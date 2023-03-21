بنك فيصل الإسلامي يستعد لإجراء تغيير جذري في تجربة الخدمات المصرفية الرقمية في مصر من خلال منصة CBX التابعة لشركة Intellect Global Consumer Banking

القاهرة، 21 مارس 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Intellect Global Consumer Banking (iGCB)، ذراع الأنشطة المصرفية للمستهلك من شركة Intellect Design Arena Limited، أن بنك فيصل الإسلامي المصري قد اختار منصته CBX Retail (CBX-R) لتشغيل خدماته المصرفية الرقمية. سوف يطرح البنك، والذي يأخذ منحنىً تصاعديًا في النمو، تجربة أكثر ارتباطًا بالسياق لأكثر من مليون عميل من الأفراد والشركات من شتى ربوع مصر.

ساهم التركيز المتزايد من قِبَل الحكومة على تحقيق الاندماج المالي الرقمي، وزيادة انتشار الإنترنت واللاعبين في مجال التكنولوجيا المالية في زيادة الخدمات المصرفية الرقمية في مصر*. ومن أجل تحقيق استغلال هذا التوجه لتحقيق أقصى استفادة ؛ يجب أن يكون هدف البنوك هو عدم تعقيد تجارب المستخدم الرقمية وجعلها سهلة بطبيعتها. CBX-R هو حل مصرفي رقمي قابل للإنشاء من iGCB، قائم على السحابة الأصلية، يعتمد على واجهة برمجة التطبيقات والخدمات الدقيقة. تحلل المنصة تفاعلات العميل النهائي السلوكية والنفسية والتفاعلات الاجتماعية من خلال نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتقديم تجارب مخصصة للغاية. مع CBX، يمكن للبنوك أيضًا التواصل مع أطراف ثالثة مثل Fintech & eCommerce لتقديم تجارب منظمة لعملائها.

من خلال الاستفادة من منصة CBX، سيتمكن بنك فيصل الإسلامي المصري من الآتي:

· الحصول على العملاء رقميًا، وبالتالي تقليل تكلفة الحصول على عملاء

· تسجيل العملاء من الأفراد في أقل من 3 دقائق

· إجراء فحص eKYC و Video KYC والتحقق من الرصيد في الوقت الفعلي أثناء عملية فتح الحساب

· تقديم منتجات وعروض أكثر ارتباطًا بالسياق في الوقت الفعلي على تطبيق الهاتف المحمول وقناة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

· تقليل الاعتماد على الفروع من خلال تقديم جميع المنتجات والخدمات المصرفية أثناء التنقل

· تقديم حلول ائتمانية مبتكرة مثل الائتمانات الصغيرة، والشراء الآن والدفع لاحقًا، وبطاقة الائتمان الافتراضية

· إنشاء سوق عن طريق الاتصال بأي طرف ثالث تختاره في البيع بالتجزئة والطعام والسفر والتجارة الإلكترونية.

* جميع الميزات المطبقة متوافقة تمامًا مع لوائح البنك المركزي المصري

فازت شركة Intellect بهذا المشروع مع شريكها على المدى الطويل في مصر، Summit Technology Solutions، الذي سينخرط في العمل المشترك من أجل التنفيذ.

صرح عبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي في مصر، قائلًا: "بهذه الطريقة، نهدف إلى توفير تجربة مصرفية رقمية سهلة وأكثر ارتباطًا بالسياق من أجل خدمة عملائنا. أردنا الاستثمار في حل يسهل تطبيقه وإدارته ويتطور مع ديناميكيات السوق المتغيرة. وقد كانت شركة Intellect Global Consumer Banking هي الخيار الأفضل، نظرًا لخبرتها العميقة في المجال، وفهمها لسوقنا، وحماسها لأن تكون شريكنا على المدى الطويل. ونحن متحمسون للغاية لبدء هذه الرحلة".

كما صرح راجيش ساكسينا، الرئيس التنفيذي لشركة Global Consumer Banking (iGCB)، Intellect Design Arena، قائلًا: "نحن متحمسون للشراكة مع بنك فيصل الإسلامي لتقديم أفضل تجربة مصرفية رقمية للمواطنين المصريين.

ومن خلال هذه العملية، ستمتد قدرة البنك لأكثر من تقديم تجربة مصرفية فقط على غرار ما شهدته مصر من قبل، وذلك بالاستفادة من الخدمات الصغيرة والبنية المركبة لمواصلة رحلته الابتكارية".

نبذة عن بنك فيصل الإسلامي المصري

بنك فيصل الإسلامي المصري هو أول بنك تجاري إسلامي مصري. بدأ البنك عمله رسمياً في 5 يوليو 1979. تأسس البنك بموجب القانون رقم 48 لعام 1977 بعد التصديق عليه من البرلمان المصري وتم ترخيص البنك كمؤسسة اقتصادية واجتماعية في شكل شركة مساهمة مصرية تعمل وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية. يبلغ رأس مال البنك المصرح به مليار دولار. بلغ عدد الحسابات أكثر من 1965 مليون حساب. بلغ إجمالي أصول البنك 151.6 مليار جنيه مصري في 31/12/2022. في الوقت الحاضر، يتولى صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل آل سعود رئاسة مجلس الإدارة خلفًا لصاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل آل سعود. يقدم البنك جميع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأنشطة الاستثمارية في جمهورية مصر العربية وخارجها، من خلال 41 فرعًا ومكتبه الرئيسي الكائن في 3 شارع 26 يوليو، القاهرة.

www.faisalbank.com.eg

نبذة عن شركة Intellect Global Consumer Banking (iGCB)

تقدم شركة iGCB، ذراع الحلول المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية المركزية لشركة Intellect، مجموعة خدمات مصرفية أكثر ارتباطًا بالسياق وشاملة للأفراد والشركات عبر الخدمات المصرفية الأساسية والإقراض والبطاقات والخدمات المصرفية الرقمية والخدمات المصرفية المركزية. أصبح مزيجها الفريد من الوظائف المتكاملة والسريعة ممكنًا من خلال البنية السحابية القائمة على الخدمات المصغرة، وواجهة برمجة التطبيقات أولاً، والسحابة الأصلية مع إمكانات قوية للدمج.

تقدم شركة iGCB معرفة عميقة بالسوق المالية المتطورة والنامية وتسعى إلى أن تكون شريك الابتكار لأولئك الذين لديهم شغف بتغيير مستقبل التكنولوجيا المالية.

www.igcb.com

نبذة عن شركة Intellect Design Arena

Intellect Design Arena Ltd هي أكبر منصة في العالم لتقنية FinTech (التكنولوجيا المالية) متعددة المنتجات القائمة على الخدمات المصغرة المبنية على السحابة الأصلية وتقودها واجهة برمجة التطبيقات للقادة العالميين في مجال الخدمات المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال. تقدم مجموعة كاملة من المنتجات والمنصات المصرفية وتكنولوجيا التأمين عبر التجزئة والمعاملات المصرفية والمخاطر والخزانة والأسواق والتأمين. تخدم Intellect أكثر من 270 عميلًا من خلال مكاتب في 57 دولة وبقوة عاملة متنوعة من خبراء التكنولوجيا في المراكز المالية العالمية الرئيسية حول العالم. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.intellectdesign.com.

نبذة عن شركة Summit Technology Solutions

Summit هي شركة رائدة في مجال تكامل الأنظمة وتمتلك خبرة لأكثر من 35 عامًا من النجاح في مساعدة المؤسسات في مسيرة التحول الرقمي التي تخوضها. من خلال مصر كمحور رئيسي لها، وشبكة مكاتب في الجزائر وباكستان ودبي، تقدم Summit مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية والاتصالات والسلامة الحكومية والعامة والعقارات والضيافة والنفط والغاز والأعمال العامة. بالاستفادة من تواجدها المحلي والإقليمي القوي، ومعرفتها بالمجال، وفريقها من المهنيين المؤهلين تأهيلا عاليا والمعتمدين، ومجموعة غنية من المنتجات والخدمات وشراكتها مع موردي التكنولوجيا العالميين الرائدين، تقوم الشركة بتصميم وتنفيذ حلول شاملة وإدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنجاح من البداية إلى النهاية. إنها تساعد عملائها على تبسيط ومراقبة عملياتهم، وإدارة مواردهم، واتخاذ قرارات أفضل من خلال الاستخدام الفعال للتكنولوجيا. تقوم بمواءمة أهداف نموها مع عملائها وموظفيها والمجتمع ككل.

www.summit-mea.com

* المصدر: https://www.theasianbanker.com/updates-and-articles/egypts-initiatives-to-boost-digital-payments-aiming-to-achieve-financial

للتواصل الإعلامي، يرجى الاتصال: ناتشو ناغابان Intellect Design Arena Ltd الجوال: +91 89396 19676 البريد الإلكتروني: [email protected] للمواضيع المتعلقة بالاستثمار، يرجى الاتصال: برافين مالك Intellect Design Arena Limited الجوال: +91 89397 82837 البريد الإلكتروني: [email protected]

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2016460/Faisal_Islamic_Bank_Logo.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2016461/iGCB_Intellect_Logo.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2017367/sts_Logo.jpg

Intellect Design Arena Ltd. SOURCE