KVD Vegan Beauty firar CAT EYES FOR ALL med en ny global kampanj med folk i alla åldrar, ögonformer och en katt som är känd från Instagram

Kampanjen inleds i mars 2020 och ärar tio år gamla Tattoo Liner, varumärkets främsta prisbelönta, flytande eyeliner

SAN FRANCISCO, 10 mars 2020 /PRNewswire/ – KVD Vegan Beauty är det första skönhetsmärket som anlitar en Instagram-känd katt som ett av sina globala kampanjansikten under kampanjen CAT EYES FOR ALL. Den inleds i mars och firar tioårsdagen för Tattoo Liner. @CobytheCat, berömd över hela internet för sina naturliga "bevingade eyeliner-memer", är en av varumärkets fem nya modeller. Kampanjen visar upp KVD Vegan Beautys prisbelönta, vattensäkra, smetbeständiga och ultraprecisa flytande eyeliner Tattoo Liner, som miljoner människor älskar i både Trooper Black och Mad Max Brown jämte volymhöjande Go Big or Go Home-mascara. Dessa ikoniska veganska och välfungerande produkter ger alla perfekta kattögon varje gång, oavsett form på ögonlocket och oavsett ålder.

Utöver Coby the Cat visar varumärket för första gången upp en unik mixa av modeller, bland andra parisiskan Fanny Maurer (@fannymaurer), KVD Vegan Beauty International Makeup Artist. Fanny var vår huvudsakliga makeupartist under kampanjen och även modell. Fanny är den andra "bakom-varumärket-modellen" under en KVD Vegan Beauty-kampanj och besannar varumärkets för året nya strategi att visa upp "en av sina egna".

Andra som visar upp sig är modellerna Chloé Nguyen och Carmen Lee Solomons (både bär Tattoo Liner i Mad Max Brown) samt en äldre modell i Trooper Black, som bevisar att ålder bara är en siffra. Tillsammans ger de vackra, tuffa och mångfaldiga modellerna prov på att Tattoo Liner är ostoppbart för alla åldrar, ögonformer och etniciteter.

"Det är väldigt spännande att dra i gång våren 2020 med en kampanj som firar vårt varumärkes första veganska och bäst säljande produkt, Tattoo Liner, en flytande eyeliner som vunnit priser i hela världen och som i år fyller tio. Vår produkt passar alla, och den har överlevt de tuffaste av prövningar – till och med bilolyckor! Under loppet av de fyra månader som kampanjen pågår har vi många fler överraskningar. Vi kommer att kungöra ett samarbete med en berömd makeupartist (känd för att ha skapat några av de mest ryktbara kattögonen på planeten), en produkt i begränsad upplaga som vi marknadsför medan vi uppmärksammar en viss sak, många nya ansikten och förespråkare, sociala jippon och nya, coola sätt att få fatt på kostnadsfria Tattoo Liner-prov. Denna kampanj är en av mina favoriter under karriären och representerar verkligen vem och vad KVD Vegan Beauty handlar om år 2020. Vi älskar skönhetsbejakande rebeller, våra vänner i päls och tror på Cat Eyes for All!" förklarar Kelly Coller, vice VD för global marknadsföring och PR på KVD Vegan Beauty.

Kika in på varumärkets Instagram-kanal @KVDVeganBeauty varje tisdag då det är #tattoolinertuesday och då de firar #cateyesforall med nya linerlooks, överraskningar, presentartiklar och annat.

Cat Eye for All-kampanjen genomfördes under ledning av Angela Kongelbak, KVD Vegan Beauty Global Creative Director, och fotograferades av Danielle St Laurent (kampanj-/modellbilder). Produktbilderna togs av Hudson Cuneo.

OM KVD Vegan Beauty:

KVD Vegan Beauty är ett ikoniskt, globalt, välmående, veganskt och djurplågerifritt varumärke som har rört om i branschen sedan varumärkets uppkomst 2008, då det presenterade fyra röda läppstift med mycket pigment som kunde bäras länge och inte hade testats på djur. År 2010 lanserade vi vår prisbelönta eyeliner Tattoo Liner, och den är fortfarande den flytande eyeliner som andra försöker efterlikna. Efter att ha banat väg för flugan med flytande läppstift rörde vi 2016 än en gång om i skönhetsindustrin genom att göra hela vårt sortiment veganskt till 100 %, utan att offra den kvalitet vi är kända för. I dag har vi fler än 250 innovativa produkter i varje kategori och har fått hundratals utmärkelser. Vi finns i 36 länder i hela världen men bara på Sephora, Sephora i JC Penney och Debenhams i Storbritannien och Irland, samt på vår egen webbplats www.kvdveganbeauty.com. Följ oss på @kvdveganbeauty #cateyesforall

OM KENDO

KENDO BRANDS äger och driver KVD Vegan Beauty. KENDO är en innovativ skönhetsmärkesinkubator som skapar och förvärvar skönhetsmärken och gör om dem till globala storheter: FENTY Beauty by Rihanna, Ole Henriksen Skin Care, Marc Jacobs Beauty, Bite Beauty, Lip Lab Stores och KVD Vegan Beauty. KENDO har kontor i San Francisco, Paris, Dubai, London, Sydney och Singapore.

