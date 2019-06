Amgen offentliggör erbjudandehandling avseende det rekommenderade offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Nuevolution

THOUSAND OAKS, Kalifornien, 12 juni 2019 /PRNewswire/ --

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Aktieägare i USA hänvisas till avsnittet "Viktig information till aktieägare i USA" i slutet av detta pressmeddelande.

Amgen Inc. ("Amgen") (NASDAQ:AMGN) offentliggjorde den 22 maj 2019 klockan 08:00 CEST ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Nuevolution AB (publ) ("Nuevolution") att överlåta samtliga sina aktier i Nuevolution till Amgen ("Erbjudandet") för 32,50 kronor per aktie ("Erbjudandevederlaget").(1) Aktierna i Nuevolution är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Amgen har idag offentliggjort erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet ("Erbjudandehandlingen"), vilken godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 12 juni 2019. Erbjudandehandlingen och anmälningssedeln finns tillgängliga på www.amgen.com/amgen/se/announcement och www.sebgroup.com/prospectuses. Den svenska versionen av Erbjudandehandlingen kommer att finnas tillgänglig på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Erbjudandehandlingen, en förtryckt anmälningssedel och ett förfrankerat kuvert kommer att distribueras till aktieägare i Nuevolution vars aktier var direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB den 12 juni 2019. Ytterligare tryckta Erbjudandehandlingar och anmälningssedlar kommer att tillhandahållas kostnadsfritt på begäran. Sådan begäran kan framställas till Amgens mottagande bank, SEB Emissioner, på telefonnummer 08-639 2750.

Acceptfristen i Erbjudandet löper från och med den 13 juni 2019 till och med den 4 juli 2019. Utbetalning av vederlag förväntas inledas omkring den 15 juli 2019, förutsatt att villkoren för Erbjudandet har uppfyllts eller att Amgen i annat fall beslutat att fullfölja Erbjudandet.

Amgen förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Amgen kommer att offentliggöra sådan förlängning av acceptfristen och/eller senareläggning av utbetalning av vederlag genom pressmeddelande i enlighet med gällande lagar och regler.

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på: www.amgen.com/amgen/se/announcement och www.sebgroup.com/prospectuses.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investerare: Arvind Sood, Amgen Inc., +1 805-447-1060

Media: Trish Hawkins, Amgen Inc., +1 805-447-5631

____________

Amgen offentliggör denna information enligt Nasdaq Stockholms Takeover-regler. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2019 klockan 15:00 CEST.

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska.

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande och i Erbjudandehandlingen, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Detta pressmeddelande kommer inte att offentliggöras i eller distribueras till eller in i och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i någon jurisdiktion där distributionen eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i den jurisdiktionen. Mottagare av detta pressmeddelande (vilket inkluderar men är inte begränsat till förvaltare och andra förvarare av värdepapper) som lyder under sådan jurisdiktions lag måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner. Så långt det är möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning frånsäger sig Amgen allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner. Varje försök till accept av Erbjudandet till följd av att sådana restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, eller Sydafrika genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller med hjälp av nationella börser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, eller Sydafrika. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, elektronisk post, telex, telefon, internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller ifrån Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på något annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas inom in i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller till en person som är från, befinner sig i, är bosatt i eller har sin adress i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande eller andra dokument som mottagits i anledning av Erbjudandet till sådana personer. Amgen kommer inte att erlägga något vederlag hänförligt till Erbjudandet in i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Varje försök till accept av Erbjudandet som följer av en direkt eller indirekt överträdelse av dessa restriktioner är ogiltig och varje försök till accept av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktion inom eller ifrån Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, eller Sydafrika är ogiltig och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att han eller hon inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag av en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Oaktat vad som sagts i det föregående så förbehåller sig Amgen rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om Amgen finner efter eget gottfinnande att en sådan transaktion kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Amgen eller dess mäklare kan komma att förvärva eller sluta avtal om att förvärva aktier i Nuevolution, direkt eller indirekt, vid sidan av Erbjudandet, före, under eller efter acceptfristen i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler. Det gäller även andra värdepapper som direkt kan konverteras till, är utbytbara mot eller inlösensbara mot aktier i Nuevolution, såsom teckningsoptioner. Sådana köp får genomföras över börs till marknadspris eller utanför börsen till förhandlat pris. Information om sådana köp kommer offentliggöras i enlighet med tillämpliga lagar och regler i Sverige.

Viktig information till aktieägare i USA

Erbjudandet, som beskrivs i detta pressmeddelande och i Erbjudandehandlingen, avser aktier i Nuevolution, vilket är ett svenskt bolag. Erbjudandet lämnas i USA enligt ett särskilt undantag från vissa anbudsregler i Rule 14d-1(c) i U.S Securities Exchange Act of 1934 i dess gällande lydelse ("U.S. Exchange Act"), samt i enlighet med Rule 14(e) U.S. Exchange Act och i övrigt i enlighet med svensk lag. Erbjudandet är därmed föremål för offentliggöranden och lyder under andra förfarandemässiga krav, inklusive rätten till återkallelse, tidsplan för Erbjudandet, redovisning av likvid och tidpunkt för betalning, som skiljer sig från vad som gäller enligt amerikansk rätt avseende amerikanska inhemska anbudsförfaranden. Det kan uppstå svårigheter för aktieägare i USA att genomdriva sina rättigheter eller anspråk som följer av amerikansk federal värdepappersmarknadsrätt, eftersom Nuevolutions säte är i en jurisdiktion utanför USA samt då vissa eller alla ledningspersoner och styrelseledamöter i Nuevolution kan vara bosatta utanför USA. Aktieägare i USA kan eventuellt inte stämma ett icke-amerikanskt bolag eller dess ledning eller styrelse i en jurisdiktion utanför USA för överträdelser av amerikansk värdepappersmarknadsrätt. Därtill kan det vara svårt att förmå ett icke-amerikanskt bolag och dess dotterbolag att underkasta sig avgöranden från amerikansk domstol. Mottagande av kontanta medel i enlighet med Erbjudandet, av aktieägare med skattskyldighet i USA, kan utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt, statligt eller lokalt skattehänseende, eller falla under utländsk eller annan skattelagstiftning. Varje enskild aktieägare är skyldig att konsultera en professionell rådgivare avseende Erbjudandets skattekonsekvenser.

I enlighet med svensk marknadspraxis och Rule 14e-5(b) i U.S. Exchange Act, kan Amgen och dess dotterbolag eller mäklare (som uppdragstagare för Amgen eller, i förekommande fall, dess dotterbolag) komma att, från tid till annan, utanför Erbjudandet, direkt eller indirekt förvärva eller sluta avtal om att förvärva utanför USA, aktier i Nuevolution som omfattas av erbjudandet, före eller under acceptfristen. Detta gäller även andra värdepapper som kan konverteras till eller utnyttjas för förvärv av aktier i Nuevolution. Sådana köp får genomföras över börs till marknadspris eller utanför börs till förhandlat pris. I den mån information om sådana köp offentliggörs i Sverige, kommer informationen att lämnas till Nuevolutions aktieägare i USA. Dessutom kan Amgens finansiella rådgivare utföra transaktioner av ordinärt slag avseende värdepapper i Nuevolution, vilket även kan innefatta köp eller arrangemang för att förvärva sådana värdepapper.

Med "USA" avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och besittningar, varje stat inom Amerikas förenta stater samt Columbiadistriktet).

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som baseras på Amgens nuvarande förväntningar och uppfattningar. Alla uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, är uttalanden som kan betraktas som framåtriktade, inklusive eventuella uttalanden avseende utfallet av Erbjudandet eller efterföljande transaktioner, fördelar och synergier av någon sådan efterföljande transaktion, potentiella konsekvenser av Erbjudandet för de aktieägare i Nuevolution som väljer att inte acceptera Erbjudandet, framtida möjligheter för Amgen eller Nuevolution samt uppskattningar av intäkter, rörelsemarginal, investeringar, kassa eller andra finansiella nyckeltal, förväntade juridiska, skiljedoms-, politiska, myndighets- eller kliniska förfaranden eller utfall av sådana, kund- eller förskrivningsmönster, ersättningsrelaterade åtgärder och utfall, samt liknande uppskattningar och resultat. Framåtriktade uttalanden utgör inte fakta och är förenade med betydande risker och osäkerheter, inklusive de som presenteras ovan och som beskrivs utförligare i Amgens rapporter till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive den senaste årsredovisningen (Form 10-K) och efterföljande delårsrapporter (Form 10-Q) samt löpande informationsgivning (Form 8-K). Om inte annat anges tillhandahåller Amgen denna information per dagen för detta pressmeddelande och åtar sig inte, såvida det inte krävs enligt Takeover-reglerna eller tillämplig lag, att uppdatera någon framåtriktad information i pressmeddelandet till följd av ny information, framtida händelser eller liknande. Framåtriktade uttalanden kan inte garanteras och faktiskt utfall kan skilja sig väsentligt från det av Amgen förväntade utfallet.

Noter

(1) Om Nuevolution betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer Erbjudandevederlaget att reduceras i motsvarande mån.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/152881/amgen_logo.jpg

Related Links

http://www.amgen.com



SOURCE Amgen