MGM OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 61 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I LEOVEGAS VILKET INTE KOMMER ATT HÖJAS

MGM Casino Next Lion, LLC, ett indirekt helägt dotterbolag till MGM Resorts International ("MGM" eller "MGM Resorts"), offentliggör härmed ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i LeoVegas AB (publ) ("LeoVegas" eller "Bolaget") att överlåta samtliga aktier för 61 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). Aktierna i LeoVegas är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Aktieägare med sammanlagt cirka 15,3 procent av de utestående aktierna i LeoVegas, inklusive Gustaf Hagman, LeoVegas största aktieägare tillika verkställande direktör, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Styrelsen för LeoVegas har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna att acceptera Erbjudandet.1 LeoVegas kommer genom den transaktion som Erbjudandet syftar till att få möjlighet att leverera sin fulla potential och kunna erhålla betydande investeringar och stöd för ytterligare tillväxt.

Sammanfattning av Erbjudandet

MGM erbjuder 61 kronor kontant per aktie i LeoVegas (" Erbjudandepriset "). Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 5 957 miljoner kronor. Erbjudandepriset om 61 kronor per aktie kommer inte att höjas.

Erbjudandepriset motsvarar en premie om:

cirka 44,1 procent jämfört med stängningskursen om 42,32 kronor för LeoVegas-aktien på Nasdaq Stockholm den 29 april 2022 , vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;



cirka 57,6 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 38,70 kronor för LeoVegas-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och



cirka 76,5 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 34,56 kronor för LeoVegas-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 180 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Styrelsen för LeoVegas rekommenderar enhälligt Bolagets aktieägare att acceptera Erbjudandet. Rekommendationen stöds av en fairness opinion från BDO AB.

Bolagets största aktieägare tillika verkställande direktör, Gustaf Hagman , och vissa andra aktieägare, med totalt cirka 15,3 procent av de utestående aktierna i LeoVegas, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet oavsett om ett högre bud skulle offentliggöras.

Erbjudandet är villkorat av att det accepteras i sådan utsträckning att MGM blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i LeoVegas. Därutöver är Erbjudandet föremål för villkor (ii)–(vii) som framgår nedan i detta pressmeddelande.

Acceptfristen beräknas påbörjas omkring den 3 juni 2022 och avslutas omkring den 30 augusti 2022.

Bill Hornbuckle, CEO & President för MGM, kommenterar Erbjudandet:

"Vår vision är att bli det världsledande premiumbolaget inom spel och underhållning. Denna strategiska transaktion med LeoVegas kommer att göra det möjligt för oss att fortsätta utöka vår globala närvaro. Vi tror att transaktionen skapar en attraktiv möjlighet för MGM- och LeoVegas-teamen att tillsammans accelerera vår globala tillväxt inom digitala spel och fullt ut realisera potentialen i vår omnikanalstrategi. Vi ser fram emot att kunna välkomna LeoVegas-teamet till vår MGM Resorts-familj."

Bakgrund till och motiv för Erbjudandet

LeoVegas grundades år 2011 av Gustaf Hagman och Robin Ramm-Ericson och har blivit en global speloperatör med spellicenser i åtta jurisdiktioner och fler än 860 anställda. LeoVegas har genererat 393 miljoner euro i omsättning och 48 miljoner euro i justerad EBITDA under den tolvmånadersperiod som avslutades den 31 mars 2022.2 LeoVegas har en långsiktig ambition om att vara en marknadsledare i onlinecasinobranschen och ta positionen som "King of Casino" i den globala spelbranschen. Bolaget erbjuder även sportspel, bingo och livecasino.

Under de senaste tio åren har LeoVegas blivit en ledande onlinespelsoperatör. Onlinespelbranschen karaktäriseras av hög konkurrens och utvecklas kontinuerligt. Bolag behöver anpassa sig till utvecklingen genom investeringar i nya interna resurser och genom att förbättra kundupplevelsen. Utöver utveckling i egen regi, till exempel Rhino-plattformen, har LeoVegas genomfört målinriktade förvärv, såsom av Expekt och Royal Panda, för att expandera sitt erbjudande och leverera en bättre kundupplevelse.

MGM har följt LeoVegas utveckling med stort intresse och imponeras av Bolagets prestanda samt av vad LeoVegas ledningsgrupp har åstadkommit.

MGM Resorts tror att förvärvet av LeoVegas kommer att innebära en unik möjlighet för MGM Resorts att skapa en uppskalad global onlinespelverksamhet:

Strategiska möjligheter för att accelerera tillväxt och produkterbjudanden – LeoVegas onlinecasino- och sportspelsförmågor och starka kundbas utanför USA förväntas ytterligare utöka MGM Resorts närvaro runtom i världen.

Erfaren ledningsgrupp inom onlinespel och överlägsen teknisk förmåga – LeoVegas ledningsgrupp har demonstrerat förmågan att utveckla en robust och skalbar teknikplattform med avancerade produkterbjudanden.

– LeoVegas ledningsgrupp har demonstrerat förmågan att utveckla en robust och skalbar teknikplattform med avancerade produkterbjudanden. Hängivenhet till fortsatt lönsam tillväxt – LeoVegas har lönsamt bedrivits som en plattform med hög tillväxt sedan 2014. Mellan 2017 och 2021 ökade LeoVegas omsättning med en genomsnittlig årlig tillväxt om 16 procent, medan Bolaget samtidigt har upprätthållit god lönsamhet. MGM Resorts storlek, varumärken och expertis kommer att möjliggöra för de sammanslagna verksamheterna att expandera inom nuvarande spelsegment och erbjudas möjligheter att träda in på nya marknader.

Ledning och anställda

MGM värdesätter kompetensen hos LeoVegas ledning och anställda och har för avsikt att bevara de goda relationer som LeoVegas har med sina anställda. Baserat på MGM:s nuvarande kunskap om LeoVegas och mot bakgrund av rådande marknadsförutsättningar avser MGM inte att, efter genomförande av Erbjudandet, genomföra några materiella förändringar avseende LeoVegas verksamhet, vilket dock naturligtvis kan förändras om MGM:s fortsatta regulatoriska översyn föranleder annat. För närvarande har inga beslut fattats om materiella förändringar avseende LeoVegas eller MGM:s anställda och ledning, eller avseende den befintliga organisationen och verksamheten, inklusive sysselsättningen och de platser där LeoVegas bedriver verksamhet.

MGM kommer att erbjuda, och har fått samtycke från LeoVegas styrelse att erbjuda, ett incitamentsprogram för vissa nyckelpersoner i LeoVegas, inklusive VD och CFO. Incitamentsprogrammet, som är villkorat av att Erbjudandet genomförs, är utformat på ett sätt som syftar till att säkerställa ett fortsatt långsiktigt engagemang från nyckelpersoner och kommer att erbjudas nyckelpersonerna oberoende av om de idag äger aktier i LeoVegas. Deltagarna kommer att få välja mellan antingen en bonusplan eller deltagande genom förvärv av aktier i MGM Casino Next Lion, LLC till marknadsvärde. Efter en initial treårsperiod kommer deltagarna att kunna avsluta sitt deltagande i: (i) det bonusbaserade incitamentsprogrammet och erhålla kontant ersättning som motsvarar deras andel av det värde som skapats under perioden och (ii) det aktiebaserade incitamentsprogrammet, genom att MGM Casino Next Lion, LLC löser in en del av deras aktieinnehav till ett pris som motsvarar marknadsvärdet vid den tidpunkten (dock att full avveckling av det aktiebaserade programmet inte kan ske förrän efter sju år från fullföljande av Erbjudandet). Sedvanliga bestämmelser som reglerar vad som gäller om en deltagare lämnar företaget kommer att gälla. Om alla berättigade deltagare deltar fullt ut i det aktiebaserade incitamentsprogrammet kommer deltagarnas sammanlagda ägarandel i MGM Casino Next Lion, LLC att uppgå till 10 procent. MGM har erhållit ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden (AMN 2022:16) som bekräftar att incitamentsprogrammet är förenligt med Nasdaq Stockholms takeover-regler ("takeover-reglerna").

Erbjudandet

Vederlag

MGM erbjuder 61 kronor kontant för varje aktie i LeoVegas. Erbjudandepriset kommer inte att höjas.

Om LeoVegas före utbetalning av vederlag i Erbjudandet lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna kommer Erbjudandepriset att minskas i motsvarande mån.

Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 5 957 miljoner kronor.3

Courtage utgår inte i samband med utbetalning av vederlag i Erbjudandet.

Erbjudandepriset motsvarar en premie om:

cirka 44,1 procent jämfört med stängningskursen om 42,32 kronor för LeoVegas-aktien på Nasdaq Stockholm den 29 april 2022, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;

, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet; cirka 57,6 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 38,70 kronor för LeoVegas-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och

cirka 76,5 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 34,56 kronor för LeoVegas-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 180 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

MGM:s aktieägande i LeoVegas

Varken MGM eller närstående parter innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande några aktier i LeoVegas eller några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot LeoVegas-aktien. MGM har inte heller under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande förvärvat eller åtagit sig att förvärva några aktier i LeoVegas eller några finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot LeoVegas-aktien.

MGM kan komma att utanför Erbjudandet förvärva, eller ingå avtal om att förvärva, aktier i LeoVegas (eller andra värdepapper som kan konverteras, bytas ut till eller utnyttjas för förvärv av aktier i LeoVegas), till ett pris per aktie som inte överstiger Erbjudandepriset. Sådana förvärv eller avtal kommer i så fall ske i överensstämmelse med svensk lag och takeover-reglerna och kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

Rekommendation från styrelsen för LeoVegas och fairness opinion

Styrelsen för LeoVegas rekommenderar enhälligt LeoVegas aktieägare att acceptera Erbjudandet.4 Styrelsen för LeoVegas har erhållit en så kallad fairness opinion från BDO AB avseende Erbjudandet, enligt vilken Erbjudandet är skäligt för LeoVegas aktieägare ur ett finansiellt perspektiv.

Åtaganden från aktieägare i LeoVegas

MGM har erhållit åtaganden att acceptera Erbjudandet från Bolagets största aktieägare tillika verkställande direktör Gustaf Hagman och vissa andra aktieägare. Gustaf Hagman har åtagit sig att lämna in 8 050 000 aktier (8,2 procent av de utestående aktierna i LeoVegas) och andra aktieägare har åtagit sig att lämna in totalt 6 909 281 aktier i LeoVegas (7,1 procent).5 Följaktligen har åtaganden att acceptera Erbjudandet erhållits från aktieägare med sammanlagt 14 959 281 aktier (15,3 procent). Åtagandena gäller oavsett om ett högre konkurrerande bud skulle offentliggöras. Åtagandena kommer att upphöra att gälla om Erbjudandet inte förklarats ovillkorat senast den 31 oktober 2022. Därutöver har Torsten Söderberg, som också är styrelseledamot i LeoVegas, uttalat att han ställer sig mycket positiv till Erbjudandet. Torsten Söderberg med familj äger 4 533 861 aktier i LeoVegas (4,6 procent).

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

(i) att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att MGM blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i LeoVegas (efter full utspädning)6;

(ii) att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av LeoVegas erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter och spelmyndigheter, har erhållits, i varje enskilt fall, på för MGM acceptabla villkor;

(iii) att inga omständigheter har inträffat som kan ha en väsentlig negativ påverkan, eller rimligen kan förväntas ha en väsentlig negativ påverkan, på LeoVegas finansiella ställning, framtidsutsikter eller verksamhet, inklusive LeoVegas försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar;

(iv) att varken Erbjudandet eller förvärvet av LeoVegas helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut, eller någon liknande omständighet;

(v) att LeoVegas inte vidtar några åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande;

(vi) att ingen information som offentliggjorts av LeoVegas eller lämnats av LeoVegas till MGM är väsentligt felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att LeoVegas har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts av LeoVegas; samt

(vii) att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i LeoVegas på villkor som för aktieägarna i LeoVegas är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet.

MGM förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkor (ii)–(vii) får emellertid ett sådant återkallande endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för MGM:s förvärv av LeoVegas eller annars godkänns av Aktiemarknadsnämnden.

MGM förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av ovanstående villkor, inklusive att, såvitt avser villkor (i) ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptnivå.

Information om MGM

MGM Resorts International (NYSE: MGM) är ett globalt S&P 500 underhållningsföretag med amerikanska och internationella anläggningar, inklusive förstklassiga hotell och casinon, toppmoderna mötes- och konferensanläggningar, enastående live- och teaterunderhållningsupplevelser, och en mängd olika restaurang-, nattlivs- och shoppingupplevelser. MGM Resorts skapar fantastiska upplevelser genom sin palett av Las Vegas-inspirerade varumärken. Den globala MGM Resorts-portföljen inkluderar 32 unika hotell och speldestinationer, inklusive några av de mest kända hotellvarumärkena i branschen. MGM:s 50/50-samarbete BetMGM, LLC erbjuder amerikansk sportbetting och onlinespel genom marknadsledande varumärken, inklusive BetMGM och partypoker. MGM genomför för närvarande en riktad expansion i Asien genom anläggningen i Japan. Genom sin filosofi "Focused on What Matters: Embracing Humanity and Protecting the Planet" engagerar sig MGM Resorts i att skapa en mer hållbar framtid och arbetar för att göra större skillnad i anställdas och gästers liv och där verksamheten bedrivs. MGM Resorts medarbetare runt om i världen är stolta över att deras bolag har blivit utnämnt som en av FORTUNE® Magazines World's Most Admired Companies®. För mer information, vänligen besök www.mgmresorts.com. Ta gärna också kontakt med @MGMResortsIntl på Twitter och på Facebook och Instagram.

Finansiering av Erbjudandet

Erbjudandet är inte föremål för några finansieringsvillkor. Det kontantvederlag som ska betalas till Bolagets aktieägare enligt villkoren för Erbjudandet kommer att finansieras med MGM:s tillgängliga likvida medel, vilka per 31 december 2021 uppgick till cirka 4,3 miljarder USD för den amerikanska verksamheten. Justerat för nyligen offentliggjorda och pågående transaktioner samt skuld som förfaller i närtid uppskattar MGM att likvida medel på balansräkningen för den amerikanska verksamheten uppgår till mer än 6,5 miljarder USD.

Behandling av teckningsoptionsinnehavare

Vissa anställda innehar teckningsoptioner i LeoVegas utgivna inom ramen för Bolagets incitamentsprogram. Dessa instrument omfattas inte av Erbjudandet. MGM kommer dock att se till att optionsinnehavarna ges skälig behandling.

Due diligence i samband med Erbjudandet

MGM har i samband med förberedelserna inför Erbjudandet genomfört en due diligence-undersökning av LeoVegas. LeoVegas har bekräftat att MGM inte fått tillgång till någon insiderinformation i samband med due diligence-undersökningen utöver information som sedermera offentliggjorts i LeoVegas delårsrapport för första kvartalet 2022.

Indikativ tidplan

Offentliggörande av erbjudandehandling 2 juni 2022 Acceptfrist 3 juni 2022–30 augusti 2022 Utbetalning av vederlag 7 september 2022

Som anges ovan är fullföljande av Erbjudandet bland annat villkorat av erhållande av samtliga för Erbjudandet och förvärvet av LeoVegas erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande. Sådana godkännanden, tillstånd och beslut förväntas ha erhållits vid utgången av acceptfristen för Erbjudandet. Om alla godkännanden, tillstånd och beslut erhålls i sådan tid att acceptfristen kan avslutas före den 30 augusti 2022 kan MGM tillkännage ett tidigare slutdatum för acceptfristen, förutsatt att ett sådant tillkännagivande kan göras minst två veckor före det nya datumet för acceptfristens utgång.

MGM förbehåller sig vidare rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, vid ett eller flera tillfällen, samt rätten att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

MGM har erhållit en dispens från Aktiemarknadsnämnden (AMN 2022:17) som tillåter att den initiala acceptfristen för Erbjudandet är längre än tio veckor (upp till 18 veckor, jämte eventuella förlängningar) för att möjliggöra för MGM att erhålla regulatoriska godkännanden inom denna tidsperiod.

Inlösen och avnotering

Om MGM, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, förvärvar aktier som motsvarar mer än 90 procent av aktierna i LeoVegas avser MGM att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga resterande aktier i LeoVegas och verka för att LeoVegas aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Tillämplig lag och tvister

Svensk rätt är tillämplig på Erbjudandet och de avtal som ingås mellan MGM och LeoVegas aktieägare med anledning av Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

För Erbjudandet gäller takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av takeover-reglerna. MGM har åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm att följa takeover-reglerna och underkasta sig de sanktioner som Nasdaq Stockholm kan ålägga MGM vid överträdelse av takeover-reglerna.

Rådgivare

I samband med Erbjudandet har MGM anlitat Goldman Sachs & Co. LLC som finansiell rådgivare samt Advokatfirman Vinge KB och Weil, Gotshal & Manges LLP som legala rådgivare.

MGM Casino Next Lion, LLC

Styrelsen

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns på:

http://investors.mgmresorts.com/investors/leovegas

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2022, kl. 07.30 (CEST).

För ytterligare information, kontakta:

Andrew Chapman, Director of Investor Relations

+1 (702) 693-8711

Brian Ahern, Executive Director of Communications

[email protected]

1 Styrelseledamoten Torsten Söderberg och Bolagets största aktieägare och VD Gustaf Hagman har på grund av intressekonflikt inte deltagit i LeoVegas styrelses utvärdering eller diskussioner om Erbjudandet.

2 Med justerad EBITDA avses resultatmåttet justerad EBITDA såsom det är definierat i LeoVegas finansiella rapporter. Beloppet har beräknats som summan av justerad EBITDA enligt LeoVegas finansiella rapporter för andra, tredje och fjärde kvartalen 2021 och första kvartalet 2022.

3 Baserat på 97 652 970 utestående aktier i LeoVegas, exklusive 4 000 000 egna aktier som innehas av LeoVegas.

4 Styrelseledamoten Torsten Söderberg och Bolagets största aktieägare och VD Gustaf Hagman har på grund av intressekonflikt inte deltagit i LeoVegas styrelses utvärdering eller diskussioner om Erbjudandet.

5 LOYS AG: 3 259 281 aktier (3,3 procent). Robin Ramm-Ericson: 2 250 000 aktier (2,3 procent). Pontus Hagnö: 1 000 000 aktier (1,0 procent). Gilston Invest AB: 400 000 aktier (0,4 procent).

6 Exklusive egna aktier som innehas av LeoVegas.

