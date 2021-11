Booking Holdings ingår avtal med CVC Capital om att förvärva Etraveli Group

NORWALK, Connecticut, 23 november, 2021 /PRNewswire/ -- Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG) meddelar idag att de ingått ett avtal med de nuvarande aktieägarna CVC Capital ("CVC") om att förvärva den globala flygbokningsleverantören Etraveli Group för cirka 1,65 miljarder euro. Slutförandet av transaktionen är föremål för sedvanliga villkor, inklusive regel- och tillsynsgodkännande.

Etraveli Group är sedan tidigare en partner till Booking.com - förvärvet av Etraveli Group kommer att komplettera Booking Holdings pågående arbete att skapa ett friktionsfritt globalt flygerbjudande för att stödja företagets övergripande målsättning att göra det enklare för alla att uppleva världen.

"Internationella flygresor har börjat återhämta sig från effekterna av pandemin och vi ser fram emot att utveckla vår redan utmärkta relation med Etraveli Group för att skapa enklare och mer sömlösa bokningsupplevelser till våra partners och kunder," säger Glenn Fogel, Chief Executive Officer, Booking Holdings.

"Booking Holdings är en pionjär inom resebranschen som ständigt fortsätter att utveckla sina tjänster för att skapa bättre och enklare reseupplevelser," säger Mathias Hedlund, vd på Etraveli Group. "Vi har haft en fantastisk tid tillsammans med vår nuvarande ägare CVC och etablerat Etraveli Group som en global aktör för attraktiva flyg till konkurrenskraftiga priser. Idag är en dag av stolthet och erkännande samtidigt som den markerar en ny fas i vår strävan att bli än bättre. Vi är otroligt glada att bli en del av Booking Holdings och ser fram emot att fortsätta nästa kapitel tillsammans för att förbättra flygbokningsupplevelsen för kunder och partners över hela världen."

"Mathias och hans team har byggt en världsledande plattform för bokningar av flyg. Att gå med i Booking Holdings-familjen är ett logiskt steg för Etraveli och vi önskar dem all lycka till på deras fortsatta resa – bon voyage!" säger Lorne Somerville," styrelseordförande för Etraveli Group och managing partner på CVC.

Etraveli Group kommer fortsätta ha kvar sitt huvudkontor i Sverige och verka som en oberoende verksamhet under Booking Holdings, ledd av den nuvarande företagsledningen.

About Booking Holdings

Booking Holdings (NASDAQ: BKNG) is the world's leading provider of online travel and related services, provided to consumers and local partners in more than 220 countries and territories through six primary consumer-facing brands: Booking.com, Priceline, Agoda, Rentalcars.com, KAYAK and OpenTable. The mission of Booking Holdings is to make it easier for everyone to experience the world. For more information, visitBookingHoldings.com and follow us on Twitter @BookingHoldings.

About Etraveli Group

Etraveli Group was founded in 2000 and is a global technology provider for Flights focused on offering the best possible flight content delivered through flexible tech solutions to the consumer and any company facing the consumer. Through our own consumer brands like Gotogate, Mytrip, Flightnetwork and through our global partnerships with the likes of Google Flights, Skyscanner, Kayak, Booking.com and others we provide search, book and fulfilment services of Flights and related products. The Group also operates the airline integration company TripStack. The company has nearly 1000 employees and its headquarters are located in Sweden with offices also in Athens, Toronto and several cities in India.

About CVC Capital Partners

CVC is a leading private equity and investment advisory firm with a network of 25 offices throughout Europe, Asia and the US, with approximately US$125 billion of assets under management. Since its founding in 1981, CVC has secured commitments in excess of US$165 billion from some of the world's leading institutional investors across its private equity and credit strategies. Funds managed or advised by CVC are invested in more than 100 companies worldwide, which have combined annual sales of over US$100 billion and employ more than 450,000 people. For further information about CVC please visit: www.cvc.com.

SOURCE Booking Holdings Inc.