Novavax välkomnar kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia vid deras besök i Uppsala

Novavax AB, en av två Novavax-ägda tillverkningsfilialer, producerar företagets patenterade saponinbaserade adjuvans Matrix-M™, en nyckelkomponent i flera vaccinkandidater som har visats förbättra immunsvaret och möjliggöra besparingar avseende antalet vaccindoser. Den utvärderas för närvarande i vaccinkandidater, däribland NVX-CoV2373, NanoFlu™, ett nyligen tillkännagivet kombinationsvaccin under prövning, COVID-NanoFlu, och i kliniska studier på flertalet malariavacciner.

Om NVX-CoV2373

NVX-CoV2373 utvärderas i två pivotala studier i fas 3: En studie i Storbritannien som visade effektivitet på 96,4 % mot den ursprungliga virusstammen, 86,3 % mot alfavarianten (B.1.1.7) och 89,7 procents effektivitet totalt, samt PREVENT-19-studien i USA och Mexiko som visade 100-procentigt skydd mot måttlig och svår sjukdom och 90,4 procents effektivitet totalt. Den tolererades generellt väl och påvisade ett robust antikroppssvar.

NVX-CoV2373 är en proteinbaserad vaccinkandidat som tagits fram från den genetiska sekvensen hos den första stammen av SARS-CoV-2, det virus som orsakar sjukdomen covid-19. NVX-CoV2373 skapades med hjälp av Novavax teknik med rekombinanta nanopartiklar för att generera antigen som utvinns ut coronavirusets spikprotein (S) och satts samman med Novavax patenterades saponinbaserade adjuvans Matrix-M™ för att stärka immunförsvaret och stimulera höga nivåer av neutraliserande antikroppar. NVX-CoV2373 innehåller renat proteinantigen och kan varken replikera sig eller orsaka covid-19.

Novavax vaccin mot covid-19 är förpackat som vätska i en ampull med tio doser och är klart att användas. Vaccinationsregimen kräver två doser om 0,5 ml (5 mikrogram antigen och 50 mikrogram Matrix-M-adjuvans), och ges intramuskulärt med 21 dagars mellanrum. Vaccinet förvaras vid 2–8 °C, vilket gör att befintligt vaccinförråd kan användas liksom kyltransporter.

Om NanoFlu™

NanoFlu™ är en fyrvalent rekombinant influensavaccin med hemagglutininprotein plus nanopartiklar, som produceras i Novavax system med insektscellsbaculovirus SF9 NanoFlu använder sig av HA-aminosyraproteinsekvenser som är de samma som den vilda typen av det cirkulerande virusets HA-sekvenser och innehåller Novavax patenterade saponinbaserade adjuvans Matrix-M.

Om Matrix-M™ adjuvans

Novavax patenterade saponinbaserade adjuvans Matrix-M™ har uppvisat potent och vältolererad effekt genom att stimulera införandet av antigenpresenterande celler i injektionsstället och stärka presentationen i lokala lymfknutor, och därmed stärka immunsvaret.

Om Novavax

Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) är ett bioteknikföretag som främjar förbättrad hälsa globalt genom upptäckt, utveckling och marknadsföring av innovativa vacciner för att förebygga allvarliga infektionssjukdomar. Företagets skyddade plattform för rekombinantteknik kombinerar styrkan och hastigheten hos genetisk ingenjörskonst för att effektivt producera mycket immunogena nanopartiklar designade att ta sig an brådskande globala hälsobehov.Novavax genomför kliniska studier i sena stadier av NVX-CoV2373, dess vaccinkandidat mot SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19. NanoFlu™, företagets fyrvalenta nanopartikelvaccin mot influensa, uppfyllde alla primära mål i den pivotala kliniska studien i fas 3 på äldre vuxna och kommer att lämnas in till godkännande regulatoriska myndigheter. I bägge vaccinkandidaterna ingår Novavax skyddade saponinbaserade adjuvans Matrix-M™ för att stärka immunsvaret och stimulera höga nivåer av neutraliserande antikroppar.

Mer information finns på www.novavax.com. Kontakta oss gärna på Twitter eller LinkedIn.

Framåtblickande uttalanden

Uttalanden häri som rör Novavax framtid, dess operativa planer och utsikter, den pågående utvecklingen av NVX-CoV2373 och andra vaccinproduktkandidater som tillhör Novavax, Novavax AB:s tillväxt och den roll Novavax kan komma att spela för att bidra till kampen mot covid-19-pandemin är framåtblickande uttalanden. Novavax varnar att dessa framåtblickande uttalanden är behäftade med många risker och osäkerheter som kan få faktiska resultat att bli helt annorlunda än dem som uttrycks eller underförstås av sådana uttalanden. I dessa risker och osäkerheter ingår utmaningar med att tillfredsställa, ensamt eller med partners, olika egenskaper rörande säkerhets-, effektivitets- och produktkrav, inklusive dem som rör processkvalificering och testvalidering, och som är nödvändiga för att tillfredsställa berörda tillsynsmyndigheter; svårigheter med att få tag i sällsynta råmaterial och leveranser; resursbegränsningar, inklusive avseende personal och tillverkningskapacitet, Novavax möjlighet att genomföra sin planeringen för regulatoriska ansökningar; utmaningar med att uppfylla avtalskrav med flera kommersiella, statliga och andra juridiska enheter; utmaningar med att hantera vår tillväxt och den större komplexiteten i vår verksamhet; samt de andra riskfaktorer som identifieras i avsnitten "Risk Factors" och "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" i Novavax årsrapport på Form 10-K för året som slutade den 31 december 2020 och därpå följande kvartalsrapporter på Form 10-Q, så som de registrerats hos SEC (Securities and Exchange Commission, börs- och värdepappersinspektionen). Vi varnar investerare för att i för stor utsträckning lita på framåtblickande uttalanden som förekommer i detta pressmeddelande. Vi ser gärna att ni läser våra registreringar hos börs- och värdepappersinspektionen, SEC, på www.sec.gov och www.novavax.com, för en diskussion om dessa och andra risker och osäkerheter. De framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande är aktuella bara den dag detta dokument är daterat och vi åtar oss ingen skyldighet uppdatera eller revidera något av uttalandena. Vår verksamhet är behäftad med avsevärda risker och osäkerheter, bland annat de ovan angivna. Investerare, potentiella investerare och andra bör noga överväga dessa risker och osäkerheter.

