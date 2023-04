أطلق مكتب السياحة الحكومي في ماكاو عرض "اشترِ تذكرة واحصل على واحدة مجانًا" الخاصة بتذاكر الطائرات والحافلات والعبارات

سلسلة من التخفيضات للاستمتاع بأفضل ما في ماكاو

ماكاو، 10 أبريل/نيسان 2023/PRNewswire/ -- بعد تخفيف تدابير مكافحة الوباء و سنوات من قيود السفر، أطلق مكتب السياحة الحكومي في ماكاو (MGTO) حملة ترويجية بشراكة مع شركة طيران ماكاو لجدب السياح الأجانب لزيارة المدينة. إنطلاقا من الآن ووإلى 30 يونيو 2023، بإمكان السائحين الاستمتاع بالعرض المحدود "اشترِ تذكرة واحصل على واحدة مجانًا" عند اقتناء تذكرة ذهاب وعودة من شركة طيران مكاو، شرط أن تكون المغادرة من سنغافورة أو كوريا الجنوبية أو اليابان أو تايلاند أو فيتنام في اتجاه ماكاو.

Book your air tickets with Air Macau to enjoy Buy 1 Get 1 Free

بعيدًا عن النقل الجوي، انضم مكتب السياحة الحكومي في ماكاو مؤخرًا إلى الفاعلين في قطاع النقل العام لتعميم برنامج 'Macao Treat'، وذلك قصد تشجيع الإقامة الطويلة من خلال تقديم تذاكر عودة مجانية للسياح الذين يبيتون في ماكاو. يجب أن يكون الأفراد إما من سكان هونغ كونغ أو تايوانيين أو سياحا دوليين زائرين لهونغ كونغ حتّى يكونوا مؤهلين للاستفادة من العرض. خلال فترة العرض الممتدة من 10 أبريل إلى 30 يونيو، سيغطي البرنامج جلّ الخدمات، بما في ذلك النقل البري عبر HK-MO Express و One Bus Hong Kong Macau و Eternal East Cross-Border، وكذلك النقل المائي عبر TurboJet و Cotai Water Jet - تستغرق الرحلة بالعبارة ساعة واحدة فقط.

سحر ثقافة ماكاو

حسب اليونسكو التي وصفت سنة 2017 ماكاو بأنّها "مدينة إبداعية تتميّزُ بفن الذواقة"، حيث تشتهر بتنوع أطباقها، مما يجعل الطعام أحد أفضل السبل لاستكشاف ثقافة المدينة. بالنظر إلى تمازج التراث البرتغالي والصيني، يمكن للسياح الانغماس في الأناقة الشرقية للمدينة وهم يتجولون في الشوارع والأزقة، ويزورون مواقع التراث العالمي لليونسكو، بالإضافة إلى الاستمتاع اللمسة الأنيقة التي أضفتها مراكز التسوق والترفيه الحديثة.

أطلق مكتب السياحة الحكومي حملة بعنوان "ماكاو، تجربة بلا حدود" قصد إثبات سحر ماكاو متعدد الأوجه، من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الأحداث الثقافية المتميزة، وتسليط الضوء على الفنون المحلية وإحياء المشاهد الثقافية بطرق احتفالية. تشتمل الموضوعات الشهرية على 'Spring into Arts' خلال أبريل/ نيسان، و' May be FUN ' خلال ماي/ أيار، و' Tasty June ' خلال يوني/ حزيران، و' Summer Heat' خلال شهري يوليو/ تموز وغشت/أغسطس، و 'Autumn Delights' خلال سبتمبر/ أيلول، و' Festive Oector ' لشهر ديسمبر/ كانون الأول.

يرجى زيارة الموقع الالكتروني الرسمي لمكتب السياحة التابع لحكومة ماكاو وشركة طيران ماكاو للحصول على المزيد من المعلومات.

https://www.macaotourism.gov.mo/

http://www.airmacau.com.mo/#/

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2048141/image.jpg

Macao Government Tourism Office SOURCE