سيفوري أند بارتنرز: مسارات الهجرة المتعددة لرجال الأعمال في المملكة المتحدة: تأشيرة المبتكر والشركة الناشئة وتوسيع الأعمال

دبي الامارات العربية المتحدة, 10 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- تعتبر المملكة المتحدة موطناً لخامس أكبر اقتصاد في العالم كما أن أسواقها تعتبر الأكثر حيوية حول العالم. يبلغ الناتج المحلي الإجمالي ٢.٦٧ تريليون دولار أمريكي، وقد شهد اقتصادها نمواً مثيراً للإعجاب بنسبة ٧.٦٪ في عام ٢٠٢١ و٤٪ في عام ٢٠٢٢. ليس من المستغرب أن يقوم رجال الأعمال الطموحين في جميع أنحاء العالم بأخذ المملكة المتحدة بعين الاعتبار مع وضعها في قائمة أعمالهم التجارية.

لحسن الحظ، يمكن لرواد الأعمال الذين يرغبون بإنشاء أو توسيع أعمالهم التجارية في المملكة المتحدة القيام بذلك، حيث أن هذه الدولة الناطقة باللغة الإنجليزية ليس لديها نقص في خيارات هجرة الاعمال التجارية بامتلاكها للعديد من التأشيرات، مثل تأشيرة المبتكر في المملكة المتحدة وتأشيرة الشركة الناشئة وتأشيرة توسيع الأعمال.

تأشيرة المبتكر للمملكة المتحدة

تم إطلاق تأشيرة المبتكر في عام ٢٠١٩ كبديل للتأشيرة التي تم اغلاقها المعروفة باسم تأشيرة رائد الأعمال من المستوى الأول، وذلك بهدف تعزيز القطاع الخاص ورفع مستوى تأشيرة الشركة الناشئة المبتكرة، وتعتبر مؤثرة بالفعل حيث تحتل المملكة المتحدة المركز الرابع في مؤشر الابتكار العالمي.

تسمح تأشيرة المبتكر للمستثمرين الذين لديهم فكرة جديدة (غير موجودة في سوق المملكة المتحدة) التقدم بطلب للحصول على الإقامة في المملكة المتحدة. تعتبر هذه التأشيرة شائعة للغاية بسبب بساطتها ومناسبة كبيئة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة.

تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نسبة مذهلة للغاية تصل إلى ٩٩.٢٪ من إجمالي عدد الأعمال التجارية في المملكة المتحدة، كما أنها تعتبر مسؤولة عن ٥٢٪ من إجمالي عوائد الأعمال التجارية في البلاد. إن ذلك يبرز تركيز الحكومة على تعزيز المشاريع الصغيرة وهذا يجعلها خياراً ممتازاً لرواد الأعمال الراغبين بتأسيس أعمالهم التجارية. يمكن إتمام ذلك بكل سهولة عن طريق تأشيرة المبتكر.

تعتبر متطلبات تأشيرة المبتكر بسيطة للغاية، حيث يتعين على مقدم الطلب التالي:

يجب أن يكون لديه سجل جنائي نظيف

يجب أن يكون لديه فكرة عمل مبتكرة

الحصول على خطاب التصديق من إحدى الهيئات المعتمدة من قبل الحكومة

يجب أن يكون لديك مستوى بي٢ في اللغة الإنجليزية

يجب امتلاك ٥٠،٠٠٠ جنيه إسترليني للتمويل

يجب امتلاك ما يكفي من الأموال الشخصية لدعم نفسه وأفراد عائلته خلال فترة الإقامة في المملكة المتحدة

يمكن للمتقدمين إدراج الزوج/الزوجة والأبناء المعتمدين على المتقدم الرئيسي الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً في الطلب

سيحصل المتقدمون الناجحون على تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات، ويمكنهم إعادة تجديده لنفس المدة. كما يمكنهم التقدم بطلب بعد نهاية السنة الخامسة للحصول على إقامة غير محددة البقاء وهي عبارة تصريح إقامة دائمة في المملكة المتحدة. بعد عام واحد من الحصول على الإقامة غير محددة البقاء، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية في حال استيفائهم المتطلبات.

قد تسمح المملكة المتحدة أيضاً للمتقدمين الناجحين على تأشيرة المبتكر بالتقدم بطلب للحصول على الإقامة غير محددة البقاء بعد ثلاث سنوات من الإقامة بدلاً من خمس سنوات، لكن ذلك يخضع للوائح خاصة وشروط تشغيل الأعمال التي تحددها الحكومة. يمكن للأفراد الذين يحصلون على الإقامة غير محددة البقاء بعد ثلاث سنوات التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد إقامتهم في البلاد لمدة خمس سنوات كلية بدلاً من ستة سنوات.

تأشيرة الشركة الناشئة

يتشابه مفهوم تأشيرة الشركة الناشئة بشكل كبير مع تأشيرة المبتكر. إن مبدأ هذه التأشيرة يتمركز على أنه يمكن للمتقدمين الذين لديهم فكرة عمل مبتكرة وجديدة وقابلة للتنفيذ التقدم بطلب للحصول على خطاب تصديق من هيئة معتمدة للحصول على الإقامة في المملكة المتحدة.

التالي هي متطلبات تأشيرة الشركة الناشئة:

يجب امتلاك سجل جنائي نظيف

يجب امتلاك فكرة عمل مبتكرة

الحصول على خطاب التصديق من هيئة معتمدة من قبل الحكومة

يجب الحصول على مستوى بي٢ في اللغة الإنجليزية

يجب امتلاك ما يكفي من الأموال الشخصية لدعم المتقدم وأفراد عائلته خلال فترة الإقامة في المملكة المتحدة

يمكن للمتقدمين إدراج الزوج/الزوجة والأبناء المعتمدين على المتقدم الرئيسي الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً في الطلب

هناك فرق رئيسي بين تأشيرة الشركة الناشئة وتأشيرة المبتكر، حيث أن تأشيرة الشركة الناشئة هي تأشيرة لغير المهاجرين وهذا يعني أنها لا تؤدي للحصول على الإقامة غير محددة البقاء. تعتبر هذه التأشيرة صالحة لمدة عامين فقط، يتعين على حاملي تأشيرة الشركة الناشئة بعد انتهاء هذه الفترة اختيار نوع آخر من التأشيرات ليتمكنوا من البقاء في المملكة المتحدة. يقوم الأفراد عادة باختيار تأشيرة المبتكر بسبب تشابه متطلباتها مع متطلبات تأشيرة الشركة الناشئة.

إن الفرق الثاني بين التأشيرتين هو الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار المطلوب، حيث أن تأشيرة المبتكر تمتلك حداً أدنى بينما لا يوجد هذا الأمر في تأشيرة الشركة الناشئة، وهذا يجعلها خياراً رائعاً للأفراد الذين لديهم رأس مال أقل لبدء الأعمال في المملكة المتحدة وفي نفس الوقت يمكنهم تنظيم التمويل المطلوب للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة المبتكر حيث تعتبر العملية أبسط بكثير مما يعتقده الكثيرون. ارتفعت نسبة مشاريع رأس المال الاستثمارية للشركات الناشئة المبتكرة في المملكة المتحدة بنسبة ٣٠٪، أي من ١١.٥ مليار جنيه إسترليني إلى ١٥ مليار جنيه إسترليني بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، وذلك يؤكد على تواجد الفرص الضخمة للحصول على التمويل لحاملي تأشيرة الشركة الناشئة.

يتمثل الفرق النهائي بين تأشيرة الشركة الناشئة وتأشيرة المبتكر في جهات التصديق المتاحة. تتطلب تأشيرة المبتكر من المتقدمين الحصول على التصديق من حاضنات الأعمال الخاصة المعتمدة من قبل الحكومة، في حين أن تأشيرة الشركة الناشئة منفتحة أكثر بالنسبة لهذا الموضوع حيث أنها تسمح للمتقدمين بالحصول على التصديق من أي من الجهات التالية:

مؤسسة التعليم العالي في المملكة المتحدة

منظمة تجارية لها تاريخ في دعم رواد الأعمال في المملكة المتحدة

تتمتع تأشيرة الشركة الناشئة بمجموعة أوسع بكثير من ناحية هيئات التصديق، وهذا يجعلها أيضاً طريقاً أكثر مرونة لرواد الأعمال وخاصة للأفراد الذين تخرجوا من المعاهد التعليمية في المملكة المتحدة والذين يحافظون على علاقة جيدة مع جامعاتهم.

تأشيرة توسيع الأعمال للمملكة المتحدة

تعتبر تأشيرة توسيع الأعمال جزءاً من مجموعة تأشيرات الأعمال الحديثة الخاصة بالتنقل العالمي للأعمال في المملكة المتحدة. لقد حلت محل تأشيرة ممثل الأعمال في الخارج في عام ٢٠٢٢، وتعتبر هي الخيار الأمثل للأفراد الذين يرغبون في توسيع أعمالهم التجارية الأجنبية في المملكة المتحدة وذلك من خلال إنشاء فرع أو شركة تابعة لشركة أجنبية لم يتم التداول بها بعد في المملكة المتحدة.

للتأهل على تأشيرة توسيع الأعمال، يتعين على المتقدم الآتي:

يجب أن يكون لديه شهادة كفالة سارية المفعول من صاحب العمل

يجب أن يكون قد عمل لدى صاحب العمل خارج المملكة المتحدة

يجب أن يقوم بوظيفة مدرجة في قائمة الوظائف المؤهلة

يجب أن يتقاضى الحد الأدنى من الراتب المؤهل ( ٤٢،٤٠٠ دولار إسترليني سنوياً أو الراتب المعتاد) المطلوب للوظيفة

يجب أن يكون قد عمل لدى صاحب العمل خارج المملكة المتحدة لمدة لا تقل عن ١٢ شهراً كمدير أول أو متخصص، إلا إذا كان تم تعيينه من الموظفين ذوي الدخل المرتفع بدخل لا يقل عن ٧٣،٩٠٠ دولار إسترليني

يمكن للمتقدمين إدراج الزوج/الزوجة والأبناء المعتمدين عليهم الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً

حالها كحال تأشيرة الشركة الناشئة، تعتبر تأشيرة توسيع الأعمال تأشيرة مخصصة لغير المهاجرين. يتم إصدارها في البداية لمدة سنة واحدة ويمكن تجديدها بعد ذلك لمدة عام آخر. يتعين على حامل تأشيرة توسيع الأعمال بعد مرور عامين اختيار تأشيرة أخرى من قائمة تأشيرات الأعمال الخاصة بالتنقل العالمي (يوجد هناك العديد منها) أو اختيار تأشيرة المبتكر.

يعد من السهل الانتقال من تأشيرة توسيع الأعمال إلى تأشيرة العمال المهرة، لكن يجب التخطيط وبناء مسار مناسب ليتم الانتقال إلى نوع آخر من التأشيرات بعناية تامة. تقدم شركة سيفوري أند بارتنرز إجراءات محددة ليتم القدرة على الانتقال بعد انتهاء صلاحية تأشيرة توسيع الأعمال، كما أننا نقوم بمساعدة عملائنا بالتخطيط لمسار الهجرة مع توفير جميع المتطلبات اللازمة ليتمكنوا من الانتقال بسهولة إلى تأشيرة العمال المهرة، حيث أنها تعتبر طريقاً للحصول على الإقامة غير محددة البقاء والجنسية.

من الجدير بالذكر أيضاً أنه إذا كانت الشركة في المملكة المتحدة لديها مدير مقره في المملكة المتحدة، فإنها تعتبر مؤهلة لتوظيف أربعة عمال لتوسيع الأعمال. ومع ذلك، إذا لم يكن لدى الشركة مدير مقره في المملكة المتحدة، فيمكن حينها لعامل توسع واحد الانضمام فقط.

لا تتطلب تأشيرة توسيع الأعمال حد أدنى لمبلغ الاستثمار، وتعمل بساطتها على جعلها الخيار الأمثل للوصول إلى المملكة المتحدة بالنسبة للأفراد الذين يرغبون بتوسيع أعمالهم في المملكة المتحدة.

سيفوري أند بارتنرز هي وكيل معتمد للعديد من الحكومات التي تقدم الجنسية عن طريق الاستثمار وتغطي أكثر من ٢٠ ولاية، متضمنة أوروبا أيضاً وأول شركة حصلت على التراخيص الخمسة كوكيل معتمد للحكومات الكاريبية. قامت الشركة حتى وقتنا هذا بمعالجة الطلبات لأكثر من ٤،٠٠٠ مواطن للحصول على جوازات سفر ثانية بمعدل نجاح ١٠٠٪.

تتواجد الشركة في ٣ قارات و٧ بلدان ولديها أكثر من ٦٠ خبير في جميع أنحاء العالم، ويتألف فريق عملنا المتعدد الجنسيات من خبراء استشاريين الذين يقومون بمساعدة العملاء وتوجيههم بلغات متعددة، بما في ذلك اللغة الإنجليزية والعربية والفارسية والفرنسية والإسبانية والهندية.

لمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى زيارة https://www.savoryandpartners.com/ar/ أو تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني [email protected]. +971 04 430 1717

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