مونتي موبايل شركة الاتصالات العالميّة الأولى التي تحدث ثورة في قطاع الاتصالات من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في خدمات القيمة المضافة التي تقدّمها

لندن, 30 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- لندن، المملكة المتّحدة – في ٣٠ آذار/مارس، ٢٠٢٣: أعلنت مونتي موبايل، شركة الاتصالات العالمية سريعة النمو التي تقدم حلول مبتكرة في مجال تكنولوجيا الاتصالات، عن دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ضمن خدمات القيمة المضافة التي تقدّمها لعملائها. سيمكّن هذا المنتج، الذي أطلق عليه اسم OmniVAS، مشغلي شبكات الهاتف المحمول من مضاعفة إيراداتهم في وقت قصير. من خلال الاستفادة من ميزة تنقيب البيانات، يقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بتحليل سلوكيات واهتمامات المستخدمين من أجل تحسين البيع الإضافي والبيع المتبادل مما له تأثير مباشر على زيادة رضا العملاء وبالتالي زيادة الإيرادات للمشغلين من خلال زيادة مبيعاتهم وتحسين فهمهم لسلوك العملاء مع ميزة التعلم الآلي، وتمكينهم من اتخاذ قرارات وتوقعات ذكية.

Monty Mobile OmniVAS



تم تصميم OmniVAS لتزويد عملاء مونتي موبايل، وبالتالي المستخدمين النهائيين، بتجربة محسّنة وشخصية. ومن ضمن الميزات التي يقدّمها هذا المنتج، ميزة خدمة العملاء الذكية، المتوفّرة على مدار ٢٤ ساعة، والتي تسمح لمشغلي شبكات الهاتف المحمول بالاستجابة لطلبات العملاء بشكل سريع ومؤتمت من خلال روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ومحركات البحث الذكية، وحلول تحليل الآراء والاهتمامات؛ بالاضافة إلى ميزة المبيعات الذكية، المتوفرة على مدار ٢٤ ساعة، والتي تمكّن مشغلي شبكات الهاتف المحمول من تقييم المشتركين الفرديين بطريقة شاملة من حيث القيمة والربحية بفضل نظام إدارة تقييم العملاء الذكي الذي يتيح خدمات التسويق المحفز والتحليل التنبئي والتوصيات الشخصيّة والبيع الإضافي والبيع المتبادل التي الذي تستخدم الذكاء الاصطناعي.

صرح منتصر هاشم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مونتي موبايل: "نحن متحمسون لتقديم هذا الحل المبتكر لعملائنا. بصفتنا رواد ومبتكرين في قطاع الاتصالات، نحن دائمًا نبحث عن تكنولوجيا جديدة ومتطوّرة لتزويد عملائنا بأحدث الحلول التكنولوجيّة".

بالإضافة إلى ميزات المبيعات وخدمة العملاء الذكية، يوفر OmniVAS ميزة التحليل الذكية التي تسمح بتقييم واستكشاف وقابلية تفسير البيانات وتحليلها وبالتالي تقديم استنتاجات مختلفة، مما يمنح العملاء القدرة على الاستفادة من الخوارزميات الذكية لتحويل هذه الاستنتاجات إلى معلومات قابلة للاستخدام؛ ميزة إدارة إنحسار العملاء التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد العوامل المحتمَلة التي قد تؤدّي إلى فقدان العملاء، وتطبيق استراتيجيات للحفاظ عليهم من خلال استهدافهم بعروض تهمّهم؛ بالإضافة إلى ميزة أتمتة تقييم الائتمان القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تستفيد من البيانات الضخمة وتسهل العمليات الحسابية المعقدة بهدف زيادة إيرادات مشغلي شبكات الهاتف المحمول من خلال إقراض المستخدمين المؤهّلين، الذين يصعب التعرف عليهم من خلال أنظمة تقييم الائتمان التقليدية، ورفع سقف ائتماناتهم؛ وأخيرًا، ميزة معالجة المحتوى القائمة على الذكاء الاصطناعي، و التي تسمح لمشغلي شبكات الهاتف المحمول بتقديم محتوى شخصي، مثل الأخبار والرياضة وأحوال الطقس، بناءً على تفضيلات واهتمامات المستخدمين.

" واضاف هاشم: "سيكون دمج الذكاء الاصطناعي في خدمات القيمة المضافة لشركة مونتي موبايل ذات قيمة كبيرة لمشغلي شبكات الهاتف المحمول، حيث سيوفر لهم طريقة أكثر ذكاءً وفعالية للتواصل والتفاعل مع المستخدمين، وزيادة نسبة الإنفاق على الخدمات وبالتالي رفع متوسط الإيرادات من كل مستخدم على الشبكة".

يعمل OmniVAS على استكشاف البيانات وتطبيق تقنيات التعلم الآلي وتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية لنجاح الأعمال وتحسين الأداء وتكرار تطبيق الاستراتيجيات الناجحة. فتمكّن التحليلات المتقدمة وقدرات التعلم الآلي مشغلي شبكات الهاتف المحمول من تحسين الحملات والإجراءات الخاصة بالمستخدمين في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى تواصل أفضل معهم وبالتالي إلى نمو في الإيرادات.

أما المستخدمون، فسوف يستفيدون أيضًا من OmniVAS الذي سيوفر لهم محتوى شخصي مبني على تفضيلاتهم وسلوكياتهم الفردية ويضمن حصولهم على معلومات تهمّهم في الوقت الفعلي مما يزيد نسبة الولاء؛ كما سيتيح لهم سهولة التواصل وخدمة أسرع وحل فوري لمشكلاتهم من خلال ميزة خدمة العملاء الذكية المتوفّرة على مدار ٢٤ ساعة حيث لن يضطر المستخدمون بعد الآن إلى انتظار توفر قنوات الدعم التقليدية.

واختتم هاشم حديثه قائلاً: "يمثل OmniVAS خطوة كبيرة إلى الأمام لمشغلي شبكات الهاتف المحمول الذين يتطلعون إلى التواصل مع المستخدمين على مستوى أعمق. نحن متحمسون لطرح هذا الحل المبتكر في السوق، ونؤمن بأنه سيحدث نقلة نوعيّة في طريقة تفاعل المشغلين مع مشتركيهم".

تلتزم مونتي موبايل بتقديم حلول مبتكرة لعملائها، ويعد دمج الذكاء الاصطناعي ضمن خدمات القيمة المضافة الخاصة بها خير دليل على هذا الالتزام. تؤمن الشركة أن هذا الحل سيرتقي بقطاع الاتصالات إلى المستوى التالي من خلال توفير حلول ذكية تلبي احتياجات العملاء.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2043372/OMNI_AI.jpg

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