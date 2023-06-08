شركة ميامي الدولية القابضة تطلق منصة جديدة للتسوية في الوقت الفعلي على بورصة مينيابوليس للحبوب.

برنستون، نيوجيرسي, 8 يونيو/ حزيران 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت ميامي الدولية القابضة، المالكة لميامي الدولية للأوراق المالية، شركة مياكس (MIAX®)، شركة مياكس بيرل (MIAX Pearl®)، شركة مياكس إميرالد (MIAX Emerald®)، بورصة مينيابوليس للحبوب، ليدجرإكس، بورصة برمودا للأوراق المالية، وشركة دورمان تريدينغ، عن إطلاق ناجح لحل تسوية في الوقت الحقيقي جديد لبورصة مينيابوليس للحبوب، وهي سوق للعقود المعينة (DCM) ومنظمة لمقاصة المشتقات (DCO).

تم إطلاق نظام التسوية الجديد لبورصة مينيابوليس للحبوب في الأول من يونيو/ حزيران 2023 ويقدم خدمات التسوية بناءً على نظام فايريكلير (VeriClear™)، وهو نظام تسوية في الوقت الحقيقي قابل للتوسعة ومدعوم بالذكاء الاصطناعي، تم تطويره بواسطة شركة فيرميكولوس للتكنولوجيا المالية (Vermiculus)، وهي شركة مقرها السويد متخصّصة في تقديم حلول التداول والتسوية والوديعة المركزية للأوراق المالية على المستوى العالمي. يعتمد نظام التسوية الجديد لبورصة مينيابوليس للحبوب تصميمًا يستخدم خدمات صغيرة (Microservices) لتوفير حل شامل للتسوية وخلال الوقت الفعلي من البداية إلى النهاية.

قال توماس ب. غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميامي الدولية القابضة: " لقد شكّلَ تركيزنا الدؤوب على توفير أحدث التقنيات لصناعة العقود الآجلة ركيزةً استراتيجية تدعمُ نمو شركة ميامي الدولية القابضة، ومثالُ ذلكَ إطلاق نظام التسوية الجديد لبورصة مينيابوليس للحبوب". "تم إعادة هندسة نظام التسوية الجديد لبورصة مينيابوليس للحبوب بشكل كامل ومن الأساس، مما يتيح لشركة ميامي الدولية القابضة التوسيع الكبير لنطاق المنتجات والخدمات التسويقية التي نستطيع تقديمها للصناعة."

قال دوغلاس إم. شافر الابن، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات لشركة ميامي الدولية القابضة: "يعكسُ إصرارنا على التعاون مع Vermiculus واستخدام قدرات VeriClear استراتيجيتنا في توفير أحدث التقنيات وخدمات العملاء الفعّالة لمجتمع التداول لدينا". "شكّلَ المجهود المشترك في بناء نظام التسوية أمرًا حاسمًا في الإطلاق الناجح." لا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا بفرق التكنولوجيا في MIAX وMGEX الذين عملوا بجد مع Vermiculus لضمان أن يتمّ إطلاق المنصة في الموعد المحدد."

أضاف مارك ج. باغان، المدير والرئيس التنفيذي لبورصة مينيابوليس للحبوب: "يوفر نظام التسوية الجديد لبورصة مينيابوليس للحبوب أداة قوية تمكّنُ أعضائنا من إدارة عمليات التسوية الخاصة بهم بكفاءة أكبر." تتيحُ المجموعة الجديدة من واجهات برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي لأعضائنا أتمتة مجموعة واسعة من العمليات اليدوية وتسهل عليهم عمليات تنفيذ المعالجة المباشِرة في تدفق أعمالهم التجارية.

يتم تنفيذ نظام التسوية الخاص ببورصة مينيابوليس للحبوب علـــى مرحلتين: توفر المرحلة الأولى غالبية وظائف التسوية المواجهة لأعضاء التسوية بما في ذلك إدارة التداول، وإدارة المراكز، وإدارة الضمانات، والتسوية، والتسليم، والتقارير. ستوفرُ المرحلة الثانية، التي من المتوقع أن يتم نشرها في عام 2024، إمكانات إدارة المخاطر المحدثة بما في ذلك حسابات الهامش، والاختبارُ الرجعيُّ واختبار التحمل، ودعم حسابات التباين في الوقت الفعلي. يُمكنُ الحصول على مزيد من المعلومات حول نظام التسوية الجديد لبورصة مينيابوليس للحبوب هنـــا .

نبذة عن شركة مياكس MIAX

تمتلك شركة Miami International Holdings, Inc، وهي الشركة الأم القابضة لشركة MIAX، شركة Miami International Securities Exchange, LLC (MIAX‎®‎‎) وشركة MIAX PEARL, LLC ‎‎ (MIAX Pearl®) وشركة MIAX Emerald, LLC (‎‎‎MIAX Emerald®) وشركة Minneapolis Grain Exchange, LLC (MGEX™) وبورصة برمودا (BSX™) وDorman Trading، LLC.

MIAX وMIAX Pearl وMIAX Emerald هي أسواق وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى مجلس الأوراق المالية الأمريكي (SEC) والتي يتم تمكينها من خلال تقنية MIAX الملكية المدمجة داخل الشركة. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. تم إنشاء منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال تداول الخيارات الأمريكية ويتم تمييزها حسب الإنتاجية والكمون والموثوقية وحتمية الأوامر السلكية. وتعمل MIAX أيضًا كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE) هو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم إس بي دي آر (SPDR) إس أند بي 500 (S&P 500) صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) إس بي واي (SPY).

MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة للقمح الربيعي الأحمر الصلب وتعمل أيضا كسوق حصرية لعقود SPIKES الآجلة. MGEX هي سوق العقود المعين (DCM) ومؤسسة لمقاصة المشتقات (DCO) في إطار ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC، وتوفر خدمات DCM و DCO في مجموعة من فئات الأصول.

LedgerX هي هيئة تداول ومقاصة منظمة (CFTC) منظمة ومقرها في ميامي، فلوريدا وهي مسجلة كسوق عقود محددة (DCM)، ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO) ومرفق تنفيذ المقايضة (SEF) لدى ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

BSX هي سوق إلكتروني متكامل رأسياً للسندات المالية العالمية، مقرها في برمودا تأسّست في 1971. تتخصّصُ BSX في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم وإصدارات الديون والأرصدة والصناديق الوقائية وضمانات المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة متكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المعاملات المستقبلية، وهي مسجلة لدى ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

وتوجدُ مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب أخرى في ميامي، فلوريدا توجدُ مكاتب MGEX في مينيابوليس، مينيسوتا. تقع مكاتب LedgerX في برينستون، نيوجيرسي. توجدُ مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. توجدُ مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد حول MIAX تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com .

لمعرفة المزيد عن MGEX، تفضّل بزيارة www.mgex.com .

لمعرفة المزيد عن LedgerX، تفضّل بزيارة www.ledgerx.com .

لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة www.bsx.com .

لمعرفة المزيد حول Dorman Trading تفضّل بزيارة www.dormantrading.com .

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، "للشركة") ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل "قد"، "مستقبل"، "خطة" أو "مخطط"، "سوف" أو "ينبغي"، "يُتوقع"، "مسودة"، "في نهاية المطاف" أو "المتوقعة". ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج، المستقبلية اختلافا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

وتظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قبل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يُحدد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. كما أن أي إشارات من قبل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالغير هي لتحديد سلع و/أو خدمات غير المقابلة وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.

للتواصل الإعلامي:

آندي نيبو، نائب الرئيس الأول ومسؤول الاتصالات

‎(609) 955-2091

[email protected]

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1396492/MIAX_Logo.jpg

MIAX SOURCE