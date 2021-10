Seoul Semiconductor lämnar in en stämningsansökan angående patent på LED-glödlampa mot Feit Electric:s distributör rörande intrång i 16 LED-patent

ANSAN, Sydkorea, 15 oktober 2021 /PRNewswire/ -- Seoul Semiconductor Co., Ltd . ("Seoul") (KOSDAQ 046890), en ledande global innovatör av LED-produkter och -teknik, meddelade att man har lämnat in en stämningsansökan om patentintrång i den amerikanska distriktsdomstolen för västra Texas mot Ace Hardware, ett globalt detaljhandelsföretag, för försäljning av LED-glödlampor och andra LED-produkter tillverkade av Feit Electric. Seoul hävdar att överträdelsen är avsiktlig och att Ace Hardware har fortsatt att sälja Feit Electrics produkter trots upprepade varningar.