressmeddelandet till följd av ny information, framtida händelser eller liknande. Framåtriktade uttalanden kan inte garanteras och faktiskt utfall kan skilja sig väsentligt från det av Amgen förväntade utfallet.

Noter

(1) Om Nuevolution betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer Erbjudandevederlaget att reduceras i motsvarande mån.

(2) Erbjudandets totala värde baseras på 49 524 903 aktier, vilket representerar det totala antalet utgivna aktier i Nuevolution. Nuevolution innehar inga egna aktier. Erbjudandets totala värde i USD baseras på Bloombergs valutakurs om 9,66 kronor till 1,00 USD per den 21 maj 2019 klockan 17:30 CEST.

(4) Erbjudandets totala värde baseras på 49 524 903 aktier, vilket representerar det totala antalet utgivna aktier i Nuevolution. Nuevolution innehar inga egna aktier. Erbjudandets totala värde i USD baseras på Bloombergs valutakurs om 9,66 kronor till 1,00 USD per den 21 maj 2019 klockan 17:30 CEST.

(6) Eventuella åtgärder reglerade av amerikansk rätt kommer att genomföras av SEB Securities Inc. enligt Rule 15-a-6 Securities Exchange Act.

