استكشف ماكاو: فُز بجولات حصرية مع مسابقة "تجربة ماكاو - الإصدار المحدود" التفاعلية عبر الإنترنت

استكشف سحر ماكاو الفريد ابتداءً من اليوم

The " Experience Macao Limited Edition " campaign has officially launched. Answer the questions online and you’ll have a chance to unlock your own extraordinary experience in Macao. Explore ExperienceMacaoLimitedEdition.com and get more information.

ماكاو، 26 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- أعلن مكتب السياحة الحكومي في ماكاو (MGTO) عن إطلاق مسابقة تفاعلية عبر الإنترنت تحت عنوان تجربة ماكاو – الإصدار المحدود، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في الساعة 11 صباحًا بتوقيت العاصمة الصينية بكين. وتدعو هذه المبادرة المسافرين الذين يستوفون متطلبات الفعالية للمشاركة في المسابقة لفرصة الفوز بجائزة ضمن 100 جائزة تمنحها المسابقة التفاعلية، تجربة ماكاو – الإصدار المحدود. وتتيح هذه الجوائز للفائزين فرصة فريدة لاستكشاف ماكاو والانغماس في معالمها الثقافية المتنوعة. وقد تعاون مكتب السياحة الحكومي في ماكاو MGTO عن كثب مع ستة منتجعات متكاملة ورعاة للحدث وهم Galaxy Macau، وMelco Resorts & Entertainment، وMGM، بالإضافة إلى Sands China Limited، وWynn Resorts Macau وكذلك SJM Resorts.

قالت Maria Helena de Senna Fernandes، مديرة مكتب السياحة الحكومي في ماكاو MGTO: "سواء كنت بالفعل خبيرًا في ماكاو أو بدأت للتو في استكشاف سحر مدينتنا، فقد صُممت هذه المسابقة خصيصًا لك. نحن نرحب بالجميع لاستكشاف عجائب مدينة ماكاو".

وستصدر MIYEON، وهي إحدى عضوات الفرقة الموسيقية الكورية (G)I-DLE، أغنية فردية خاصة ومقطع فيديو موسيقي بعنوان Lovin' My Stay مستوحى من رحلتها إلى ماكاو. وبينما تزور MIYEON معالم سياحية مختلفة في ماكاو، ستلتقط موسيقاها روح المدينة، وتشارك طاقتها الحيوية مع الجمهور. ومن خلال عدستها، سيحظى المعجبون والزوار بنظرة جديدة عما يجعل ماكاو وجهة فريدة حقًا.

انطلق في رحلة لاستكشاف ماكاو

تنطلق حملة تجربة ماكاو – الإصدار المحدود في الفترة من 26 أغسطس إلى 17 أكتوبر 2024، وتنقسم إلى ثلاث مراحل مثيرة:

المرحلة الأولى : من 26 أغسطس إلى 4 سبتمبر

المرحلة الثانية : من 16 سبتمبر إلى 25 سبتمبر

المرحلة الثالثة : من 7 أكتوبر إلى 17 أكتوبر

يمكن للمشاركين زيارة موقع الحملة الإلكتروني من خلال ExperienceMacaoLimitedEdition.com، ومتابعة حساب @visitmacao على تطبيق انستغرام للحصول على أحدث الأخبار والتحديثات على مدار الفعالية.

ويحتاج زوار الموقع من أجل المشاركة إلى الإجابة عن أسئلة حول مدينة ماكاو. وسيتم إدخال أولئك الذين يجيبون على الأسئلة الثلاثة بشكل صحيح للحصول على فرصة للفوز بإحدى الجوائز المائة التي تمنحها مسابقة تجربة ماكاو – الإصدار المحدود، بما في ذلك تذاكر طيران إلى ماكاو وفرص للإقامة في فنادق المدينة، ورحلات إلى المنتجعات العالمية الستة سالفي الذكر، واستكشاف مواقع التراث العالمي، والخبرات الثقافية غير المادية، والمطاعم الحائزة على نجمة ميشلان، وأنشطة المغامرات المثيرة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للفائزين بجائزة تجربة ماكاو – الإصدار المحدود مشاركة تجاربهم في ماكاو على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الهاشتاغ الرسمي #MacaoLimitedEdition وعلى حساب مكتب السياحة الحكومي الرسمي في ماكاو. وسيحظي الفائز المحظوظ الذي يحصل على أكبر عدد من الإعجابات بالجائزة النهائية لتجربة ماكاو – الإصدار المحدود. كما يُدعى الزوار للمشاركة في ألعاب تفاعلية والمساهمة في إنتاج فيديوهات موسيقية بالتعاون مع مؤثرين من مختلف أنحاء العالم، مستوحاة من المدينة والأغنية الرسمية لها.

انضم إلى الإثارة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لتجربة ماكاو – الإصدار المحدود، والصفحة الرسمية لمكتب السياحة الحكومي في ماكاو عبر تطبيق انستغرام، وفيسبوك، للحصول على آخر التحديثات وفرص الفوز بتجارب لا تُنسى.

نبذة عن مكتب السياحة الحكومي في ماكاو

مكتب السياحة الحكومي في ماكاو هو الجهة الرسمية المعنية بتسليط الضوء على ماكاو كوجهة سياحية متميزة. ويسعى مكتب السياحة الحكومي في ماكاو جاهدًا إلى جذب الزوار إلى المدينة من خلال تسويق تراثها العريق، فعالياتها المشوقة، ومأكولاتها الشهية.

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