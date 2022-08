MGM OFFENTLIGGÖR TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLINGEN AVSEENDE DET REKOMMENDERADE OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I LEOVEGAS

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (såsom definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande och av Erbjudandehandlingen (såsom definierat nedan). Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet "Viktig information till aktieägare i USA" i slutet av detta pressmeddelande.

STOCKHOLM, 11 augusti, 2022 /PRNewswire/ --

Den 2 maj 2022 offentliggjorde MGM Casino Next Lion, LLC, ett indirekt helägt dotterbolag till MGM Resorts International ("MGM") ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i LeoVegas AB (publ) ("LeoVegas") att överlåta samtliga aktier för 61 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). En erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 2 juni 2022 ("Erbjudandehandlingen").

Den 11 augusti 2022 offentliggjorde LeoVegas sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2022. MGM har med anledning av detta upprättat ett tillägg till Erbjudandehandlingen ("Tilläggshandlingen") som innehåller denna delårsrapport. Tilläggshandlingen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Tilläggshandlingen finns tillgänglig på svenska och engelska, tillsammans med Erbjudandehandlingen, på MGM:s hemsida (https://investors.mgmresorts.com/investors/leovegas/default.aspx). Den svenska versionen av Tilläggshandlingen kommer även att finnas tillgänglig på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Ytterligare information

För ytterligare information om Erbjudandet, vänligen besök:

http://investors.mgmresorts.com/investors/leovegas

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 augusti 2022, kl. 18:45

För ytterligare information, kontakta:

Andrew Chapman, Director of Investor Relations

+1 (702) 693-8711, [email protected]

Brian Ahern, Executive Director of Communications

[email protected]

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i andra jurisdiktioner där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådana relevanta jurisdiktioner skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag (de "Begränsade Jurisdiktionerna").

Viktig information till aktieägare i USA

Logotyp - https://mma.prnewswire.com/media/537819/MGM_Resorts_International_Logo.jpg

