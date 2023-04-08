مسابقة الصين للابتكار وريادة الأعمال "إنترنت بلس" تدعو طلاب الجامعات في جميع أنحاء العالم للمشاركة

تشونغتشينغ، الصين، 8 أبريل 2023 /PRNewswire/ -- من المقرر أن تنطلق بطولة الابتكار وريادة الأعمال "إنترنت بلس" لطلاب الجامعات الصينية الدولية الثامنة ("المسابقة") في 9 أبريل في مدينة تشونغتشينغ، جنوب غرب الصين. وستستضيف جامعة تشونغتشينغ وقائع المسابقة والأنشطة المصاحبة لها.

أقيمت المسابقة على مدى ثماني سنوات منذ إطلاقها في عام 2015، بمشاركة ما يقرب من 39.83 مليون طالب وطالبة. وتشهد المسابقة زيادة مستمرة في عدد المشاركين عامًا بعد عام.

كنقطة انطلاق أساسية لتعميق تعليم الابتكار وريادة الأعمال، تلعب المسابقة دورًا حيويًا في التنمية الشاملة لطلاب الجامعات والتكامل بين الصناعة والجامعة والبحث العلمي.

وتشكل المسابقة الثامنة مزيجًا جيد جدًا من التعليم والعلوم والتكنولوجيا والمواهب. إنها مبادرة قوية لتنفيذ أحدث انتشار للحكومة المركزية في الصين، وجمع المواهب بطريقة فعالة.

تم تنظيم المسابقة الأولى تحت عنوان «تحقيق الأحلام من خلال 'إنترنت بلس' والسعي إلى مستقبل مشرق من خلال الابتكار وريادة الأعمال»، من قبل جامعة جيلين في شمال شرق الصين في عام 2015. تتألف المسابقة من ثلاثة مستويات: مستوى المدرسة ومستوى المقاطعة والمستوى الوطني. وكانت المسابقات السابقة تتألف من مشاريع من أربع فئات: الصناعة التقليدية "إنترنت بلس"، والأعمال الجديدة "إنترنت بلس"، والخدمة العامة "إنترنت بلس"، ومنصة الدعم الفني "إنترنت بلس". وفي مسابقة هذا العام، تم توسيع المشاريع لتشمل الهندسة الجديدة والطب الجديد والزراعة الجديدة والعلوم الإنسانية (الفنون العقلية) الجديدة.

مع إطلاق المسار الدولي الأول في عام 2017، اجتذبت المسابقة ما يقرب من 10000 مشروع ريادة أعمال دولي من أكثر من 120 دولة ومنطقة.

ويستمر تصنيف مسار «التعليم العالي، والتعليم المهني، والناشئين (طلاب المدارس الإعدادية)» الذي أضيف في المسابقة الخامسة، مع إدراج «حلم الشباب» والمسارات الصناعية.

في المسابقة السادسة، أعيدت تسمية الحدث رسميًا ليكون اسمه مسابقة الابتكار وريادة الأعمال "إنترنت بلس" لطلاب الجامعات الدولية الصينية، وموضوعها "الجرأة على الاختلاف، الجرأة على الفوز". ومنذ ذلك الحين، تم تحديث كل من الاسم والموضوع باستمرار.

اجتذبت المسابقة طلابًا من بعض أفضل 100 جامعة في العالم، مع التركيز بشكل أكبر على تعليم المواهب والإبداع منذ عام 2021. وتم إنشاء "مجموعة الإبداع الجامعية" الجديدة، وهي قناة ترويجية منفصلة، لضمان مشاركة أكثر عمقًا لطلاب الجامعات.

اجتذبت مسابقة هذا العام رقماً قياسياً من الكليات بلغ 4554 كلية من 111 دولة ومنطقة. ومقارنة بالعام الماضي، زاد عدد المشاريع الخارجية وعدد المشاركين في المسابقة. ولقد أنشأت أفضل الجامعات مثل هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وأكسفورد وكامبريدج وإمبريال كوليدج لندن فرقًا للاشتراك في المسابقة.

Chongqing University SOURCE