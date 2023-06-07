ويجو تتعاون مع المكتب السياحي الإسباني لتقديم تجارب سفر مميزة إلى إسبانيا خلال فصل الصيف

دبي الامارات العربية المتحدة, 7 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت ويجو، سوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعاونها مع المكتب السياحي الإسباني لتقديم تجارب سفر استثنائية إلى إسبانيا هذا الصيف.

ويأتي هذا التعاون بهدف الترويج لأفضل الأنشطة في إسبانيا، وتقديم الإرشادات والنصائح حول كيفية قضاء عطلة ممتعة في أنحاء الدولة، كما يجمع بين الانتشار الواسع الذي تتمتع به ويجو وخبرتها في قطاع السياحة والسفر، وبين جاذبية التراث الثقافي الغني لإسبانيا، ومناظرها الطبيعية الخلابة ومدنها الحيوية.

(from left to right): Daniel Rosado, Director of Spain Tourism for the Middle East and Mamoun Hmedan, Chief Commercial Officer and Managing Director, MENA and India of Wego

ويعد فصل الصيف وقتاً مثالياً لقضاء أجمل الأوقات في إسبانيا، حيث تتميز بمدنها العصرية مثل مدريد وبرشلونة، والتي تقدم خيارات تسوق واسعة تناسب جميع المسافرين، بدءاً من المتاجر المرموقة ووصولاً إلى الأسواق التقليدية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مأمون حميدان، ، رئيس العمليات التجارية والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند في شركة ويجو: "تعد إسبانيا وجهة مفضلة للسياح القادمين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونسعى من خلال التعاون مع المكتب السياحي الإسباني إلى استقطاب شريحة أوسع من السياح وتعزيز السياحة إلى هذه الدولة الرائعة. ونعتزم توفير تجارب سفر مخصصة لإلهام المسافرين ومساعدتهم في التخطيط لرحلات فريدة إلى إسبانيا".

وتعرض ويجو لقاعدة مستخدميها الكبيرة مناطق الجذب المتنوعة في إسبانيا، بما في ذلك المعالم التاريخية والشواطئ المذهلة والطعام.

من جانبه، قال دانييل روسادو بايون، مدير المكتب السياحي الإسباني لمنطقة الشرق الأوسط: "تحظى إسبانيا بشعبية كبيرة في منطقة الخليج العربي، ويتزايد الطلب على زيارتها في كل عام. ونتعاون مع ويجو لتعزيز هذا الاتجاه واستثماره، بما يتيح لنا الوصول إلى شرائح أوسع من السياح؛ حيث تضم إسبانيا جميع المقومات اللازمة لاستقطاب السياح بمختلف توجهاتهم. ونسعى من خلال هذه الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية إسبانيا كوجهة سياحية واستكشاف وجهات جديدة، فضلاً عن الوجهات المعروفة. تجمع الدولة بين التراث والثقافة وفنون الطهو ونمط الحياة، وغيرها من المزايا الاستثنائية. ونتطلع إلى صيف رائع وسنة استثنائية في عام 2023".

وسجلت منصة ويجو أكثر من 800 ألف عملية بحث حول السفر إلى إسبانيا من مختلف أنحاء العالم هذا العام. ويهدف التعاون إلى استقطاب المزيد من السياح وزيادة أعداد البحث وحجوزات الطيران لزيارة الدولة.

ويتطلع المسافرون إلى الاستمتاع بمجموعة من تجارب الطهو الشهية، حيث تقدم إسبانيا لزوارها تجارب طعام لا تُنسى.

كما تحتضن المدن والقرى في جميع أنحاء الدولة مهرجانات موسيقية وعروض ألعاب نارية ومواكب تقليدية، مما يبرز التقاليد المتنوعة للشعب الإسباني ويوفر تجربة لا تنسى للزوار خلال فصل الصيف.

نبذة عن "ويجو"

تضمّ "ويجو" مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. وتعدّ "ويجو" من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، وتمنح مستخدميها مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وباتت "ويجو" خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة "ويجو" عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في جاكرتا، وبنغالور، والقاهرة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

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