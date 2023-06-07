مجموعة نمو" و "جليبي" يطوران تكنولوجيا ذكاء اصطناعي تبسّط إدارة عمليات المطاعم التشغيلية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الرياض، السعودية, 7 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- عقد الشركة الناشئة مجموعة نمو الناتجة عن دمج شركتي جملتي السعودية وابيتيتو المصرية، والناشطة في مجال إدارة سلاسل التوريد الغذائية، شراكة استراتيجية تكنولوجية مع الشركة الناشئة "جليبي" المدعومة من قبل Techstars، والناشطة في مجال تكنولوجيا المطاعم، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

AI-based supply chain automation for better restaurant operations in MENA

من خلال دمج خبرات مجموعة نمو في التنبؤ بالإقبال على عناصر المخزون وتلبية الطلبات مع تكنولوجيا جليبي الحديثة لتحسين إدارة المخزون، ستقدم هذه الشراكة نظامًا جديدًا للمطاعم في المنطقة يعتمد على قيام الذكاء الاصطناعي بالتنبؤ الدقيق لتلبية الطلبات، مما يمكنها من تقليل حجم الطعام المهدور.

تمثل الشراكة علامة فارقة في مسيرة كل من الشركتين اللتان تسعيان إلى تطوير حلول إبداعية للتغلب على التحديات الشائعة في مجال تقديم الطعام والشراب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من خلال التركيز على المصداقية، الاستدامة، وتعزيز الأرباح، تتركز جهود كلا الشركتين على إحداث فارق تدعمه الأرقام لأي مالك أو مشغّل مطعم مهما بلغ حجمه.

"متحمسون لدمج قدراتنا مع جليبي في سبيل تقديم حل يغير قواعد اللعبة في المنطقة"، كلمات أدلى بها السيد ياسر الإسماعيلي الإدريسي، المدير التنفيذي للنمو والتطوير في "مجموعة نمومجموعة نمو مضيفًا: "بنيت شراكتنا على رؤية مشتركة تتمثل بتقديم إضافة تسهم في "تسهيل حياة" المطاعم من خلال جعل عملية إعادة تعبئة مخزون أكثر سلاسة ومعتمدة كليًا على التكنولوجيا، مما يوفر الوقت والمال ويسهم في تعزيز مساهمة هذه المطاعم في التنمية البيئية والاجتماعية والحد من الآثار السلبية على البيئة".

من خلال الشراكة، ستتمكن المطاعم من الاستفادة من حل شامل يسهل من التخطيط للتعامل مع مستويات الإقبال وإدارة المخزون، ويعزز من الأرباح. يتمثل هذا الحل بأتمتة عملية الطلب/إعادة الطلب، إدارة المخزون وعلاقات العملاء، لتمكين أصحاب المطاعم من صب تركيزهم على العمليات التشغيلية المحورية في النشاط التجاري الخاص بمطاعمهم، مما يجعل إمكانية تحقيق 20% زيادة في هامش الأرباح واقعًا.

"إن قيامنا بعقد شراكة مع مجموعة نمو هو ببساطة أمر منطقي. فمن خلال دمج مواردنا، سنتيح إمكانية الاستفادة من خبراتنا المتراكمة على نطاق عالمي في تحسين إدارة المخزون للمطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" هي كلمات زهير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جليبي، حيث أكمل قائلًا: "تم تطوير التكنولوجيا الخاصة بنا بالشراكة مع خبراء في القطاع من مطاعم مرموقة كـ Del Monte و Subway, بهدف أساسي يتمثل بمساعدة المطاعم على توفير التكاليف من خلال تحسين كفاءة إدارة المخزون وتقليل مستويات الهدر والسرقة، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز استمرارية وربحية المشاريع في القطاع".

وعلى الرغم من أن التكنولوجيا ليست مطروحة رسميًا في السوق بعد، إلا أن النتائج الاولية مبشرة وقد حققت بالفعل نجاحات عظيمة للعملاء التجريبيين. في غضون الأيام القادمة، ستقوم كلا الشركتين بالاستثمار في موارد ضخمة لطرح منتج على نطاق عالمي يمكن المطاعم من الاستفادة من أحدث الابتكارات في مجال تكنولوجيا الطعام إلى الأعمال اليومية.

عن مجموعة نمو :

"مجموعة نمو هي شركة ناشئة تعمل في مجال تقديم الطعام والشراب وتحديدًا في إدارة سلاسل التوريد. تنشط الشركة في السعودية، مصر، تونس والمغرب. من خلال التركيز على الأنشطة التجارية في قطاع الطعام والشراب (تحت العلامة التجارية جملتي)، والعائلات (تحت العلامة التجارية ابيتيتو)، توظّف مجموعة نموتقنيات متقدمة وشبكة مستودعات ذكية للحد من تأثير السوط (وجود اتجاه لتقلبات أكبر وأكبر في المخزون نتيجة الاستجابة للتغيرات في الطلب)، وتأمين أسعار أقل ومستويات توافر أفضل.

عن جليبي:

جليبي هي إحدى حلول إدارة سلاسل التوريد التي تمكن الأنشطة التجارية الناشطة في مجال تقديم الطعام والشراب من تحسين مختلف العمليات التشغيلية انطلاقًا من إدارة المخزون للوصول إلى الكفاءة التشغيلية التي يطمح إليها. تستخدم المنصة ادوات أتمتة وتحليل عميق لتبسيط إدارة العمليات التشغيلية، تقليل التكاليف والهدر، وتحقيق مستويات استدامة وربحية عالية في القطاع.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2094233/nomu_group_jalebi_io.jpg

nomu.group; jalebi.io SOURCE