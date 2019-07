Magin hos smycken - THOMAS SABOs märkesambassadör Rita Ora presenterar första kampanjen i Berlin

BERLIN , 4 juli, 2019 /PRNewswire/ -- I onsdags firade THOMAS SABO starten på sitt tvååriga samarbete med Rita Ora med ett exklusivt märkesevent i Berlin. Inför runt 300 bjudna gäster visade sig sångerskan för första gången i sin roll som global märkesambassadör för THOMAS SABO. Som sådan presenterade hon den nya THOMAS SABO-kampanjen under temat "Magin hos smycken" med anledning av introduktionen av den nya höst-/vinterkollektionen 2019.

"Jag gläder mig över mitt samarbete med THOMAS SABO. För mig personligen är smycken en del av mitt liv. De bär på minnen från det förflutna, symboliserar nutid och framtid och gör min style levande. Smycken från THOMAS SABO entusiasmerar med sin mångfald och gör verkligen varje kvinna lycklig!" sade Rita Ora inför de inhemska och internationella gästerna från media och TV, talrika prominenta gäster och vänner av märket i eventlokalen "Oderberger Schwimmhalle".

"Rita Oras självmedvetna uppträdande, hennes autenticitet och passionen att förverkliga de egna drömmarna gör henne till en trendsättare i en global gemenskap – egenskaper som perfekt understryker visionen hos smyckena från THOMAS SABO", betonar den närvarande grundaren av företaget, Thomas Sabo.

Bildmaterial från eventet för redaktionell användning finns att ladda ner här.

Om THOMAS SABO

THOMAS SABO är ett av världens ledande företag inom branschen smycken och klockor. Man designar och säljer lifestyle-produkter för både damer och herrar. Företaget etablerades 1984 av Thomas Sabo i Lauf an der Pegnitz i södra Tyskland och är representerat med runt 300 egna butiker på fem kontinenter och har ca 1 800 anställda. På företagets huvudort sysselsätter THOMAS SABO knappt 500 medarbetare. THOMAS SABO samarbetar dessutom med runt 2 800 handelspartners i hela världen samt med ledande flygbolag och kryssningsarrangörer.

