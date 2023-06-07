تعزيز المعرفة العلمية والابتكار وريادة الأعمال وإيجاد القيمة: أطلق مركز الاتصالات الوطني للعلوم والتكنولوجيا مقاطع فيديو مختارة كإشادة

بكين، 7 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- في 30 مايو، الظهور الأول لفيديو مختار لمركز الاتصال الوطني للعلوم والتكنولوجيا (NCCST)، مع موضوع "تعزيز محو الأمية العلمية والابتكار وريادة الأعمال وإيجاد القيمة"، من خلال صفحة مميزة. تم إصدار مقاطع الفيديو عبر CCTV.com ومنصات أخرى للسماح للجماهير في الداخل والخارج بالإعجاب بروح العلماء الصينيين والتعرف على كيفية ظهور الصين كقوة علمية وتكنولوجية من خلال قياس نبض العصر.

three chapters of Debuts Selected Videos

مقاطع الفيديو مقسمة إلى ثلاثة فصول: "مقدمة: أصل روح العصر الجديد للعلماء الصينيين"، و"القصة الرئيسية: جوهر روح العصر الجديد للعلماء الصينيين" و"الخاتمة: فصل جديد لروح العصر الجديد للعلماء الصينيين"، مع ستة مواضيع فرعية. تركز مقاطع الفيديو على أصل روح العلماء الصينيين وتطورها، وهي تكريم للعلماء الصينيين الذين قدموا مساهمات كبيرة في التقدم في العلوم والتكنولوجيا، وتحسين حياة الناس وتنمية الصين على طريق التجديد الوطني.

بينما نبني الصين لتصبح رائدة عالميًا في العلوم والتكنولوجيا، تلتزم NCCST بتعزيز التواصل وتحويل الإنجازات العلمية والتكنولوجية من خلال الانخراط في التبادلات الأكاديمية والتعاون الدولي لتعزيز أحدث النتائج في الداخل والخارج. يسعى المركز أيضًا إلى الدفاع عن روح العلماء من خلال تعزيز الثقافة العلمية والعلماء البارزين. أثناء نقل روح العلماء، تأمل أيضًا في دمج الوطنية في استراتيجية التنمية القائمة على الابتكار في الصين، بحيث يحترم الجمهور العلم ويثق به طوعًا، ويساهم في استراتيجية التنمية الصينية المدفوعة بالابتكار من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2094206/1.jpg

NATIONAL COMMUNICATION CENTER FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, CAST SOURCE