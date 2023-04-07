كمبوديا تتخذ خطوات جريئة في قيادة كفاءة الطاقة، مما يمهد الطريق لاتفاق رئيسي للطاقة المتجددة مع سنغافورة

بنوم بنه، كمبوديا، 7 أبريل 2023 /PRNewswire/ -- تقود كمبوديا انتقال جنوب شرق آسيا إلى طاقة أنظف، وهي تكتسب زخمًا. بعد تقديم استراتيجية البلاد طويلة الأجل لحياد الكربون إلى الأمم المتحدة، قدمت الحكومة الملكية المخطط الرئيسي لتطوير الطاقة (PDP) والسياسة الوطنية لكفاءة الطاقة (NEEP) للجمهور. وتظهر هذه المبادرات التزام الحكومة الثابت بتحول الطاقة وأول خطة طويلة الأجل للطاقة في البلاد للتوجه المنسق والاستراتيجي للطاقة.

"من خلال اعتماد أفضل الممارسات، يمكننا تقليل انبعاثات غازات الدفيئة لدينا، وخلق وظائف جديدة، ووضع كمبوديا في مكانة رائدة في المنطقة" هذا ما قاله رئيس الوزراء Hun Sen. "الاستثمار في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة هو المفتاح لبناء مستقبل أكثر استدامة لشعبنا وكوكبنا."

تعد كفاءة استخدام الطاقة جانبًا حاسمًا في انتقال الطاقة النظيفة في كمبوديا، حيث تلتزم الحكومة بخفض استهلاك الطاقة بنسبة 19% مقارنة بمستويات العمل المعتادة بحلول عام 2030. وتحدد السياسة الوطنية لكفاءة الطاقة التوجهات الاستراتيجية والمجالات ذات الأولوية والأهداف القطاعية، مع وزير المناجم والطاقة، Suy Sem، مشيرًا إلى أن "لتسخير الإمكانات الكاملة لكفاءة الطاقة، ووضع سياسة قوية وإطار تنظيمي، وبناء قدرات أصحاب المصلحة، زيادة الوعي بالفوائد، ودعم استثمارات القطاع الخاص أمر بالغ الأهمية".

وعلاوة على ذلك، تعمل كمبوديا حاليًا مع سنغافورة لتصبح مصدرًا رئيسيًا للطاقة النظيفة في المنطقة. وستشهد الصفقة، التي لا تزال في مرحلة التفاوض التجاري، قيام سنغافورة باستيراد 1 جيجاواط من الطاقة المتجددة سنويًا من كمبوديا، مما يشكل ربع استيراداتها للكهرباء منخفض الكربون بحلول عام 2035. ومن شأن الصادرات المحتملة إلى سنغافورة أن تسهم في التأثير الإيجابي لكمبوديا على العالم وأن تعزز مكانتها كرائدة في صناعة الطاقة النظيفة في المنطقة مع التخفيف من أثر تغير المناخ على الكوكب.

"من خلال إعطاء الأولوية لمصادر الطاقة المتجددة، تخلق كمبوديا ميزة اقتصادية تنافسية مع التخفيف من تأثير تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة"، هذا ما قاله وزير البيئة Say Sam Al. "إن الاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة وتكنولوجيات الطاقة النظيفة يخلق فرصًا اقتصادية جديدة ويعزز رفاه مواطنينا. إن تفاني كمبوديا الذي لا يتزعزع من أجل مسار تنمية أكثر مرونة وشمولية واستدامة سيلهم الآخرين للانضمام إلينا في الجهد العالمي نحو مستقبل أكثر نظافة وصحة وازدهارًا.

ومع استمرار كمبوديا في البناء نحو اقتصاد شامل وتنافسي، سيكفل المخطط الرئيسي لتنمية الطاقة والسياسة الوطنية لكفاءة الطاقة بقاء أسعار الطاقة مستقرة وميسورة التكلفة. وسيساعد ذلك كمبوديا على بلوغ أهدافها الإنمائية عبر القطاعات ووضع نفسها كجهة فاعلة رئيسية في المنطقة في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

القيادة الجريئة والحكيمة في الانتقال نحو مصادر الطاقة النظيفة والخضراء أمر بالغ الأهمية لضمان مستقبل مستدام ومزدهر للجميع. إن التزام كمبوديا بالطاقة المستدامة وكفاءة الطاقة لا يخلق الفرص الاقتصادية ويعزز الصحة العامة ويعزز الرفاه العام لمواطنيها فحسب، بل يمنح البلاد أيضًا ميزة تنافسية في السوق الإقليمية. وبأهداف طموحة واستمرار الاستثمار في التكنولوجيات المستدامة، سيظل تأثير كمبوديا الإيجابي على العالم محسوسًا للأجيال القادمة.

للتواصل الإعلامي: Tin Ponlok، وزير الدولة، وزارة البيئة، الهاتف: +855 12915351، البريد الإلكتروني: [email protected]

Ministry of Environment, Cambodia SOURCE