Cisions globala undersökning State of the Media visar ökat förtoende för journalistik mitt i kampen om fake news

Den globala rapporten State of the Media fokuserar på de viktigaste utmaningarna journalisterna står inför idag, däribland korrekt information, trovärdighet och förtroende

STOCKHOLM, April 24, 2018 /PRNewswire/ -- Cision (NYSE: CISN) släppte i dag sin undersökning State of the Media 2018 där de undersöker mediebranschens största trender och utmaningar. Rapporten visar bland annat att debatten om "fake news" fortsatt är ett stort problem för journalister där 56 % av de globala respondenterna svarade att falska nyheter gör läsarna mer skeptiska till all form av innehåll de läser.

Cision Photo #1 Cision Photo #2

Det positiva i situationen är att det bidrar till att markera vikten av journalistisk nivå. Exempelvis svarar 75 % globalt att det allra viktigaste för organisationen handlar om att säkerställa att innehållet är 100 % korrekt – viktigare än att vara först ut med nyheten som bara en av tio hävdade.

Rapporten har sammanställts från en global undersökning där 1 355 journalister svarat på hur de uppfattar läget i medie- och kommunikationsbranschen. Cisions årliga journalistundersökning lyfter de utmaningar traditionella medier ställs inför för att hjälpa kommunikatörer bättre förstå sin omvärld och optimera sitt arbete för ökat engagemang och bättre resultat. Detta är första gången de svenska resultaten jämförs mot andra marknader runtom i världen i en global rapport.

En annan bieffekt av diskussionen om fake news och desinformation är frågan om förtroende. När journalister fick svara på huruvida allmänheten har fått ett ökat eller minskat förtroende för medier det senaste året svarade 71 % att de upplevde ett minskat förtroende. Isolerat endast till de svenska svaren var motsvarande siffra endast 55 %.

"Det har varit dels ett extraordinärt men även utmanande år för journalistiken med ständiga anklagelser om fake news, hård kritik mot media från många av världens politiker och en till synes aldrig sinande ström av konkurrerande innehåll. Yrket har aldrig varit under mer press", säger Cisions globala VD Kevin Akeroyd. "Med tanke på hur hårt prövad branschen har blivit är det både förvånande och hoppfullt att årets resultat visar tecken på att många i branschen känner att allmänheten sakta men säkert börjar stödja traditionella journalistiska institutioner igen. För att kunna fortsätta på denna positiva inslagna linje måste varumärken och journalister samarbeta för att förmedla engagerande, trovärdiga och sanningsenliga berättelser för allmänheten och fortsätta återuppbygga förtroendet."

Rapporten tar dessutom upp följande:

Medier fortsätter att vända sig till tillförlitliga kommunikatörer för korrekt information med högt nyhetsvärde: När det kommer till vad journalister upplever att de behöver från kommunikatörer lyfter 63 % pressmeddelanden och offentliggöranden som det allra viktigaste. Nästan hälften (44 %) svarade dessutom att pressmeddelandet är deras mest trovärdiga källa när det kommer till varumärkesrelaterad information. För att göra pressmeddelandet mer effektivt rekommenderade 45 % av journalisterna att prioritera en tydlig nyhetsvinkel samtidigt som 27 % lyfte vikten av att skriva med mer alldagligt språk och undvika standardmodellen.

När det kommer till vad journalister upplever att de behöver från kommunikatörer lyfter 63 % pressmeddelanden och offentliggöranden som det allra viktigaste. Nästan hälften (44 %) svarade dessutom att pressmeddelandet är deras mest trovärdiga källa när det kommer till varumärkesrelaterad information. För att göra pressmeddelandet mer effektivt rekommenderade 45 % av journalisterna att prioritera en tydlig nyhetsvinkel samtidigt som 27 % lyfte vikten av att skriva med mer alldagligt språk och undvika standardmodellen. Artificiell intelligens (AI) och smart teknik kommer att fortsätta forma branschen: På frågan om vilken teknologi de tror främst kommer att förändra sättet de arbetar på svarade 34 % att uppdaterade algoritmer för sociala medier kommer att påverka mest. 26 % svarade bättre och mer kostnadseffektiv teknik för videoproduktion och 21 % lade sin röst på AI och maskininlärning på back-end.

För att läsa Cisions fullständiga rapport State of the Media 2019, klicka här

