Mandalay Resources tillkännager produktions- och försäljningsresultat för tredje kvartalet 2023

TORONTO, 16 oktober, 2023 /PRNewswire/ -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "företaget") (TSX: MND) (OTCQB: MNDJF) tillkännager idag sina produktions- och försäljningsresultat för det tredje kvartalet 2023. Företaget prognostiserar att slutåret 2023 kommer att ligga i den nedre delen av det tidigare offentliggjorda produktionsintervallet på 88 000 - 100 000 guldekvivalenta uns.

Produktionshöjdpunkter för tredje kvartalet:

Konsoliderad produktion av säljbara guldekvivalenter på 22,032 uns; och

Konsoliderade säljbara guldekvivalenter uppgick till 20,568 uns.

Frazer Bourchier, VD och koncernchef, kommenterade:

"Under det tredje kvartalet 2023 utvecklades vår verksamhet i linje med tidigare kvartal. Costerfield förväntar sig en högre produktion under det sista kvartalet för att uppnå vår prognos för slutet av året baserat på planerad brytning av områden med högre halter. På konsoliderad basis producerade bolaget 22,032 respektive 62,868 säljbara guldekvivalenta uns under Q3 2023 och de första nio månaderna i år. Björkdal fortsätter att visa förbättringar och uppnådde sin högsta kvartalstakt sedan Q1 2022. Vid Costerfield försenades bearbetningen av höghaltig malm under kvartalet på grund av både långsammare utveckling av stacken och lägre genomströmning i anrikningsverket."

Ryan Austerberry, COO, kommenterade:

"Björkdal producerade 11 224 säljbara gulduns under Q3 2023. Vi ser uppmuntrande tecken på ett stabilt antal utbrutna ton från underjorden och förbättrade halter när vi börjar bearbeta material från den mer höghaltiga zonen Eastern Extension. Vi ser fram emot att bygga vidare på denna framgång och kommer att fortsätta fokusera på gruvdrift från Eastern Extension samtidigt som vi koncentrerar oss mindre på områden med lägre halter. Under det sista kvartalet 2023 och in på 2024 förväntar vi oss högre halter på grund av den stadiga upptrappningen av Eastern Extension-zonens tonnagebidrag till den totala matningen till anrikningsverket.

"Costerfield producerade 10 808 säljbara guldekvivalenta uns under Q3 2023, då man stötte på några utmaningar som ledde till underskott i både anrikade ton och guldhalter under jord. I takt med att fler av våra produktionsfronter utvecklas till Shepherd fick processanläggningen tillfälligt problem med hårdheten i den malm som påträffades vid övergången till denna zon. Vi arbetar aktivt med att konfigurera om kretsen för att optimera genomströmningen och återgå till planen för anrikning. De lägre halterna kan främst hänföras till en försening i produktionen av höghaltiga åskonstruktioner i Youle, som vi förväntar oss att bryta i framtiden. Även om det var en månad senare än planerat togs ersättningslastaren för det redskap som förlorades tidigare under året på grund av en brand i drift under kvartalet. Vi förväntar oss att avsluta året starkt, med en tredje successiv förbättring jämfört med föregående kvartal."

Bourchier avslutade: "Under mina två första kvartal som VD övergick vi till att kontinuerligt övervaka nyckeltal för att bättre kunna hantera utmaningar och minska operativa risker. Bolaget fortsätter att fokusera på att etablera en hållbar historik av operativa resultat, ytterligare öka de organiska prospekteringsutgifterna och kapitalisera på alla möjligheter för att stödja framtida framgång och tillväxt framöver."

Säljbar produktion för kvartalet som avslutades den 30 september 2023:

Under det tredje kvartalet 2023 producerade företaget totalt 19,601 uns guld och 395 ton antimon, vilket motsvarar totalt 22,032 uns guldekvivalent, jämfört med 22,817 uns guld och 582 ton antimon under det tredje kvartalet 2022, vilket motsvarar totalt 27 287 uns guldekvivalent.

Produktionen vid Björkdal uppgick till 11,224 uns guld under det tredje kvartalet 2023 jämfört med 10,291 uns guld under det tredje kvartalet 2022.

Produktionen vid Costerfield uppgick till 8,377 uns guld och 395 ton antimon under det tredje kvartalet 2023 jämfört med 12,526 uns guld och 582 ton antimon under det tredje kvartalet 2022.

Säljbar produktion för de nio månader som avslutades den 30 september 2023:

Företaget producerade totalt 53,631 uns guld och 1,456 ton antimon, vilket motsvarar totalt 62,868 uns guldekvivalent produktion, jämfört med 66,793 uns guld och 1,788 ton antimon under motsvarande nio månader 2022, vilket motsvarar totalt 80,223 uns guldekvivalent produktion.

Produktionen vid Björkdal bestod av 30,590 uns guld.

Produktionen vid Costerfield bestod av 23,041 uns guld och 1,456 ton antimon.

Tabell 1 - Säljbar produktion för tredje kvartalet och nio månader för 2023 och 2022

Metall Källa Tre månader

avslutade 30 september 2023 Tre månader

avslutade 30 september 2022 Nio månader

avslutade

30 september

2023 Nio månader

avslutade

30 september

2022 Guld (oz) Björkdal 11,224 10,291 30,590 30,991

Costerfield 8,377 12,526 23,041 35,802

Totalt 19,601 22,817 53,631 66,793 Antimon (t) Costerfield 395 582 1,456 1,788

Guld US$/oz

1,928 1,730



Antimon US$/t

11,865 13,286



Totalt guld ekv. (oz)(1)











Björkdal 11,224 10,291 30,590 30,991

Costerfield 10,808 16,996 32,278 49,232

Totalt 22,032 27,287 62,868 80,223 1. Kvartalsvis producerade guldekvivalenta uns (" Guld Eq. (oz)") beräknas genom att multiplicera de säljbara kvantiteterna av guld ("Au") och antimon ("Sb") under perioden med respektive genomsnittliga marknadspriser för råvarorna under perioden, addera beloppen för att få ett "totalt innehållsvärde baserat på marknadspris" och sedan dividera det totala innehållsvärdet med det genomsnittliga marknadspriset på Au under perioden. Genomsnittliga Au-priser under perioderna beräknas som genomsnittet av de dagliga LME PM-fixarna under perioden, med priset på helgdagar och helgdagar taget från den sista arbetsdagen; genomsnittligt Sb-pris under perioden beräknas som genomsnittet av det dagliga genomsnittet av de höga och låga Rotterdam-lagerpriserna för alla dagar under perioden, med priset på helgdagar och helgdagar taget från den sista affärsdagen. Källan för Au-priset är www.transamine.com, och Sb-priset är www.metalbulletin.com.

Försäljning för det kvartal som avslutades den 30 september 2023:

Under det tredje kvartalet 2023 sålde bolaget totalt 18,106 uns guld och 400 ton antimon, vilket motsvarar totalt 20,568 uns guldekvivalent, jämfört med 22,273 uns guld och 557 ton antimon under det tredje kvartalet 2022, vilket motsvarar totalt 26,551 uns guldekvivalent.

Björkdal sålde 10,751 uns guld under det tredje kvartalet 2023 jämfört med 10,001 uns guld under det tredje kvartalet 2022.

Costerfield sålde 7,355 uns guld och 400 ton antimon under det tredje kvartalet 2023 jämfört med 12,272 uns guld och 557 ton antimon under det tredje kvartalet 2022.

Omsättning för de nio månader som slutade den 30 september 2023:

Företaget sålde 53,326 uns guld och 1,455 ton antimon, vilket motsvarar totalt 62,566 uns guldekvivalent, jämfört med 67,845 uns guld och 1,832 ton antimon under de första nio månaderna 2022, vilket motsvarar totalt 81,612 uns guldekvivalent.

Björkdal sålde 30,211 uns guld.

Costerfield sålde 23,115 uns guld och 1,455 ton antimon.

Tabell 2 - Försäljning under tredje kvartalet och nio månader för 2023 och 2022

Metall Källa Tre månader

avslutade 30 september 2023 Tre månader

avslutade 30 september 2022 Nio månader

avslutade

30 september

2023 Nio månader

avslutade

30 september

2022 Guld (oz) Björkdal 10,751 10,001 30,211 31,111

Costerfield 7,355 12,272 23,115 36,734

Totalt 18,106 22,273 53,326 67,845 Antimon (t) Costerfield 400 557 1,455 1,832

Guld US$/oz

1,928 1,730



Antimon US$/t

11,865 13,286



Totalt guld ekv. (oz)1











Björkdal 10,751 10,001 30,211 31,111

Costerfield 9,817 16,550 32,355 50,501

Totalt 20,568 26,551 62,566 81,612 1. Kvartalsvis guldekv. (oz) som sålts beräknas genom att multiplicera de säljbara kvantiteterna av Au och Sb under perioden med respektive genomsnittliga marknadspris för råvarorna under perioden, addera beloppen för att få ett "totalt innehållsvärde baserat på marknadspris" och sedan dividera det totala innehållsvärdet med det genomsnittliga marknadspriset för Au under perioden. Källan för Au-priset är www.transamine.com, och Sb-priset är www.metalbulletin.com, med priset på veckoslut och helgdagar taget från den senaste affärsdagen.

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt baserat naturresursföretag med produktionstillgångar i Australien (Costerfield-guld-antimongruvan) och Sverige (Björkdal-guldgruvan). Bolaget fokuserar på att öka sin produktion och minska kostnaderna för att generera ett betydande positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att bedriva en säker och miljömässigt ansvarsfull verksamhet och samtidigt utveckla en hög nivå av engagemang i samhället och bland de anställda.

Mandalays mål är att skapa aktieägarvärde genom lönsam drift och fortsatta regionala utforskningsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvorna. För närvarande är bolagets huvudmål att fortsätta bryta den högkvalitativa Youle-ådran i Costerfield, att få igång de djupare Shepherd-ådrorna, som båda kommer att fortsätta att leverera högkvalitativ malm till bearbetningsanläggningen, och att utöka Youle-mineralreserverna. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen och andra områden med högre halter för att maximera gruvans vinstmarginaler.

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller "framåtblickande uttalanden" i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning, inklusive uttalanden om bolagets förväntade produktion av guld och antimon samt kostnader för räkenskapsåret 2023. Läsare uppmanas att inte förlita sig för mycket på framåtblickande uttalanden. De faktiska resultaten och utvecklingen kan skilja sig väsentligt från dem som avses i dessa uttalanden, bland annat beroende på förändringar i råvarupriserna och allmänna marknads- och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista över de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att de verkliga resultaten och utvecklingen skiljer sig från dem som förutses i de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande finns under rubriken "Riskfaktorer" i Mandalays årliga informationsformulär daterat den 31 mars 2023, som finns tillgängligt på Mandalays profil på www.sedar.com . Dessutom finns det ingen garanti för att eventuella resurser som upptäcks som ett resultat av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Även om Mandalay har försökt kartlägga viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från dem som beskrivs i framåtblickande uttalanden, kan det finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, uppskattat eller avsett. Det finns ingen garanti för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från dem som förutses i sådana uttalanden. Följaktligen bör läsaren inte förlita sig på framåtblickande uttalanden i onödan.

KONTAKT: Frazer Bourchier, VD och koncernchef; Edison Nguyen, direktör för företagsvärderingar och IR, Kontakt: 647 258 9722

