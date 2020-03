Sirius Group inleder försäljningsprocess i samarbete med sin majoritetsägare

HAMILTON, Bermuda, 29 mars, 2020 /PRNewswire/ – Sirius International Insurance Group, Ltd. (Nasdaq:SG) ("Sirius Group" eller "Företaget") meddelade i dag att man har utökat sin strategiska översyn och inlett en formell process för att sälja Företaget.

Styrelsen för Sirius Group har sedan tidigare anlitat Barclays Capital Inc. ("Barclays") för att se över villkoren för en kapitalanskaffningstransaktion jämfört med andra potentiella strategiska alternativ för Sirius Group och tillsatt en kommitté bestående av oberoende styrelseledamöter ("Strategisk översynskommitté") för att se över sådana strategiska alternativ och överlämna en rekommendation för godkännande till Sirius Groups styrelse.

Efter granskning av flera intresseanmälningar i samråd med representanter för Sirius Groups majoritetsägare CM Bermuda Limited godkände den Strategiska översynskommittén inledandet av en formell försäljningsprocess för Sirius Group.

Sirius Groups försäljningsprocess kommer att övervakas av den Strategiska översynskommittén, på inrådan av Barclays, i samarbete med en Rådgivande transaktionskommitté bestående av representanter för CM Bermuda Limited och dess rådgivare.

Kernan (Kip) V. Oberting, koncernchef och VD för Sirius Group kommenterar "Jag gläder mig åt att CM Bermuda Limited samarbetar med oss för att inleda en koordinerad försäljningsprocess som säkerställer att alla nödvändiga resurser finns på plats för att optimera resultatet. "

Peter W.H. Tan, styrelseordförande för CM Bermuda Limiteds moderbolag, CMIG International Holding Pte. Ltd., tillägger "Vi uppskattar möjligheten att samarbeta för att genom gemensamma insatser med ledningsgruppen och den Strategiska översynskommittén åstadkomma den bästa möjliga lösningen för Sirius Group. Som vid alla transaktioner är det mycket viktigt att huvudintressenterna är involverade så att allt går ordnat till och resultatet blir framgångsrikt."

Meyer S. Frucher, styrelseordförande, kommenterar "Vår högsta prioritet är att bibehålla styrkan i Sirius Groups 75-åriga franchisetradition och maximera värdet för alla intressenter. Vår ledningsgrupp kommer med stöd av Sirius Groups kunniga och engagerade medarbetare fortsätta bedriva verksamhet som vanligt medan vi samarbetar med CM Bermuda Limited för att bli klara med den strategiska översynsprocessen och presentera en transaktion så snart som möjligt. "

Inga garantier lämnas om att någon transaktion kommer att ingås eller om hur villkoren för en sådan transaktion i så fall kommer att vara utformade. Varken Företaget eller CM Bermuda Limited avser offentligt kommentera försäljningsprocessen ytterligare med mindre än att en definitiv transaktion föreligger eller om det på annat sätt krävs enligt gällande lagar och noteringskrav.

Om Sirius Group

Sirius Group med ett totalt kapital på 2,5 miljarder USD har funnits sedan 1945 och är ett globalt (åter-)försäkringsbolag för flera linjer med huvudkontor i Bermuda och ett unikt globalt nätverk av kontor, bland annat i Stockholm, New York och London. Sirius Groups långvariga framgångar bygger på samarbeten med ärliga, skickliga samarbetspartner. Sirius Group tillhandahåller diversifierade, specialanpassade försäkringsprodukter till kunder i cirka 150 länder, inklusive hälso- och reseprodukter till konsumenter via sina två riskbedömningsbolag, ArmadaCare och International Medical Group. Sirius Group har varit börsnoterat sedan november 2018. Läs mer på www.siriusgroup.com.

Varningsmeddelande angående framåtblickande uttalanden

Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden i enlighet med vad som avses i de federala värdepapperslagarna, inklusive Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Det omfattar även uttalanden om framgångsrikt genomförande av Företagets strategiska översyn och/eller försäljning. Framåtblickande uttalanden kan ofta identifieras genom användandet av framåtblickande ordval såsom "planerar", "tror", "förväntar sig", "emotser", "avser", "har förhoppning om", "uppskattar", "prognostiserar", "förutser", "har som målsättning", "fortsätter att", "skulle kunna", "kanske", "borde", "kommer att", "möjligen", "potentiellt", "antar", "eventuellt", "sannolikt", "eftersträvar", "troligen" och andra liknande ord och uttryck, men avsaknaden av sådana ord innebär inte att ett uttalande inte är framåtblickande. Sådana framåtblickande uttalanden bygger på Sirius Groups lednings aktuella förväntningar vid det datum då detta dokument skrevs. Det finns inga garantier för att den framtida utvecklingen kommer att bli så som förväntats. Framåtblickande uttalanden omfattar en mängd olika risker, osäkerheter och andra antaganden som kan innebära att de faktiska resultaten eller prestationerna avsevärt skiljer sig från vad som uttryckts eller antytts i dessa framåtblickande uttalanden. Sådana risker och osäkerheter inkluderar men är inte begränsade till Sirius Groups exponering för oförutsägbara katastrofer och olyckstillbud samt oväntad uppkomst av verksamhetsförluster relaterade till pandemirisker (inklusive COVID-19), inklusive förluster inom specifika verksamhetslinjer och Företagets investeringsportfölj; ökad konkurrens från befintliga försäkringsbolag och återförsäkringsbolag och från alternativa kapitalleverantörer, såsom försäkringskopplade fonder och kollateraliserade försäkringsgivare för särskilda ändamål; minskad efterfrågan på Sirius Groups försäkrings- eller återförsäkringsprodukter, konsolideringar och cykliska förändringar av försäkrings- och återförsäkringsbranschen; den inneboende osäkerheten vid beräkning av förluster och reserverade medel för förlustjusteringskostnader, inklusive reserverade medel för asbest- och miljörelaterade kostnader och möjligheten att sådana reserverade medel inte är tillräckliga för att täcka Sirius Groups slutliga skuld för förluster; sänkningar eller återkallanden av Sirius Groups dotterbolags kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut; exponering av Sirius Groups investeringar för räntekurser, kredit, kapitalrisker och marknadsvolatilitet, vilket kan begränsa Sirius Groups nettointäkter och kan påverka den korrekta återspeglingen av dess kapital och likviditet; förluster relaterade till cyberattacker på Sirius Groups IT-system; effekten av olika risker förknippade med att göra affärer i andra länder, inklusive valutakursrisker och politiska risker för investeringar i och intäkter från Sirius Groups verksamheter utanför USA; möjligheten att Sirius Group kan bli föremål för ytterligare pålagor av myndigheter eller regulatoriska organ eller misslyckas med att efterleva gällande regulatoriska krav eller solvenskrav; Sirius Groups betydande uppskjutna skattefordringar kan försvagas avsevärt till följd av otillräcklig skattepliktig inkomst eller en sänkning av gällande bolagsskattesatser eller annan förändring av gällande skattelagar; en minskning av det verkliga värdet av Global A&H:s och/eller Sirius Groups immateriella tillgångar kan resultera i framtida nedskrivningar; den begränsade likviditeten och handeln av Sirius Groups värdepapper; CMIG International Holding Pte. Ltd.:s status som en kontrollerande aktieägare, inklusive dess dotterbolags likviditetsproblem och åtgärder vidtagna av CMIG International Holding Pte. Ltd eller någon annan berörd part i samband med sådana likviditetsproblem inklusive potentiellt ägarskifte; Sirius Groups status som ett börsnoterat företag, utländsk privat emittent och kontrollerat företag; konsekvenserna av den skriftliga resolutionen från Sirius Groups kontrollerande aktieägare som kan förbjuda Sirius Groups styrelse från alla former av nyemission utan aktieägarnas godkännande; samt andra risker som identifieras i Sirius Groups årsredovisning på formulär 10-K för det år som avslutades den 31 december 2019, efterföljande kvartalsrapporter på formulär 10-Q och andra rapporter som lämnats till amerikanska SEC (Securities and Exchange Commission). Om en eller flera av dessa risker och osäkerheter skulle uppstå eller om något av de antaganden som Sirius Groups ledning gjord skulle visa sig vara felaktiga, kan de faktiska resultaten variera avsevärt och på betydande sätt från det som prognostiserats i dessa framåtblickande uttalanden. Utöver vad som krävs enligt gällande lagar och bestämmelser avsäger vi oss alla skyldigheter att offentligt uppdatera eller revidera några framåtblickande uttalanden för att återspegla förändringar av underliggande antaganden eller faktorer, eller ny information eller data, framtida händelser eller andra omständigheter som tillkommit efter datumet för detta meddelande.

