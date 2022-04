HiBob introducerar mötesfunktionen 1-mot-1 för att stärka relationerna mellan chefer och medarbetare

"Genom att lägga till funktionen 1-mot-1 till Bob kan våra chefer och medarbetare inte bara dela uppdateringar och följa framsteg vecka för vecka, utan gör också att vi kan arbeta med chefer för att systematiskt granska prestationer mellan mer formella utvecklingsavstämningar", säger Laurie Horsman, Global VP of People på AnyClip, ett företag inom visuell intelligens. "Det innebär att chefer kontinuerligt kan ge vägledning och återkoppling under personliga samtal för att hjälpa till att främja våra medarbetares karriärutveckling."

"Relationer mellan chefer och medarbetare är avgörande för att behålla personal, och rutinkontroller är viktiga för att stärka banden mellan teammedlemmar och deras arbetsledare", säger Ronni Zehavi, vd för HiBob. "När medarbetarna vet att deras åsikter hörs får de starkare känsla av tillhörighet. Med Bobs mötesfunktion 1-mot-1 kan team förenkla och dokumentera möten 1-mot-1 och skapa ett utrymme där chefer kan få feedback från medarbetarna om arbetsbelastning, projektstatus och personliga mål. Medarbetarna måste känna sig stöttade och betrodda för att såväl produktivitet som kontakt på arbetsplatsen ska säkerställas. Att sätta människor först är avgörande för att behålla dem, och den här funktionen hjälper företag att göra det."

HiBobs uppdrag är att underlätta för moderna företag i alla aspekter av deras HR- och kulturverksamhet. Utöver mötesfunktionen 1-mot-1 gick HiBob nyligen samman med 360Learning and Deel för bättre lönelistor, rekrytering, onboarding med mera. I takt med att arbetslivet fortsätter att utvecklas förblir HiBob dedikerad att hjälpa kunderna in i modernt arbetssätt. Positiv medarbetarupplevelse har högsta prioritet när nu moderna företag fortsätter att söka nya medarbetare och behålla de främsta talangerna. Bob-plattformen bygger på en approach som prioriterar människor (people first) och hjälper organisationer över hela världen att på bästa sätt stödja sina medarbetare när verksamheten växer och expanderar.

För mer information om Bobs mötesfunktion 1-mot-1 och talangmodul, besök: https://www.hibob.com/guides/empowering-managers-improve-employee-experience/

Om HiBob

Hibob grundades för att modernisera HR-tech. Företagets intuitiva och datadrivna plattform, Bob, byggdes för hur människor arbetar idag: globalt, på distans och i samarbete. Sedan lanseringen i slutet av 2015 har HiBob uppnått tresiffriga intäktsökningar i följd jämfört med föregående år och blivit den valda HR-plattformen för mer än 2 000 moderna, medelstora och multinationella företag som förstår att en kraftfull, flexibel plattform för HR-tech är uppdragskritisk och en viktig drivkraft för organisatorisk framgång i det moderna arbetslivet. Snabbväxande företag över hela världen som Cazoo, Gong, Kopin, Monzo, Happy Socks, Fiverr och VaynerMedia förlitar sig på Bob för att hjälpa HR och chefer att hålla kontakt med, engagera, utveckla och behålla de främsta talangerna.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1800914/HiBob__1_on_1_Meeting.jpg

SOURCE Hibob