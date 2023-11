Electreon samarbetar med BDX i en pilot avseende trådlös laddning vid kajplats för Ahlsells godsleveranser.

STOCKHOLM, 21 november, 2023 /PRNewswire/ -- Electreon (TASE: ELWS), en marknadsledande leverantör inom trådlös laddning för fordon, är glada att kunna tillkännage ett partnerskap för att leverera ett banbrytande initiativ för trådlös laddning till BDX Företagen AB, verksamt i Stockholm för Ahlsell Sverige AB.

Projektet utgår från Electreons revolutionerande trådlösa laddningsteknik, som förser en lätt lastbil i kommersiell drift med automatisk laddning, både vid lastkaj och vid uppställningsplats.

The project's illustration of Electreon's wireless charging system at the loading dock

Projektet planeras att driftsättas våren 2024 och pågå i 24 månader. BDX Företagen AB som transporterar gods för ett av Nordens ledande handelsföretag, Ahlsell Sverige AB, kommer ha möjlighet att nyttja lastbilen till fullo, då den både laddas medan den lastas med varor vid lastkajen, samt när den står parkerad över natten vid Olab AB:s logistikcenter i sydvästra Stockholm. "Detta projekt introducerar Electreons teknik för ett nytt segment på marknaden. Mycket snart kommer ett fordon i BDX Företagen ABs flotta att dra nytta av sömlös trådlös laddning; vilket eliminerar behovet av handhavande från föraren när fordonet backar in på lastkajen vid distributionscentret, eftersom laddningen startar automatiskt. Detta kommer att förbättra fordonens operativa effektivitet och skapa en enkel och kabelfri arbetsmiljö för BDX Företagen ABs medarbetare", säger Maher Kasskawo, Affärsutvecklingschef, Electreon AB.

Då Stockholm kan uppleva kalla vintrar med både is och snö, kommer detta projekt att belysa robustheten och hållbarheten hos Electreons trådlösa laddningsteknik för elfordon i vinterförhållanden. Den elektriska lastbilen kommer att användas i vanlig drift och drivs med ett batteri. Fordonet kommer att hantera morgonleveranser och då köra cirka 50 kilometer, sedan kommer föraren att återvända till distributionscentret för att lasta om fordonet och ladda batteriet, för att därefter fortsätta körningen under eftermiddagen.

”BDX Företagen AB arbetar proaktivt med att minska sin miljöpåverkan och det här projektet är ett exempel på de initiativ vi tar för att göra det. Vi ser fram emot att uppleva elektrifierad drift och en sömlös laddning med denna nya teknik, och att se hur detta projekt kan hjälpa oss att nå våra kostnadsminsknings- och nollutsläppsmål”, säger Jimmy Glarén, Affärsområdeschef, BDX Företagen AB.

"Ahlsell är Nordens ledande handelskoncern för professionella kunder, med visionen att bygga ett mer hållbart samhälle. Logistik är en nyckelfaktor för oss. Därför ser vi fram emot detta projekt där vi tillsammans utforskar ny teknik för att främja omställningen och möta framtida kundbehov”, säger Jonas Lovenhill, Transportchef, Ahlsell Sverige AB.



Parterna förväntar sig att detta projekt också kommer att fungera som en demonstrationsplats för potentiella kunder inom logistikbranschen, samt en rad partners i hela Norden. Detta genom att visa att trådlös laddning av elfordon med minimal batteristorlek, är den mest hållbara vägen mot utsläppsfria elektriska varutransporter.



För medieförfrågningar, vänligen kontakta:



Electreon AB

Maher Kasskawo, Affärsutvecklingschef

[email protected]

BDX Företagen AB

Jimmy Glarén, Affärsområdeschef

[email protected]

Ahlsell AB

Jonas Lovenhill, Transportchef

[email protected]

Om Electreon AB



Electreon är en ledande utvecklare och leverantör av trådlösa laddningslösningar för elfordon, som tillhandahåller laddningsinfrastruktur och tjänster, för att möta behoven och kraven hos såväl offentliga som kommersiella operatörer. Företagets induktiva teknik laddar elfordon snabbt och säkert, både under körning och vid parkering, vilket eliminerar räckviddsångest, sänker de totala kostnaderna för elfordon (TCO) och minskar behovet av batterikapacitet. Sammantaget gör detta Electreons teknik till en av de mest miljömässigt hållbara, skalbara och konkurrenskraftiga laddningslösningarna som finns på marknaden idag. Electreon samarbetar med både städer och operatörer kring olika affärsmodeller, t ex Charging as a Service (CaaS), som möjliggör kostnadseffektiv elektrifiering av offentliga, kommersiella och autonoma fordonsflottor för smidig och kontinuerlig drift.

Electreon driver 17 projekt i 8 länder, tillsammans med fler än 100 partners. Electreons trådlösa laddningsteknik för elvägar utsågs till en av världens 100 bästa uppfinningar för 2021 av Time Magazine. För mer information, besök electreon.com.

Om BDX Företagen AB



BDX Företagen AB skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till byggprojekt och industriservice. BDX Företagen AB har verksamhet över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har cirka 700 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer, som i sin tur har 1 900 anställda med totalt 1 600 fordon.

Om Ahlsell AB



Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver vi tillsammans med våra kunder utvecklingen för de som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, vår specialistkunskap och med logistik i världsklass är det vårt jobb att göra våra professionella kunders vardag enklare. Med en omsättning på ca 50 miljarder SEK, ca 7 500 medarbetare, över 300 butiker och fyra centrallager, gör vi allt för att uppfylla vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2282003/Electreon_Wireless_Charging.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2088608/Electreon_Logo.jpg