"سيليولاريتي" توقع اتفاقية مع مجموعة موانئ أبوظبي لتوزيع منتجاتها حصريًا في منطقة دول مجلس التعاون ومصر

· اختيار موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي موزعًا حصريًا لمنتجات "سلولاريتي" في دولة لإمارات وقطر والبحرين وعُمان والكويت ومصر

· تتيح اتفاقية التوزيع إمكانية الوصول إلى منتجات الأدوية التجديدية الحلال المعتمدة من "سيليولاريتي" ومنتجات الصحة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط

· يأتي الإعلان عن هذه الاتفاقية في أعقاب توقيع اتفاقية توزيع المنتجات في المملكة العربية السعودية

From left to right: Ahmed Okba, Director of Healthcare & Life Sciences, Logistics Cluster, AD Ports Group - Sayed Zayan, CEO, CH Trading Group - Farook Al Zeer, Chairman & CEO, Logistics Cluster, AD Ports Group - Robert J. Hariri, Founder, Chairman & CEO, Celularity - Robin Smith, MD, Global Head of Healthcare and Strategic Advisor, CH Trading Group and Board of Directors, Celularity Inc

فلورهام بارك، نيو جيرسي، الرياض، أبوظبي – 28 مارس 2023 - أعلنت "سلولاريتي" (المسجّلة في بورصة ناسداك تحت الرمز CELU)، شركة التكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية التي تعنى بتطوير علاجات الخلايا الخيفية المستخرجة من المشيمة ومنتجات المواد الحيوية اليوم، توقيعها اتفاقية توزيع حصرية مع موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية مزودة الحلول المتكاملة والتابعة للقطاع اللوجستي في مجموعة موانئ أبوظبي، وبالشراكة مع مجموعة "سي إتش ترايدنغ"، الشركة الدولية للاستيراد والتصدير والتجارة، والوكيل الحصري لمنتجات "سلولاريتي" الحلال التي تم الإعلان عنها سابقًا في أكثر من 100 دولة.

وبموجب الاتفاقية تتولى موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية حصريًا مهمة توزيع منتجات "سلولاريتي" في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعُمان والكويت ومصر.

وبحسب أحدث تحليل أجرته مؤسسة "إيميرجنت ريسيرش"، بلغت قيمة سوق الأدوية التجديدية العالمي 9.80 مليار دولار عام 2021 ويُتوقّع أن ينمو بمعدل سنوي مركّب يبلغ 15.9% لتصل قيمته إلى 37.10 مليار دولار عام 2030.

وحول توقيع الاتفاقية، قال فاروق الزير، رئيس مجلس إدارة القطاع اللوجستي – مجموعة موانئ أبوظبي: "يسعدنا العمل مع "سلولاريتي" لتوسيع نطاق القدرة على الوصول إلى هذه المنتجات المبتكرة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة، من خلال الاستفادة من شبكتنا المتخصصة في توزيع الأدوية والحاصلة على شهادة "أفضل ممارسات توزيع المنتجات الدوائية"، بالإضافة إلى القدرات الفريدة لفريقنا المتخصص في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة. ويعد اختيارنا كموزع حصري لمنتجات "سلولاريتي" مثال آخر على نجاح نموذج عملنا مع شركائنا في القطاع، لضمان وصول مجتمعات المنطقة إلى أفضل منتجات الرعاية الصحية وأكثرها ابتكارًا. ونعتقد أن مثل هذه الشراكات ستلعب دورًا مهمًا في المساعدة على تحقيق رؤية قيادتنا المتمثلة في جعل أبوظبي مركزًا للتميز في الرعاية الصحية العالمية وعلوم الحياة."

ومن جهته، قال الدكتور روبرت ج. حريري، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة ومؤسّس شركة "سلولاريتي": "يعد التوقيع على هذه الاتفاقية اليوم بمثابة خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا التنفيذية للتوسع عالميًا ودخول سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن دواعي فخرنا أن وقعنا هذه الاتفاقية مع القطاع اللوجستي في مجموعة موانئ أبوظبي لتقديم منتجاتنا من المواد الحيوية الحلال إلى مجتمع دولة الإمارات وقطر والبحرين وعُمان والكويت ومصر."

وبدوره، قال سيد زيان، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة سي إتش ترايدنغ": "نتطلع إلى توسيع النطاق الجغرافي لتوافر منتجات المواد الحيوية من شركة "سلولاريتي" بالتعاون مع شبكة موزعينا، حتى يتمكن المزيد من الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط من الوصول لتلك النوعية من المنتجات خلال العقد المقبل. ونحن متحمسون للشراكة مع "سلولاريتي" والقطاع اللوجستي في مجموعة موانئ أبوظبي لزيادة إمكانية الوصول إلى الحلول الصحية المبتكرة للمرضى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها وتوسيع سوق منتجات المواد الحيوية الحلال المعتمدة من "سلولاريتي"."

وتشمل منتجات المواد الحيوية التجارية لشركة "سلولاريتي":

· Biovance® ، وهو غشاء سلوي بشري منزوع الخلية ومجفف مستخرج من مشيمة امرأة حملها صحيّ ومكتمل المدة. ®Bioovance عبارة عن بنية مصفوفة سليمة خارج الخلية توفّر دعامة طبيعية لعملية التئام الجروح في الجسم.

· Biovance 3L وBiovance 3L Ocular: هما منتجا غشاء سلوي بشري ثلاثي الطبقات يركّزان على أسواق الجراحة والعين ويتوفران بشكل صفائح وأقراص.

· Interfyl®: مصفوفة نسيج ضامّ بشري مستخرج من مشيمة امرأة حملها صحيّ ومكتمل المدة. تستخدم المنتج مجموعة متنوّعة من المتخصصين الطبيين لاستبدال الأنسجة اللحافية التالفة أو غير الكافية الناتجة عن الجروح أو الصدمات أو الجراحات، أو استكمالها.

· CentaFlex™: مصفوفة مشيمة بشرية منزوعة الخلايا مستخرجة من الحبل السرّي ويمكن استخدامها كغطاء جراحي أو غلاف أو حاجز لحماية إصلاح الأنسجة التالفة ودعمه.

نبذة عن "سلولاريتي"

يقع المقرّ الرئيسي لـ"سلولاريتي" (المسجّلة في بورصة ناسداك تحت الرمز CELU) في فلورهام بارك، نيو جيرسي، وهي شركة تكنولوجيا حيوية في المرحلة السريرية تقود التطور في الطب الخلويّ من خلال تطوير علاجات الخلايا الخيفية المستخرجة من المشيمة والمحفوظة بالتبريد، بما في ذلك البرامج العلاجية التي تستخدم الخلايا القاتلة الطبيعية غير المعدّلة، والمعدلة وراثيًا، والخلايا التائية المهندسة باستخدام خلايا CAR-T، وخلايا اللحمية الملتصقة التي تشبه اللحمة المتوسطة. وتستهدف هذه البرامج العلاجية مؤشّرات السرطان والأمراض المعدية والتنكسية. كما تقوم شركة "سلولاريتي" بتطوير مواد حيوية مبتكرة مشتقة أيضًا من مشيمة ما بعد الولادة وتصنيعها، وترى أنها قادرة من خلال الاستفادة من البيولوجيا الفريدة للمشيمة وتوفّرها، على تطوير حلول علاجية تلبّي الحاجة العالمية إلى علاجات فعّالة يمكن الوصول إليها بأسعار مناسبة.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع: www.celularity.com.

نبذة عن "مجموعة سي إتش ترايدنغ"

"مجموعة سي إتش ترايدنغ" جزء من مجموعة شركات CH Group (www.chgroupus.com). تشكّل CH Group تكتلًا متنوعًا يستهدف ثماني قطاعات اقتصادية هي قطاع الرعاية الصحية والأدوية والأغذية والتمويل ومستحضرات التجميل والسياحة والأزياء والإعلام / الترفيه. وتقدّم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والحلول متعددة الجنسيات، وتقوم مهمّتها العالمية على ربط وتطوير وتعزيز كافة جوانب نمط الحياة الصحي والمنتِج محليًا وعالميًا.

تركّز "سي إتش ترايدنغ" على الاستيراد / التصدير الدولي والتجارة مع منح الأولوية لدول منظمة التعاون الإسلامي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي. وكانت قد استجابت للطلب العالمي بتحديد سلاسل التوريد وتأمينها من خلال طرح منتجات مبتكرة من الولايات المتحدة، وتطوير شبكة توزيع سلع متينة.

نبذة عن "مجموعة موانئ أبوظبي"

تأسّست "مجموعة موانئ أبوظبي" عام 2006 وتعدّ المحرّك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في أبوظبي، حيث تشكّل جسرًا يربط الإمارة بالعالم. وأثبت نهج الأعمال المتكاملة لمجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADPORTS) فعاليته في تعزيز التنمية الاقتصادية للإمارة على مدى العقد الماضي.

تقدّم مجموعة موانئ أبوظبي محفظة متكاملة من الموانئ، والمناطق الاقتصادية والخدمات البحرية واللوجستية والرقمية، وتضمّ 10 موانئ ومحطات وأكثر من 550 كيلومترًا مربعًا من المناطق الاقتصادية داخل منطقة كيزاد، أكبر مجموعة متكاملة للأعمال اللوجستية والصناعية والتجارية.

مجموعة موانئ أبوظبي حاصلة من S&P على تصنيف A + وعلى تصنيف A + مع نظرة مستقبلية مستقرة من "فيتش".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: adportsgroup.com.

بيانات تطلّعية

يشمل هذا البيان الصحافي بيانات تطلّعية بالصورة المعرّف بها في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995، والفقرة 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933 بصيغته المعدّلة، والفقرة 21E من قانون الأوراق المالية لعام 1934 بصيغته المعدّلة. وتعتبر كافة البيانات باستثناء بيانات الحقائق التاريخية "بيانات تطلعية"، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأحداث المستقبلية. ويمكن تحديد البيانات التطلعيّة في بعض الحالات من خلال مصطلحات مثل "توقّع"، "اعتقد"، "يمكن"، "يدرس"، "يواصل"، "يقدّر"، "يعتزم"، "يحتمل"، "يسعى"، "ينبغي"، "يهدف"، "سوف" وسائر المصطلحات المشابهة ذات المعنى المماثل. وتتضمّن البيانات التطلعيّة في هذا البيان الصحفي بيانات تتعلق بقدرة "سلولاريتي" على معالجة السرطان والأمراض التنكسية وتحقيق مهمتها؛ وتوقيت قراءات البيانات ودعم الأساس المنطقي للعلاج بالخلايا المشتقة من المشيمة؛ وقدرتها على حل أسئلة إدارة الغذاء والدواء والمباشرة بتجربة CYCART-19 السريرية، بما في ذلك توقيتها؛ واتفاقية الدفع المسبق مع Yorkville وأيّ تحويلات أو مدفوعات نقدية بموجبها، فضلًا عن الوصول إلى تمويل إضافي؛ وتحقيق عائدات من المبيعات في إطار برنامج ATM. كما يمكن أن تتسبّب عوامل عدة في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الموضحة في هذه البيانات التطلعيّة، بما في ذلك المخاطر الملازمة لتطوير التكنولوجيا الحيوية، والمتعلقة بتطوير علاجات خلوية جديدة، والتجربة السريرية وعملية الموافقة التنظيمية؛ والمخاطر المرتبطة بالسيولة الحالية لشركة "سلولاريتي"، إضافة إلى التطورات المتعلقة بمنافسي وقطاع "سلولاريتي" وعوامل الخطر الموضحة تحت عنوان "عوامل الخطر" في تقرير "سلولاريتي" السنويّ بشأن النموذج 10-K المقدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 31 مارس 2022، بصيغته المعدّلة في 15 يوليو 2022، والوثائق الأخرى المقدّمة للهيئة. وقد تتفاقم هذه المخاطر والشكوك بسبب جائحة كوفيد-19 والتراجع الأخير في أسواق رأس المال الأمريكية والتضخم. فإذا تحققت أيّ من هذه المخاطر أو ثبتت عدم صحة الافتراضات الأساسية، فقد تختلف النتائج الفعلية عن النتائج التي تنطوي عليها هذه البيانات التطلعيّة. وقد تكون هنالك مخاطر إضافية ليست "سلولاريتي" على علم بها، أو من غير المرجح أن تراها حاليًا، وقد تؤدي أيضًا إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعيّة. كذلك، حيث تعكس هذه البيانات التطلعيّة التوقعات أو الخطط الحالية لشركة "سلولاريتي" المتعلقة بالأحداث والآراء المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا البيان. وقد تتسبّب الأحداث والتطورات اللاحقة بتغيّر التقييمات. وبالتالي، يجب عدم اعتبار البيانات التطلعيّة ممثلة لآراء "سلولاريتي" اعتبارًا من أي تاريخ لاحق، ولا تُعتبر "سلولاريتي" ملزمة بتحديث البيانات التطلعيّة لتعكس الأحداث أو الظروف بعد هذا التاريخ، سواءً أكان ذلك نتيجة بروز معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما قد يكون مطلوبًا بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها.

للاستفسار الإعلامي

"سلولاريتي"

Edelman Smithfield for Celularity

[email protected]

علاقات المستثمرين

"سلولاريتي"

Edelman Smithfield for Celularity

[email protected]

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

أمير محيناجيك

أخصائي اتصال خارجي أول

القطاع اللوجستي – مجموعة موانئ أبوظبي

[email protected]

أو المكتب الإعلامي لمجموعة موانئ أبوظبي: [email protected]

نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: adportsgroup.com

يمكن متابعة مجموعة موانئ أبوظبي على:

"لينكد إن": https://www.linkedin.com/company/adportsgroup

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