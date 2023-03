MANDALAY RESOURCES CORPORATION TILLHANDAHÅLLER EN PROSPEKTERINGSUPPDATERING OM ROBINSON-PROSPEKTET OCH TILLKÄNNAGER TIDIGA FRAMGÅNGAR MED BORRPROGRAMMET TRUE BLUE DEEP, 2,5 KM FRÅN GRUVAN VID COSTERFIELD

TORONTO, 3 maart 2023 /PRNewswire/ -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "bolaget") (TSX: MND) (OTCQB: MNDJF) har nöjet att ge en uppdatering om borrningen vid Robinson- och True Blue-prospekten vid sin anläggning i Costerfield (Victoria, Australien).

Borrningshöjdpunkter:

Figure 1. Surface map of the Robinson’s prospect, showing collar locations and drillhole traces. Assay results for intercepts yielding less than 1.0 g/t Au (blue dots) are not shown. Coordinates are in local mine grid. Figure 2. Wolfe Trend intercept in RB008 Figure 3. Wolfe Trend intercept in RB016 Figure 4. Cross section of Robinsons drillhole RB007 highlighting variability of the Wolfe mineralisation over short distance. Figure 5. Schematic model cross-section showing the potential continuation of Robinson’s at depth into the Costerfield Formation Figure 6. Surface map of the True Blue prospect, showing collar locations and drillhole traces. Coordinates are in local mine grid. The TB002 intercept on the True Blue East Lode was previously released June 22, 2020. Figure 7. True Blue West Lode intercept in TB010 Figure 8. True Blue West Lode intercept in TB010 Figure 9. Cross section of TB010/W1 highlighting assays of the new True Blue West lode. Figure 10. Model cross section at 6893N showing the location of the True Blue lodes and the Costerfield mineral system. Mandalay Resources Logo

Diamantborrprogrammet med 12 hål bekräftar förekomsten av guldanomalism längs Wolfe-trenden vid Robinson-prospektet, men Mandalay har inte lyckats upprepa den exceptionella halten på 1780 g/t över 0,17 meter ("m") (se pressmeddelande per den 9 juni 2022).

Djupborrning vid True Blue-prospektet har identifierat subvertikala ådror med kvarts-stibnit väster om den historiskt utvunna malmgången med betydande halter som upptäckts i 2 borrhål:

3,8 g/t guld och 4,3 % antimon över 2,57 m (beräknad sann bredd ("ETW") på 1,65 m ) i TB010, inklusive 20,2 g/t guld och 20,3 % antimon över 0,44 m (ETW 0,31 m ); och

(beräknad sann bredd ("ETW") på ) i TB010, inklusive 20,2 g/t guld och 20,3 % antimon över (ETW ); och

4,4 g/t guld och 4,3 % antonom över 1,82 m (ETW på 0,91 m ) i TB012

Observera: Ytterligare detaljer om avsnitt finns i tabell 1 och tabell 2 i bilagan till detta dokument.

Dominic Duffy, Mandalays VD och koncernchef, kommenterade:

"Vi är glada att kunna ge en uppdatering av borrprogrammet vid Robinson-prospektet och rapportera uppmuntrande resultat från vår pågående borrtestkampanj vid True Blue-prospektet som ligger 2,5 km väster om Shepherd- och Youle-gruvan.

"Efter det första spännande borresultatet på 1 780 g/t guld över 0,17 m (se pressmeddelande per den 9 juni 2022) tidigt i Robinson-djupborrprogrammet, påskyndades schemat med en andra borrigg. Under de följande månaderna borrades ytterligare 12 hål med blandade resultat som visade på stark strukturell kontinuitet, men liten kontinuitet i mineraliseringen. En geokemisk studie av Costerfield-systemet, som pågick vid denna tidpunkt, tyder på att de ojämna egenskaperna hos den mineralisering som hittades vid Robinson skulle kunna kopplas till värdbergtypen med en mer gynnsam miljö som ligger under det testade området.

"Med den uppdaterade mineraliseringsmodellen som grund lades Robinson-prospektet på is och borrningen påbörjades på True Blue-prospektet cirka 2,5 kilometer väster om den nuvarande gruvan vid Youle. Även om det fanns historisk gruvdrift vid True Blue och vissa borrtestframgångar under 2020, ökade intresset på grund av den gynnsamma värdberggrunden som delas med Youle och Cuffley och som ligger till grund för Robinson-prospektet.

"De första resultaten från True Blue-programmet är uppmuntrande och de bästa resultaten hittills finns inom den teoretiskt gynnsamma stratigrafiska miljön. Fyndigheterna liknar i halt och mineralogi de övre mineraliserade nivåerna i den centrala korridoren där brytningen inleddes 2006, vilket stöder den uppdaterade mineraliseringsmodellen. Borrningen kommer att fortsätta på True Blue-prospektet med hjälp av kunskaper från mineralkorridoren mellan Augusta och Youle som en analogi för att eventuellt hitta ett nytt höghaltigt mineralfält."

Uppdatering om borrningsprogrammet vid Robinson-prospektet

Robinson-prospektet ligger cirka två km öster om Augusta-gruvan i Costerfield-skogen och kännetecknas av omfattande gruvgångarna på ytan och flera schakt som sänktes på de två historiskt utvunna Cochrane- och Robinson-malmgångarna. Mandalay utformade och genomförde ett borrprogram under 2022 för att identifiera fortsättningen av Robinson-malmgångslinjens djup, samt förlängningar av sträckan.

Vi uppnådde tidig framgång med de första fem hålen under borrtestprogrammet 2022 vid Robinson, där RB007 upptäckte 1780 g/t guld över en sann bredd på 0,15 m som ligger i en breccia/åder ~80 m väster om den historiskt utvunna Robinson-malmgången, vilket motiverade ett uppföljande test. Sedan de första fem hålen i borrkampanjen offentliggjordes (se nytt pressmeddelande per den 9 juni 2022) har ytterligare 12 hål borrats för att identifiera arten och omfattningen av den guldmineralisering som upptäcktes i RB007 (Bild 1).

Borrningen avgränsade ett område med guldanomalism som i stort sett är kontinuerligt längs 350 m av sträckan. Fyndigheterna inom denna trend är antingen välutvecklade kvartsbreccia som fyndigheterna i RB008 (Bild 2) eller zoner med intensiva stockwork-ådringar med stark förändring av sulfidväggarna som fyndigheterna i RB016 (Bild 3). Trots bristen på strukturell kontinuitet definierar den rumsliga fördelningen av mineraliserade strukturer tydligt en mineraliserad korridor med ungefärlig nord-sydlig riktning som tolkas vara parallell med de historiska Robinson-gruvgångarna.

Denna nyupptäckta mineraliserade korridor, som kallas för Wolfe-trend, verkar vara en fortsättning på ytmineraliseringen av Robinsons malmgång som gradvis går västerut på djupet över flera förkastningar. Den ~200 m breda korridoren avgränsas av minst två branta nordliga och kraftigt skjuvade förkastningszoner. Borresultaten tyder på att systemet ursprungligen kan ha deformerats under de västliga förkastningarna med subvertikala förkastningar som korsar de tidigare förkastningarna med minimal förskjutning. Av de två förskjutningarna av förkastningar tolkas de subvertikala förkastningarna ha fört in guldhaltiga vätskor i prospektet (Bild 4). Detta beror på förekomsten av kvarts-ådring, anomalt guld och blekt lager i anslutning till dessa förkastningar. Från skadezonen mellan dessa subvertikala förkastningar bildades ett diskontinuerligt spricknätverk av meterstora ådror genom de spröda sandstensdominanta lagren i Wapentake-formationen som är värd för prospektet. I detta spricknätverk finns de guldhaltiga kvarts-ådrorna och brecciorna som upptäckts i Wolfe-trenden.

Utsikterna

I den nyupptäckta Wolfe-trenden identifierade borrprogrammet 2022 framgångsrikt några av de starkaste mineraliseringarna i distriktet och visade på förekomsten av ett välfyllt mineralsystem som sträcker sig djupt ner vid Robinson-prospektet. Guldmineraliseringen verkar dock vara spridd över ett omfattande kvartsfyllt spricknätverk och guldförande strukturer är utmanande att upptäcka kontinuerligt. Detta framgår av bristen på kontinuitet mellan guldhalter över 0,5 g/t. Denna komplexa strukturella miljö är till stor del en följd av den spröda karaktären hos värdsandstenslagren i Wapentake-formationen, som tog emot de spänningar som ackumulerades mellan de branta förkastningarna under mineraliseringen genom att utveckla ett sprött, anastomoserande spricknätverk.

De mineraliserade brecciorna i Robinson-prospektet kan potentiellt bara representera ytuttrycket av ett mer sammanhållet mineralsystem på djupet. Strukturell och lito-stratigrafisk modellering i distriktsskala tyder på att den centrala korridorens geologiska och strukturella miljö kan ligga på cirka 600 meters djup under de sandstensdominerade turbiditerna i Wapentake-formationen (Bild 5). Den djupa fortsättningen av Robinsons mineralsystem kan därför finnas i samma gynnsamma litostratigrafiska miljö som är värd för klassiska mineraliseringar i Costerfield-stil som Youle- och Cuffley-fyndigheterna.

De senaste borrningarna vid True Blue-prospektet bygger på den gynnsamma litostratigrafiska modellen, och när den har fått ytterligare stöd kommer en djupborrningskampanj att utformas för att testa miljön under Robinson.

Uppdatering om borrningsprogrammet vid True Blue

2020 testprogram

True Blue-prospektet omfattar en serie historiska ytarbeten och en sammanfallande geokemisk anomali, som ligger i ledzonen av en antiklinal ~2,5 km väster om de nuvarande gruvgångarna vid Youle och Brunswick (Bild 6). Två faser av diamantborrprovningar genomfördes vid True Blue 2020 för att följa upp ett enda diamantborrhål (TB01) som borrades av Mandalay 2010 under gruvgångarnas yta norr om True Blue-schaktet.

Den inledande testfasen med tre borrhål (se pressmeddelande från 22 juni 2020) visade på tidig framgång i TB002, där en brant östligt gående kvarts-stibnit-ådra med en halt på 5,8 g/t Au och 14,2 % Sb över 0,13 m (sann bredd) upptäcktes och tolkades motsvara förlängningen nedåt i djupet av den True Blue-ådra som upptäcktes i TB01.

En andra testfas bestod av fyra borrhål (TB005 till TB008) som fortsatte att testa True Blue-malmgången efter den första framgången med TB002. Borrningen upptäckte svagt mineraliserade kvarts-ådror med spår av stibnit och halos av sulfidhaltiga bergväggar, och avgränsade en guldanomalism på ~400 m på den branta östliga lutningen av True Blue-malmgången. Alla betydande fyndigheter i denna andra borrningsfas finns på den östra sidan av True Blue-antiklinalen inom ett område som är kraftigt stört av högfrekventa branta östliga förkastningszoner. Följaktligen uppvisar avsnitten dålig strukturell och haltkontinuitet.

TB005 och TB006 upptäckte också en måttligt nordvästligt lutande sträckning som kallas för kvartsbrott. Kvartsbrottet har en distinkt kvartsfyllning med stark sulfidförändring och tolkas utgöra den nedre gränsen för True Blue-malmgången. Kvartsbrottet i TB005 och TB006 ger onormala guldhalter, vilket tyder på att förkastningen kan ha utgjort en väg för mineraliserande vätskor vid True Blue-prospektet. TB005 upptäckte också stibnitådring under kvartsbrottet i ett område som verkar vara mindre stört av de tryckförskjutningar som observerats längre österut, vilket tyder på att en mer lovande panel för mineralisering av kvarts-stibnit i Costerfield-stil kan finnas under kvartsbrottet och längre västerut på True Blue-antiklinjens västra gren.

2022 True Blue Deeps-program

Efter en genomgång av tidigare borrningsresultat utformades True Blue Deeps-programmet för att testa om True Blue-mineraliseringen fortsätter under kvartsbrottet och bort från det kraftigt förkastade området i den östra delen av True Blue-antiklinalen. Borrprogrammet pågår för närvarande och fyra borrhål har slutförts hittills.

Det första hålet i True Blue Deeps-programmet, TB009, borrades i väst-östlig riktning och fick en mynning ~400 m väster om mynningen för TB002. Detta borrhål upptäckte en 5 meter lång ådergrupp av subvertikal kvarts-stibnit med anomalt guld under kvartsbrottet (Bild 7). Guldhalterna i vissa ådringsintervall överstiger 5 g/t Au och synligt guld har observerats i en kvarts-stibnit-ådra med en halt på 2,15 g/t Au. Denna mineraliserade zon ligger väster om True Blue-malmgången och stibnit-ådrorna under kvartsbrottet som upptäcktes i TB005, vilket tyder på att mineraliseringen under kvartsbrottet gradvis går västerut. TB009 fortsatte med att upptäcka ytterligare mineraliseringar av kvarts-stibnit med guldhalter på över 3 g/t.

TB010 borrades i öst-västlig riktning för att testa subvertikal mineralisering under kvartsbrottet över True Blue-antiklinalen. TB010 upptäckte anomalt guld i en zon av starkt spända kvarts-ådror med spår av stibnit som tolkades korrelera med den ådergrupp som hittades i TB009. Höghaltig mineralisering upptäcktes dock längre väster om denna ådring och kulminerade med en brant västlig stibnit-ådra med en halt på 20,2 g/t Au och 20,3 % Sb över 0,28 m sann bredd, vilket är den högsta guldhalt som hittills observerats vid True Blue-prospektet (Bild 7). Detta avsnitt och de tillhörande massiva spänningsådrorna med stibnit och kvarts-stibnit gav en sammansatt halt på 3,84 g/t Au och 4,31 % Sb vid en sann bredd på 1,65 m.

Den höghaltiga guldfyndigheten representerar en nyupptäckt malmgångslinje under kvartsbrottet som kallas för Väster True Blue-malmgång. I närheten av den höghaltiga fyndigheten i Augusta Beds finns en viktig stratigrafisk horisont i Costerfield-siltstenen som har tolkats ge en betydande uppgradering av guldhalterna i den övre delen av Augusta- och Costerfield-malmgångarna som också kan stödja en litostratigrafisk kontroll av den uppgradering av guldhalterna som observerats i denna nya mineraliseringslinje.

Ett kilhål genomfördes för att testa om Väster True Blue-malmgång fortsätter in i kvartsbrottet hängande vägg uppåt mot det ursprungliga hålet. Trots den försämrade guldhalten jämfört med det ursprungliga hålet bekräftade TB010W1 framgångsrikt fortsättningen av väster malmgång, där man fann en stibnit-ådra följt av en mycket spänd förkastning med stibnitfyllning med liknande orientering som i det ursprungliga hålet och med en halt på 2,87 g/t Au och 3,45 % Sb vid 0,42 m sann bredd.

TB011 borrades ~200 m söder om TB009 för att testa om Väster True Blue-malmgång fortsätter söderut. TB011 upptäckte stibnit-ådror som gav anomala guld- och stibnithalter (1,10 g/t Au och 6,89 % Sb vid 0,06 m sann bredd) under kvartsbrottet. Den nuvarande tolkningen tyder på att ådringen kan motsvara den södra delen av den ådring som upptäcktes i TB009, vilket tyder på att Väster True Blue-malmgång som upptäcktes i TB010 och TB010W1 kan ligga längre västerut om detta borrhål.

Det senast genomförda hålet (TB012) upptäckte fortsättningen av Väster True Blue-malmgång ~80 m norr om de höga halterna i TB010. Fyndigheten består av tre stibnit-ådror inom en två meter lång zon med kvarts-stibnit-ådror med en halt på 4,43 g/t Au och 4,32 % Sb över 0,91 m bredd (Bild 8). Precis som TB010 upptäcktes denna ådring under Augusta Beds, vilket ytterligare stödjer uppgraderingen av guldhalterna i denna mineraliseringslinje under denna stratigrafiska horisont.

Utsikterna

True Blue Deeps-borrprogrammet har framgångsrikt bekräftat att mineraliseringen som upptäcktes under borrkampanjen 2020 fortsätter på djupet. Ännu viktigare är att djupborrningen visade på potentialen för en betydande uppgradering av guldhalterna på djupet under kvartsbrottet.

Framtida borrning kommer att fokusera på att ytterligare testa denna nyupptäckta malmgångslinje på den västra delen av True Blue-antiklinalen och under Augusta Beds för att identifiera en fortsättning av mineralsystemet i samma litostrukturella miljö som är värd för den klassiska höghaltiga Costerfield-stilmineraliseringen i Youle- och Cuffley-fyndigheterna.

Borrning och analys

Alla diamantborrkärnor loggades och provtogs av Closterfields geologer. Alla prover skickades till OnSite Laboratory Services (OSLS) i Bendigo, Victoria i Australien, för provberedning och eldprovsanalys avseende guld, och atomabsorptionsspektrometri (AAS) för antimon. Prover med grovkornigt synligt guld analyserades med en variant av eldprovsanalys, s.k. eldprovsanalys med screening. Denna metod används rutinmässigt för att minska potentiella problem förknippade med heterogeniteten för fördelningen av borrprover med grovkornigt guld. Processen innebär att alla grova heterogena guldkorn samlas in med screening på 75 µm efter att de krossats och pulveriserats, och att man därefter eldprovsanalyserar den återstående massan till förintning. Ett massviktat genomsnitt av provets guldhalt beräknas därefter utifrån provets fraktioner på +75 µm och -75 µm. Geologisk och metallurgisk personal på plats har genomfört en QA/QC-procedur som omfattar systematisk inlämning av standardreferensmaterial och obearbetat material i satser av borr- och ytprover för analys. Costerfield-specifikt referensmaterial som producerats utifrån Costerfield-malm har iordningställts och certifierats av Geostats Pty Ltd., ett konsultlaboratorium specialiserat på kvalitetskontroll. Se den tekniska rapporten från 30 mars 2021 med titeln "Costerfield Operation, Victoria, Australia NI 43-101 Report". Rapporten finns på SEDAR ( www.sedar.com ) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys.

Behörig person:

Chris Davis, vice vd för operativ geologi och prospektering på Mandalay Resources, är Chartered Professional of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), samt medlem av Australian Institute of Geoscientists (MAIG) och en kvalificerad person enligt definitionen i NI 43-101. Han har granskat och godkänt den tekniska och vetenskapliga informationen i detta pressmeddelande.

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag som är verksamt inom naturresurser och har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdalsgruvan), med projekt i Chile och Kanada som är under nedläggning eller utveckling. Bolaget fokuserar på ökad produktion och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att arbeta på ett säkert och hållbart sätt, samtidigt som bolaget utvecklar en hög nivå av samhälls- och medarbetarengagemang.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom vinstgivande drift och fortsatt regionalt prospekteringsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är Bolagets huvudmål att fortsätta bryta den högkvalitativa Youle-ådran vid Costerfield, att ta de djupare Shepherd-ådrorna i produktion, som båda förväntas fortsätta att leverera högkvalitativ malm till bearbetningsanläggningen, och att utöka Youles mineralreserver. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen och andra områden med högre halter för att maximera gruvans vinstmarginaler

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller "framåtblickande uttalanden" i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning, inklusive uttalanden om prospekterings- och utvecklingspotentialen i de prospekteringsresultat i Robinsons och True Blue-prospekten (Costerfield). Läsarna ska inte förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken "Riskfaktorer" i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 31 mars 2022. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till visade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Bilaga

Tabell 1. Betydande avsnitten av Robinsons testborrprogram

ID FÖR BORRHÅL FRÅN (M) TILL (M) BORR- BREDD (M) SANN BREDD (M) AU HALT (G/T) SB HALT (%) AUEQ ÖVER 1,8 BORRNING BREDD (G/T) PROVTAGEN STRUKTUR RB007* 125,11 125,28 0,17 0,15 1780 0,02 145,59 Wolfe-malmgång RB007* 125,28 125,52 0,24 0,21 0,75 LLD 0,09 Wolfe-malmgång RB007 168,45 169,55 1,1 0,95 3,56 LLD 1,88 Namnlös ådra inklusive















RB007 168,45 168,89 0,44 0,38 2,55 LLD 0,54 Namnlös ådra RB007 168,89 169,05 0,16 0,14 4,19 LLD 0,32 Namnlös ådra RB007 169,3 169,55 0,25 0,22 8,2 LLD 0,99 Namnlös ådra RB007 190,5 191,17 0,67 0,58 1,07 LLD 0,34 Namnlös ådra RB007 276,96 277,43 0,47 0,41 2,38 0,03 0,55 Cochrane-malmgång RB007 295,71 296,05 0,34 0,29 1,24 LLD 0,20 Cochrane-malmgång RB008 207,9 208,23 0,33 0,30 16,8 LLD 2,84 Wolfe-malmgång RB008 403,12 404,12 1 0,71 0,86 LLD 0,34 Cochrane-malmgång RB010 129,52 129,89 0,37 0,17 0,72 LLD 0,07 Wolfe-malmgång RB012 148,32 148,48 0,16 0,11 1,01 LLD 0,06 Namnlös ådra RB012 186,31 186,79 0,48 0,37 0,66 LLD 0,13 Namnlös ådra RB013 172,94 173,35 0,41 0,36 0,67 LLD 0,13 Namnlös ådra RB013 206,25 206,4 0,15 0,13 0,53 LLD 0,04 Wolfe-malmgång RB013 209,67 209,79 0,12 0,10 0,64 LLD 0,04 Wolfe-malmgång RB014 148,56 148,78 0,22 0,19 1,64 LLD 0,17 Wolfe-malmgång RB016 91,3 92,01 0,71 0,50 0,6 LLD 0,17 Robinson-malmgång RB016 92,01 93 0,99 0,70 1,37 LLD 0,53 Robinson-malmgång RB016 237,89 238,7 0,81 0,34 2,42 LLD 0,46 Wolfe-malmgång RB016 238,85 239,16 0,31 0,13 0,64 LLD 0,05 Wolfe-malmgång RB018 80 80,9 0,9 0,52 0,63 LLD 0,18 Robinson-malmgång RB018 81,53 81,9 0,37 0,21 0,5 LLD 0,06 Robinson-malmgång *tidigare publicerade analysresultat





Anteckningar

1. AuEq-halten (guldekvivalenter) beräknas med hjälp av följande formel:

AuEq g per t=Au g per t+Sb%× (Sb-pris per 10 kg × Sb-återvinning vid bearbetning) (Au-pris per g×Au-återvinning vid bearbetning)

De priser och återvinningar som använts: Au $/oz = 1 700; Sb $/t = 11 700; återvinning av Au = 93 % och återvinning av Sb = 95 % 2. LLD innebär en odetekterbar mängd antimon. Detektionsgränsen för den använda analysen är 0,01 % 3. Sammansättningar som inte tolkas vara kopplade till en namngiven ådra eller trend och som är lägre än 0,5 g/t Au anses inte vara betydelsefulla och redovisas inte här.





















Tabell 2. Betydande avsnitt i True Blue-test- och True Blue Deeps-programmen

ID FÖR BORRHÅL FRÅN (M) TILL (M) BORR- BREDD (M) SANN BREDD (M) AU HALT (G/T) SB HALT (%) AUEQ ÖVER 1,8 BRYTNING BREDD (G/T) PROVTAGEN STRUKTUR TB005 33,34 33,85 0,51 0,36 1,11 0,04 0,24 Namnlös ådra TB005 79,09 79,4 0,31 0,22 0,67 LLD 0,08 Namnlös ådra TB005 79,4 79,8 0,4 0,28 0,60 LLD 0,09 Namnlös ådra TB005 119,09 119,4 0,31 0,13 2,28 LLD 0,16 Namnlös ådra TB005 131,3 131,5 0,2 0,14 0,50 LLD 0,04 Namnlös ådra TB005 132 132,5 0,5 0,35 1,02 LLD 0,20 Namnlös ådra TB005 132,5 133,19 0,69 0,49 0,99 LLD 0,26 Namnlös ådra TB005 160,12 160,38 0,26 0,23 6,04 0,03 0,76 Namnlös ådra TB005 160,38 160,73 0,35 0,30 0,52 LLD 0,08 Namnlös ådra TB005 246,42 246,8 0,38 0,27 1,04 LLD 0,15 Namnlös ådra TB005 252,59 252,76 0,17 0,08 0,63 LLD 0,03 Namnlös ådra TB005 256,29 256,51 0,22 0,10 0,60 LLD 0,03 Namnlös ådra TB005 275,22 275,65 0,43 0,21 0,60 LLD 0,07 Kvartsbrott TB005 275,65 275,93 0,28 0,14 0,76 LLD 0,06 Kvartsbrott TB005 275,93 276,05 0,12 0,06 1,47 LLD 0,05 Kvartsbrott TB005 281,39 281,53 0,14 0,05 1,74 2,88 0,23 Namnlös ådra TB005 281,53 281,72 0,19 0,07 2,94 LLD 0,12 Namnlös ådra TB005 293,78 294,02 0,24 0,12 0,99 LLD 0,06 Namnlös ådra TB005 303,84 304,11 0,27 0,15 0,53 LLD 0,04 Namnlös ådra TB005 304,11 304,25 0,14 0,08 0,51 LLD 0,02 Namnlös ådra TB005 305,68 305,85 0,17 0,09 0,51 LLD 0,03 Namnlös ådra TB005 307,9 308,01 0,11 0,06 0,50 LLD 0,02 Namnlös ådra TB005 310,35 310,52 0,17 0,09 0,50 0,02 0,03 Namnlös ådra TB006 82,5 82,65 0,15 0,09 0,89 LLD 0,04 Namnlös ådra TB006 82,65 82,8 0,15 0,09 0,70 LLD 0,03 Namnlös ådra TB006 165,4 165,7 0,3 0,21 2,13 LLD 0,25 Öster True Blue-malmgång TB006 165,7 165,79 0,09 0,06 2,36 0,02 0,08 Öster True Blue-malmgång TB006 202 202,5 0,5 0,35 2,02 LLD 0,39 Namnlös ådra TB006 221,05 221,5 0,45 0,32 0,50 LLD 0,08 Namnlös ådra TB006 228,65 229,06 0,41 0,29 0,70 LLD 0,11 Kvartsbrott TB006 229,06 229,4 0,34 0,24 2,17 LLD 0,29 Kvartsbrott TB006 229,4 229,62 0,22 0,16 0,74 LLD 0,06 Kvartsbrott TB006 229,62 230 0,38 0,27 0,65 LLD 0,09 Kvartsbrott TB006 230 230,52 0,52 0,37 0,55 LLD 0,11 Kvartsbrott TB007 140,28 140,6 0,32 0,29 0,96 LLD 0,15 Namnlös ådra TB007 142,43 142,56 0,13 0,12 0,80 LLD 0,05 Namnlös ådra TB007 166,8 166,9 0,1 0,10 2,33 LLD 0,12 Namnlös ådra TB007 204,1 204,68 0,58 0,37 0,72 LLD 0,14 Namnlös ådra TB007 211,75 211,97 0,22 0,19 4,50 0,04 0,49 Öster True Blue-malmgång TB007 211,97 212,4 0,43 0,37 0,87 LLD 0,18 Namnlös ådra TB007 234,61 234,74 0,13 0,12 0,75 LLD 0,05 Namnlös ådra TB007 234,74 235,42 0,68 0,61 0,89 LLD 0,29 Namnlös ådra TB007 235,42 235,53 0,11 0,10 2,37 LLD 0,13 Namnlös ådra TB007 235,53 236,15 0,62 0,56 0,59 LLD 0,18 Namnlös ådra TB008 107,8 107,9 0,1 0,10 2,07 LLD 0,11 Öster True Blue-malmgång TB008 186,91 187,1 0,19 0,13 1,72 LLD 0,13 Namnlös ådra TB008 187,1 187,37 0,27 0,19 1,01 LLD 0,10 Namnlös ådra TB008 195,2 195,75 0,55 0,28 1,79 LLD 0,27 Namnlös ådra TB008 196,15 196,57 0,42 0,21 1,86 LLD 0,21 Namnlös ådra TB008 196,57 197,15 0,58 0,29 1,22 LLD 0,19 Namnlös ådra TB009 384,42 384,52 0,1 0,07 0,61 LLD 0,02 Namnlös ådra TB009 385,52 385,68 0,16 0,11 0,74 LLD 0,05 Namnlös ådra TB009 386,68 392,04 5,36 2,98 1,44 0,08 1,61 Ådring mellan öster och väster True Blue-malmgångar inklusive















TB009 386,68 386,93 0,25 0,18 1,22 0,02 0,12

TB009 386,93 387,32 0,39 0,28 6,10 0,02 0,94

TB009 388,25 388,67 0,42 0,30 0,92 0,01 0,16

TB009 388,67 389,09 0,42 0,30 0,78 0,03 0,14

TB009 389,09 389,34 0,25 0,18 0,90 LLD 0,09

TB009 389,34 389,6 0,26 0,18 2,37 0,01 0,24

TB009 389,6 389,94 0,34 0,24 2,15 0,23 0,35

TB009 389,94 390,34 0,4 0,28 0,94 LLD 0,14

TB009 390,34 390,57 0,23 0,16 0,75 LLD 0,07

TB009 390,57 390,82 0,25 0,18 0,53 0,01 0,05

TB009 390,93 391,72 0,79 0,56 0,67 0,02 0,22

TB009 391,72 391,87 0,15 0,11 5,98 1,83 0,59

TB009 391,87 392,04 0,17 0,12 0,55 LLD 0,04

TB009 400 400,74 0,74 0,52 0,93 LLD 0,26 Namnlös ådra TB009 400,74 400,9 0,16 0,11 2,47 0,06 0,16 Namnlös ådra TB009 400,9 401,9 1 0,71 0,50 LLD 0,19 Namnlös ådra TB009 406,25 406,65 0,4 0,28 0,56 LLD 0,08 Namnlös ådra TB009 406,65 406,88 0,23 0,16 2,03 LLD 0,18 Namnlös ådra TB009 406,88 407,75 0,87 0,62 2,20 LLD 0,74 Namnlös ådra TB009 407,75 407,93 0,18 0,13 1,35 LLD 0,09 Namnlös ådra TB009 494 494,27 0,27 0,19 1,10 LLD 0,11 Namnlös ådra TB009 512,36 512,56 0,2 0,14 1,73 LLD 0,13 Namnlös ådra TB009 512,56 512,77 0,21 0,15 0,66 LLD 0,05 Namnlös ådra TB009 512,77 512,98 0,21 0,15 3,24 LLD 0,27 Namnlös ådra TB009 512,98 513,35 0,37 0,26 3,20 0,01 0,47 Namnlös ådra TB010 621,46 621,68 0,22 0,16 1,08 0,01 0,10 Namnlös ådra TB010 621,68 621,78 0,1 0,07 2,48 LLD 0,10 Namnlös ådra TB010 622,65 622,75 0,1 0,07 0,62 LLD 0,02 Namnlös ådra TB010 745,53 748,1 2,57 1,65 3,84 4,31 12,17 Väster True Blue-malmgång inklusive















TB010 745,53 745,69 0,16 0,11 2,32 0,47 0,21

TB010 745,69 745,85 0,16 0,11 2,39 11,20 1,69

TB010 747,66 748,1 0,44 0,31 20,20 20,30 11,16

TB010 755,47 755,56 0,09 0,06 2,79 11,30 0,97 Subvertikal stibnit-ådring TB010W1 654 654,53 0,53 0,37 0,54 LLD 0,11 Namnlös ådra TB010W1 698,28 700,18 1,9 1,65 0,78 0,89 2,49 Väster True Blue-malmgång inklusive















TB010W1 699,28 699,77 0,49 0,35 2,87 3,45 2,00

TB011 319,82 319,99 0,17 0,12 0,96 LLD 0,06 Namnlös ådra TB011 319,99 320,99 1 0,71 0,88 LLD 0,34 Namnlös ådra TB011 335,13 335,52 0,39 0,28 1,67 LLD 0,25 Namnlös ådra TB011 366,4 366,72 0,32 0,23 0,57 LLD 0,07 Namnlös ådra TB011 366,72 367,17 0,45 0,32 0,71 LLD 0,12 Namnlös ådra TB011 367,17 367,27 0,1 0,07 1,10 6,89 0,64 Namnlös ådra TB012 577,43 579,25 1,82 0,91 4,43 4,32 7,02 Väster True Blue-malmgång inklusive















TB012 577,43 577,89 0,46 0,23 3,26 2,01 0,98 Väster True Blue-malmgång TB012 577,89 578,2 0,31 0,16 4,68 16,20 3,45 Väster True Blue-malmgång TB012 578,2 578,48 0,28 0,14 0,12 0,14 0,03 Väster True Blue-malmgång TB012 578,48 578,78 0,3 0,15 13,90 5,44 2,15 Väster True Blue-malmgång TB012 578,78 579,25 0,47 0,24 1,95 0,51 0,40 Väster True Blue-malmgång Anteckningar

4. AuEq-halten (guldekvivalenter) beräknas med hjälp av följande formel:

AuEq g per t=Au g per t+Sb%× (Sb-pris per 10 kg×Sb-återvinning vid bearbetning)

(Au-pris per g×Au-återvinning vid bearbetning)

De priser och återvinningar som använts: Au $/oz = 1 700; Sb $/t = 11 700; återvinning av Au = 93 % och återvinning av Sb = 95 % 5. LLD innebär en odetekterbar mängd antimon. Detektionsgränsen för den använda analysen är 0,01 % 6. Sammansättningar som inte tolkas vara kopplade till en namngiven ådra eller trend och som är lägre än 0,5 g/t Au anses inte vara betydelsefulla och redovisas inte här.























