HUYA säkrar tre års exklusiva sändningsrättigheter till LCK i Kina

GUANGZHOU, Kina, 3 december, 2019 /PRNewswire/ – 2019 års League of Legends World Championship pågår för fullt och intresset för League of Legends Champions Korea (LCK) är stort. Därför är det många kinesiska fans som undrar var de kan se tävlingarna. Den 22 oktober skrev HUYA, ett kinesiskt livestreamingföretag på ett treårsavtal med Riot Games China i Guangzhou. Enligt avtalet får HUYA exklusiva rättigheter att sända LCK i Kina och att representera LCK i alla potentiella förhandlingar med samarbetspartner för ligans kinesiska streaming under 2020–2022. Avtalet undertecknades av Gao Hongliang, VD för HUYA och Zhou Jie från Riot Games China.