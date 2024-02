Mandalay Resources uppdaterar mineralreserver och mineraltillgångar för årsslutet 2023 för Costerfield-gruvan, tillsammans med en Interimistisk uppdatering av mineralreserverna för Björkdalsgruvan

TORONTO, 23 februari, 2024 /PRNewswire/ -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX: MND) (OTCQB: MNDJF) offentliggjorde idag uppdaterade mineralreserver och mineraltillgångar för Costerfield-gruvan i Victoria, Australien och en interimistisk uppdatering av mineralreserverna för Björkdalsgruvan i Västerbottens län, Sverige per den 31 december 2023. Alla dollarbelopp i detta pressmeddelande avser amerikanska dollar om inget annat anges.

Huvudpunkter för mineralreserver och mineraltillgångar vid Costerfield

559 000 ton med en guldhalt på 10,5 g/t och 1,9 % antimon, för cirka 188 000 uns guld och 10 600 ton antimon i totalt bevisade och sannolika mineralreserver; och

965 000 ton med en guldhalt på 10,6 g/t och 3,0 % antimon, för cirka 330 000 uns guld och 28 800 ton antimon i totalt uppmätta och indikerade mineraltillgångar.

Interimistiska huvudpunkter för mineralreserver vid Björkdal 2023

11,5 miljoner ton med en guldhalt på 1,32 g/t, för cirka 490 000 uns guld i totalt bevisade och sannolika mineralreserver; och

Mineraltillgångar förblir oförändrade eftersom de inte uppdaterats.

Frazer Bourchier, Mandalays VD och koncernchef, kommenterade:

"Sedan 2009 då Mandalay tog över ägandet har Costerfield genomgående uppvisat en stabil utveckling när det gäller ersättning av mineraltillgångar, vilket bidragit till en genomsnittlig livslängd på gruvan som varierat mellan 2 och 5 år under denna femtonårsperiod. De pågående prospekteringsinsatserna har genererat i betydande värde över tid och bolaget håller kvar vid sitt åtagande att prospektera både nära gruvan och regionalt för att frigöra ännu mer värde i Costerfield med ökade prospekteringsutgifter för 2024.

"På samma sätt förblir Björkdal ett betydande stort system, och denna interimistiska uppdatering av mineralreserverna handlar mer om en ändring av metodberäkningen och vi ser fram emot att ge ytterligare uppdateringar om mineraltillgångarna och mineralreserverna vid detta årsslut där vi kommer att ta med borrningarna under 2023 och 2024, som kommer att offentliggöras i början av 2025."

Chris Davis, vice VD för prospektering och operativ geologi, fortsatte:

"På Costerfield har fokuset legat på att förstå Shepherd-upptäckten som gjordes 2021. Borrningarna syftade till att avgränsa och noggrant modellera åderbildningen och visade höga halter i ett nätverk av kvartsgångar med komplexa interaktioner. Även om upptäckten av Shepherd har stärkt vårt förtroende i gruvorna, har det visat sig vara en något större utmaning att utöka mineraltillgångarna i denna fyndighet. Följaktligen var ökningen av mineraltillgångar för närvarande mindre än vad som ursprungligen förväntades, och den nuvarande uppskattningen av gruvans livslängd är 3,5 år.

"När det gäller Björkdal genomfördes en interimistisk uppdatering av mineralreserver där utarmningen av mineralreserverna för 2023 beaktades samtidigt som den tillämpade schemaläggningsmetoden uppdaterades, vilket bidrog till en ökning av tonnaget med en minskning av underjordisk gruvhalt. Denna schemaläggningsuppdatering var ett internt initiativ som fattades tillsammans med ingenjörskonsulten SLR och som återspeglar Mandalays åtagande att kontinuerligt förbättra och öka den operativa prestandan. En omfattande uppdatering av mineraltillgångar och mineralreserver är planerad att offentliggöras under Q1 2025 och den kommer att återspegla all prospekteringsborrning från 2023 och den som planeras för 2024."

Sammanfattning av Costerfields mineralresurser och mineraltillgångar

Under 2022 och 2023 borrade Mandalay totalt 82,9 kilometer ("km") diamantkärnor för prospektering vid Costerfield. Sammanställningen av denna borrning var enligt följande:

34,6 km för att genom fyllning och tester verifiera utvidgningar av malmkropparna Youle och Shepherd;





21,3 km för att testa och fylla på andra mål nära gruvan, och





27,0 km för att testa regionala mål bortom den nuvarande gruvdriften.

De regionala testerna på 27,0 km inkluderade 10,4 km borrning på den närliggande True Blue-fyndigheten som ligger cirka 2 km nordväst om de nuvarande Youle-utvinningarna. Den första antagna mineraltillgången på True Blue består av kvarts- och stibnitådror i Costerfields siltsten (som också består av alla andra nuvarande mineraltillgångar vid Costerfield) som liknar dem man såg i malmkropparna i Augusta och Cuffley som bröts mellan 2008 och 2018. Guld finns också i dessa ådror och vanligtvis i kvartsen. Detta kommer att leda till ökad aktivitet på denna fyndighet under 2024.

Utöver den regionala prospekteringsborrningen slutfördes 1 607 meter utveckling på ådran i Youle-malmkroppen och 4 341 meter utveckling i Shepherd-malmkroppen. Stenflisprover som användes för att kontrollera gruvans kvalitet inkluderades också i den geologiska databasen och användes i uppskattningsprocessen av mineraltillgångar för att förbättra klassificeringen av mineraltillgångar i områden som är tillgängliga för utveckling.

Geologer från Costerfield loggade och provtog borrkärnorna och de utförde också provtagning i gruvan. Alla prover skickades till Onsite Laboratory Services i Bendigo, Victoria, Australien för provberedning och analys. Geologisk och metallurgisk personal på plats har genomfört ett QA/QC-förfarande som inkluderar regelbunden inlämning av platsspecifika och externt framtagna standardreferensmaterial, duplikat och blindprover med borr- och ytprover som lämnas in för analys. Både platsspecifika standardreferensmaterial producerades och certifierades av Geostats Pty Ltd. eller ORE Research and Exploration Pty Ltd. (OREAS). Både Geostats Pty Ltd. och OREAS är australiensiska konsultföretag specialiserade i kvalitetskontrollsystem för laboratorier.

GIM-systemet ("Geoscientific Information Management") för acQuire användes för att lagra och validera alla geologiska data som användes för uppskattningen av mineraltillgångar. En tvådimensionell ("2D") metod för uppskattning av ackumulering användes för alla modeller. Denna metod anses vara mest tillämplig för de smala ådrorna i Costerfield. Datamine™ Studio RM-plattformen stöder uppskattning av 2D-ackumulering och användes för att slutfora uppskattningen av mineraltillgångar. Validerade provtagningsdata från borrningar och gruvor importerades till Datamine och sammanställdes till full genomskärningsbredd. Guldackumulering, antimonackumulering (ackumulering = verklig åderbredd x åderhalt) och verklig åderbredd uppskattades i en 2D-blockmodell för varje åder med hjälp av vanlig kriging interpolering. Guld- och antimonhalterna bakåträknades med hjälp av uppskattade ackumulerade data och den verkliga åderbredden.

Där åderns verkliga bredd är mindre än 1,2 meter spädde man ut åderhalterna till en minsta gruvbredd på 1,2 meter med utspädningshalter på noll g/t guld och noll procent antimon för värdlitologier. Där åderns verkliga bredd är större än eller lika med 1,2 meter har halterna inte spätts ut.

Mineraltillgångar rapporterades över en brytgräns på 5,0 g/t guldekvivalent ("AuEq") som fastställdes med hjälp av Costerfields produktionskostnader för 2023 och med ett guldpris på 1 900 USD/uns och ett antimonpris på 12 000 USD/t. Gränshalten uttrycks som AuEq för att möjliggöra inkludering och uttryck av den sekundära metallen (Sb) i termer av den primära metallen (Au). AuEq beräknas med hjälp av formeln AuEq= Au + (Sb x 1,88) där Sb uttrycks i procent och Au i gram per ton och båda baseras på 1,2 meter med utspädda halter.

Tabell 1: Mineralresurser vid Costerfield, inklusive mineralreserver, per den 31 december 2023 Kategori Lager

(kt) Guld (g/t) Antimon-

halt (%) Behållet guld

(koz) Behållen

antimon (kt) Uppmätt (underjordisk) 388 15,9 4,1 198 16,0 Uppmätt (lagervolym) 29 5,2 1,0 5 0,3 Indikerad 548 7,2 2,3 127 12,5 Uppmätt + indikerad 965 10,6 3,0 330 28,8 Antagen (Costerfield) 214 7,0 1,8 56 2,5 Antagen (True Blue) 72 3,5 3,7 8 2,6 Antagen 286 7,0 1,8 64 5,1 Anteckningar: 1. Mineraltillgången är beräknad per den 31 december 2023 med avräkning fram till detta datum. 2. Mineraltillgången är angiven i enlighet med riktlinjerna från CIM och inkluderar mineralreserver. 3. Ton avrundas till närmaste tusental, behållet guld (uns) avrundas till närmaste tusental, behållen antimon (t) avrundas till närmaste hundratal. 4. Totalsummorna kan skilja sig från summan av de ingående komponenterna på grund av avrundning. 5. Gränshalten för 5,0 g/t AuEq över en minsta gruvbredd på 1,2 m tillämpas där AuEq beräknas med hjälp av formeln: AuEq = Au g/t + 1,88 * Sb % 6. AuEq-faktorn på 1,88 beräknas efter ett guldpris på 1 900 USD/uns, ett antimonpris på 12 000 USD/ton och en återvinningsgrad på 94 % för Au och 89 % för Sb. 7. Ådrorna späddes ut till en minsta gruvbredd på 1,2 m innan gränshalten tillämpades och perifera mineraliseringar långt från nuvarande utveckling uteslöts för att uppfylla kriterierna för RPEEE (Reasonable Prospects for Eventual Economic Extraction). 8. Mineralresursens lagervolym uppskattas baserat på undersökta volymer kompletterade med produktionsdata. 9. Geologisk modellering, provsammansättning och uppskattning av mineraltillgångar för uppdaterade modeller utfördes av Joshua Greene, MAusIMM, en heltidsanställd vid Mandalay Resources. 10. Uppskattningen av mineraltillgångarna har granskats och verifierats oberoende av Cael Gniel, MAIG RPGeo (Mineral Resource Estimation), en heltidsanställd av SRK Consulting. Gniel uppfyller kraven för att vara en "behörig person" enligt NI 43-101 och är den behöriga personen enligt NI 43-101 för uppskattningen av mineraltillgångarna.

De uppmätta och indikerade kategorierna av mineraltillgångar användes för att uppdatera gruvplanen genom att huvudsakligen använda en långhålsborrning med cementerad bergfyllning. En operativ gränshalt på 6,0 g/t AuEq fastställdes utifrån Costerfields produktionskostnader för 2023 och minsta borrningsbredd på 1,5 meter användes, med planerad och oplanerad utspädning vid nollhalt för både Au och Sb. En inkrementell gränshalt på 3,1 g/t AuEq tillämpades där inkrementella gruvdriftsvillkor uppfylldes. AuEq-halten för mineralreserven har beräknats med råvarupriser på 1 800 USD/uns för Au och 11 500 USD/t Sb. AuEq beräknas med hjälp av formeln AuEq= Au + (Sb x 1,22) där Sb är % och Au är i gram per ton. Den ekonomiska bärkraften för de bevisade och sannolika mineralreserverna visades vid metallpriser på 1 800 USD/uns Au och 11 500 USD/ton Sb.

Tabell 2: Mineraltillgångar vid Costerfield per den 31 december 2023 Kategori Lager

(kt) Guldhalt (g/t) Antimon-

halt (%) Behållet guld

(koz) Behållen

antimon (kt) Bevisad tillgång Underjordisk 330 12,4 2,2 131 7,3 Lagervolym 29 5,2 1,0 5 0,3 Sannolik tillgång Underjordisk 200 8,1 1,5 52 3,0 Totalt bevisade och

sannolika 559 10,5 1,9 188 10,6 Anteckningar: 1. Mineralreserven uppskattades per den 31 december 2023 och minskade i produktion till och med den 31 december 2023. 2. Ton avrundas till närmaste tusental, behållet guld (uns) avrundas till närmaste tusental, behållen antimon (t) avrundas till närmaste hundratal. 3. Totalsummorna kan skilja sig från summan av de ingående komponenterna på grund av avrundning. 4. Ådror har spätts ut till en minsta brytningsbredd på 1,5 m för borrning och 1,8 m för malmutveckling. 5. En bibehållen gränshalt på 6,0 g/t Au tillämpades. En inkrementell gränshalt på 3,1 g/t AuEq tillämpas där brytningstakten inte motsvarar kapaciteten och gruvans livslängd inte förlängs. 6. För de tillämpade råvarupriserna är priset på Au 1 800 USD/uns, priset på Sb 11 500 USD/ton och växelkursen USD:AUD 0,70. 7. AuEq beräknas med formeln: AuEq = Au g/t + 1,22 * Sb %. 8. Mineralreserven är en delmängd, och endast ett schema för antagna och indikerade tillgångar, av en plan för gruvans livslängd som omfattar brytning av uppmätta, indikerade och uppskattade tillgångar. 9. Uppskattningen av mineralreserven utarbetades av Brett Nevill, MAusIMM, som är heltidsanställd av SRK Consulting, under ledning av Dylan Goldhahn, MAusIMM, som är heltidsanställd av Mandalay Resources. Uppskattningen av mineralreserven verifierades oberoende av Robert Urie, FAusIMM, som är en heltidsanställd av SRK Consulting. Robert Urie uppfyller kraven för att vara en "behörig person" enligt NI 43-101 och är den behöriga personen enligt NI 43-101 för mineralreserven.

Nettominskningen på 123 384 uns guld i bevisade och sannolika mineralreserver för årsslutet 2023, jämfört med årsslutet 2021, består av 13 124 uns guld som lagts till genom konvertering av mineraltillgångar och tillägg av mineraltillgångar till Shepherd-malmkroppen, samt totalt 110 259 uns guld som utarmats från mineralreserverna den 31 december 2021 genom gruvproduktion under 2022-2023 och genom omvärdering av gruvdrift. Nettominskningen på 8 970 ton antimon i bevisade och sannolika mineralreserver består av 793 ton antimon som lagts till genom konvertering av mineraltillgångar och tillägg av mineraltillgångar till Shepherd och 8 177 ton antimon som utarmats från mineralreserverna 2023 genom gruvproduktion under 2022-2023 och genom omvärdering av gruvdrift.

Inför 2024 fortsätter Mandalay att koncentrera sina regionala insatser på ett antal potentiella mål som utgör stora tillväxtmöjligheter vid Costerfield. Utgifterna för prospektering nära gruvan kommer att förbli konstanta runt Shepherd men ytterligare fokus kommer istället läggas på programmen vid Cuffley-förlängningen och Brunswick-förlängningen. Dessutom har Mandalay fokuserat stort på att påskynda den regionala prospekteringen och centralt under 2024 har varit "linjen" i True Blue-fyndigheten där stegvis borrning för närvarande genomförs över en potentiell längd på 1,5 km.

Interimistisk uppskattning av mineralreserver vid Björkdal

På grund av Björkdalsgruvans långa livslängd och konsekventa ersättning av mineraltillgångar valde Mandalay att inte slutföra och redovisa en fullständig uppskattning av mineraltillgångar och mineralreserver vid årsslutet 2023 som rapporterades under Q1 2024. Nedan beskrivs istället de åtgärder som vidtagits för att skapa en interimistisk uppskattning av mineralreserver från den tidigare mineralresursmodellen som har ett återstående borrningseffektivt brytdatum vid september 2022.

Avstämningsanalyser vid Björkdal fortsätter att visa god global metallkorrelation mellan resursmodellerna och produktionen. På grund av den strukturella komplexiteten i ådringen vid Björkdal är det dock antaget att uns guld kommer att levereras från underjorden med en lägre halt än modellerat på grund av den ytterligare gruvutveckling som krävs för att utvinna den komplexa malmådringen på optimalt vis.

Som en del av bolagets pågående insatser för att ständigt förbättra sig anlitade Mandalay SLR Consulting för att skapa och verifiera en ny schemaläggningsmetod som tar hänsyn till åderkomplexiteten i Björkdalsgruvan, då den är svår att modellera exakt genom enbart borrning.

Vetenskapliga beräkningar av halter och tonnage har tillämpats i områden som kännetecknas av en hög sannolikhet för upptäckt av nya ådror som inte förutsågs i de ursprungliga modellerna men som observeras när brytningsytorna skär igenom ådrorna. Strossar med utspädda och utvunna halter som överstiger 1,8 g/t och utveckling på ådern som överstiger 2,5 g/t har beräknats för att minska halterna i gruvan och öka antalet utvunna ton. Detta tillvägagångssätt stöds väl av historiska och pågående avstämningsdata, där en ökning i malmtonnage för RoM ("Run of Mine") är relaterat till brytning av fler ådror i ett visst område än vad som ursprungligen förväntades. Detta bidrar till lägre halter vid högre volymer men bibehåller i allmänhet det totala antalet utvunna uns guld.

Uppskattade ton malm i strossar beräknas genom att dividera den beräknade sluthalten i strossar eller utvecklingen med det föreskrivna utjämningsvärdet, efter tillämpning av faktorer för utspädning och utvinningsmodifiering.

Utjämning har använts selektivt i väletablerade områden där redan omfattande befintlig utveckling finns på plats. Strossar med utspädda och utvunna halter som överstiger 1,8 g/t och utveckling på ådern som överstiger 2,5 g/t har utjämnats vid dessa halter utifrån historiska avstämningsdata.

Denna tillämpning av utjämningshalter har begränsats till regioner där sannolikheten att upptäcka nya ådror finns, med en därav följande ökning av ton malm är begränsad. Utjämning innebär att den beräknade slutkvaliteten för strossar eller utveckling begränsas till det angivna utjämningsvärdet. Till exempel kommer en stross med en beräknad sluthalt på 2,6 g/t och ett utjämningsvärde på 1,8 g/t endast att redovisa uns guld upp till utjämningsgränsen. Inga uns över denna gräns räknas med, samtidigt som slutlig tonnage förblir oförändrad.

Denna interimistiska uppskattning av mineralreserver har använt den befintliga långsiktiga blockmodellen med ett brytdatum för data den 30 september 2022. Inga nya data om borrning, kartläggning eller provtagning som erhållits efter detta brytdatum har inkluderats. Modellen var dock utarmad för gruvdrift fram till och med den 31 december 2023 innan uppdaterade mineralreserver beräknades.

Inga ändringar har gjorts i uppskattningarna av mineralreserverna i dagbrotten Björkdal och Norrberget som lämnades in i den tekniska rapporten NI 43-101 den 31 mars 2023. Vid den nya uppskattningen av de tillfälliga underjordiska mineralreserverna vid Björkdalsgruvan har ett guldpris på 1 800 USD/uns använts.

Gränshalterna (CoG) har uppdaterats för underjordisk borrning och utveckling med hjälp av faktiska operativa kostnader och kapitalkostnader för FY2023. Återvinningsgraden uppdaterades i linje med budgeten för FY2024 och lönsamhet för guld har baserats på faktiska avtal och budgeten för FY2024.

Uppdaterad marginal för CoG beräknades till 0,45 g/t och CoG för strossar till 0,94 g/t. Ett något mer konservativt CoG på 1,00 g/t har använts för att uppskatta de preliminära mineralreserverna.

Där antaget material finns i planerade utvecklingar och strossar har detta behandlats som nollgradigt avfall i utspädningssyfte och för ekonomisk bedömning. Inget antaget material har inkluderats i den preliminära uppskattningen av mineralreserverna.

En sammanfattning av de preliminära uppskattningarna av mineralreserverna vid Björkdals underjordiska gruvor och dagbrott, inklusive Norrberget, presenteras nedan i tabell 3.

Tabell 3: Interimistiska mineraltillgångar vid Björkdal per den 31 december 2023 Kategori Lager

(kt) Guldhalt

(g/t) Behållet guld

(koz) Bevisad tillgång Björkdals underjordiska 451 1,52 22 Sannolik tillgång Björkdals underjordiska 5 922 1,63 311 Björkdals dagbrott 2 816 1,12 101 Norrbergets dagbrott 170 2,74 15 Lagervolymer 2 159 0,60 41 Totalt bevisade och sannolika 11 518 1,32 490 Anteckningar: 1. Björkdals mineralreserver uppskattas med hjälp av data från borrhål och provtagningar per den 30 september 2022 och är minskade för produktion till och med den 31 december 2023. 2. Norrbergets mineralreserver är baserade på ett slutdatum för data den 30 september 2017. 3. CIM-definitioner (2014) följdes för mineralreserver. 4. Mineralreserverna i Björkdals dagbrott baseras på gruvdesign som utfördes med hjälp av en resursmodell den 31 december 2022, med ett brytdatum för data den 30 september 2022. En blockutspädning på 100 % vid 0,0 g/t Au tillämpades för block över 1,0 g/t och 100 % vid in-situ-halt för block under 1,0 g/t, men över en brytgräns på 0,39 g/t Au. Tillämpningen av dessa faktorer för blockutspädning baseras på historiska avstämningsdata från 2018 och 2019. En marginell gränshalt på 0,39 g/t Au tillämpades för att uppskatta mineralreserverna i dagbrottet. 5. Mineralreserverna vid dagbrottet i Norrberget är baserade på en utspädning på 15 % vid 0,0 g/t Au och en gränshalt på 0,46 g/t Au. 6. Underjordiska mineralreserver baseras på gruvdesign som utfördes med hjälp av en resursmodell den 31 december 2022, med ett brytdatum för data den 30 september 2022. Man använde en minsta brytningsbredd på 4,07 meter för strossar (efter utspädning) och 4,75 meter för exploatering (efter utspädning). Utspädning av strossar tillämpades genom att lägga till 0,6 m på vardera sidan av strossarna samt ytterligare 10 % utspädning av sidoväggen över brytningen. En övergripande utspädningsfaktor på 25 % lades till för att utveckla de konstruktionsmässiga bredderna. Gruvutvinningen bedömdes till 95 % för innehållna uns guld i strossar och 100 % för exploatering. En gränshalt på 1,00 g/t Au tillämpades på material som utvanns i strossar. Ett inkrementell gränshalt på 0,45 g/t Au användes för utvecklingsmaterial. 7. Mineralreservernas lagervolymer bygger på undersökta volymer kompletterade med produktionsdata per 31 december 2023. 8. Mineralreserverna beräknas med ett genomsnittligt långsiktigt guldpris på 1 800 USD/uns för Björkdals underjordiska gruva och 1 600 USD/uns för dagbrotten Björkdal och Norrberget. 9. En växlingskurs på 10,3 SEK/US$ har använts. 10. Ton och behållning avseende guld avrundas till närmaste tusental. 11. Det är möjligt att totalsumman inte stämmer på grund av avrundning. 12. Den oberoende behöriga personen för uppskattningen av Björkdals mineralreserv är Rick Taylor, MAusIMM (CP), huvudgruvingenjör på SLR, som är en behörig person enligt definitionen i NI 43-101.

Mineralreserverna i malmtonnage har ökat med 95 000 ton till följd av den nya schemaläggningsmetod som införts. De bevisade och sannolika uns guld har minskat med totalt 80 000, vilket inkluderar nedskrivning av gruvdriften 2023 med cirka 50 000 uns guld. De cirka 34 000 uns guld som återstår beror på utjämningsförluster i utvecklade områden i den underjordiska gruvan och förluster på grund av att utveckling och strossar som innehåller en hög andel antagna uns guld har tagits bort.

Björkdal har sedan den 30 september 2022 genomfört ytterligare prospekteringsborrningar, och detaljerad kartläggning och provtagning av utveckling i ådran utfördes regelbundet under 2023 i enlighet med protokoll för kvalitetskontroll. En uppdaterad långsiktig blockmodell, där borrningar fram till slutet av september 2024 kommer att omfattas, håller för närvarande på att utvecklas som en förberedelse för inlämnandet av en uppdaterad uppskattning av mineraltillgångar och den tekniska rapporten NI 43-101 i mars 2025.

Behöriga personer

Alla behöriga personer som återges nedan har läst och godkänt innehållet i detta pressmeddelande angående uppskattningar av mineralresurser och mineralreserver i detta pressmeddelande.

Uppskattningar av mineraltillgångarna för Costerfield och True Blue utfördes under överinseende av Cael Gniel, MAIG RPGeo (Uppskattning av mineraltillgångar), som är heltidsanställd av SRK Consulting och oberoende av Mandalay. Han är behörig person enligt NI 43-101.





QP känner inte till några miljö-, tillstånds-, juridiska, äganderättsliga, skattemässiga, socioekonomiska, marknadsföringsmässiga, politiska eller andra relevanta faktorer som väsentligt skulle kunna påverka uppskattningen av mineralresursen.





Uppskattningen av mineralreserven för Costerfield utfördes under överinseende av Robert Urie FAusIMM, som är heltidsanställd av SRK Consulting och oberoende av Mandalay. Han är behörig person enligt NI 43-101.





QP är inte medveten om några gruv-, metallurgiska, infrastruktur-, tillstånds- eller andra relevanta faktorer som väsentligt skulle kunna påverka uppskattningen av mineralreserven.





Den interimistiska uppskattningen av mineralreserverna i Björkdal utfördes under överinseende av Rick Taylor , CP, MAusIMM, Principal Mining Engineer, anställd av SLR och oberoende av Mandalay. Han är behörig person enligt NI 43-101.





, CP, MAusIMM, Principal Mining Engineer, anställd av SLR och oberoende av Mandalay. Han är behörig person enligt NI 43-101. QP är inte medveten om några gruv-, metallurgiska, infrastruktur-, tillstånds- eller andra relevanta faktorer som väsentligt skulle kunna påverka uppskattningen av mineralreserven.

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt baserat resursföretag med produktionstillgångar i Australien (Costerfield-guld-antimongruvan) och Sverige (Björkdal-guldgruvan). Bolaget fokuserar på att öka sin produktion och minska kostnaderna för att generera ett betydande positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att bedriva en säker och miljömässigt ansvarsfull verksamhet och samtidigt utveckla en hög nivå av engagemang i samhället och bland de anställda.

Mandalays mål är att skapa aktieägarvärde genom lönsam drift och fortsatta regionala prospekteringsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvorna. För närvarande är bolagets huvudmål att fortsätta bryta den högkvalitativa Youle-ådran i Costerfield, att få igång de djupare Shepherd-ådrorna, som båda kommer att fortsätta att leverera högkvalitativ malm till bearbetningsanläggningen, och att utöka Youle-mineralreserverna. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen och andra områden med högre halter för att maximera gruvans vinstmarginaler.

Framåtblickande utlåtande

Detta pressmeddelande innehåller "framåtblickande uttalanden" enligt definitionen i gällande värdepapperslagar. Läsare uppmanas att inte förlita sig för mycket på framåtblickande uttalanden. De faktiska resultaten och utvecklingen kan skilja sig väsentligt från dem som avses i dessa uttalanden, bland annat beroende på förändringar i råvarupriserna och allmänna marknads- och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista över de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att de faktiska resultaten och utvecklingen skiljer sig från dem som förutses i de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande finns under rubriken "Riskfaktorer" i Mandalays årliga informationsformulär daterat den 31 mars 2023, som finns tillgänglig under Mandalays profil på www.sedar.com. Dessutom finns det ingen garanti för att några antagna resurser som upptäcks som ett resultat av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Även om Mandalay har försökt kartlägga viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från dem som beskrivs i framåtblickande uttalanden, kan det finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, uppskattat eller avsett. Det finns ingen garanti för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från dem som förutses i sådana uttalanden. Följaktligen bör läsaren inte förlita sig på framåtblickande uttalanden i onödan.

