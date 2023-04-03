تم الانتهاء من أول صب للخرسانة في مساكن سيكس سينسز ريزيدنسز النخلة الفاخرة من مجموعة Select بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 أبريل 2023 /PRNewswire/ -- احتفلت مجموعة Select، إحدى شركات التطوير العقاري الفاخرة الأكثر ثقة في المنطقة، بإنجاز مهم في 22 مارس/آذار 2023، مع أول صب خرساني في سيكس سينسز ريزيدنسز النخلة بدبي. حضر الحفل التنفيذيون وكبار الشخصيات وأعضاء فريق مجموعة Select وBSBG للاستشارات والمقاول الرئيسي iBUILD.

من بين الضيوف الكرام في الحفل السيد سامح فام، المدير العام ومهيب منير، مدير العمليات في iBUILD، بالإضافة إلى ممثلين عن BSBG للاستشارات - أندرو بريزا، الشريك الأول وكريس داي، شريك، الذين كانوا العقل المدبر وراء تصميم هذا المشروع الأيقوني.

The first concrete pouring at Six Senses Residences The Palm, Dubai

بدأ رحيل أسلم، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة Select، رسميًا حفل التدشين بالترحيب بجميع الحاضرين في موقع البناء. قال رحيل أسلم: "اليوم، بينما نصب الخرسانة الأولى، نقترب خطوة من تقديم مثال للعيش الفاخر للغاية في مجتمع مغلق وحصري". كما أعرب عن تقديره لاختيار أفضل الاستشاريين والموردين وأعضاء الفريق الذين يواصلون المساهمة بنجاح في هذا المشروع الحائز على جائزة.

كانت فيلات سكاي Sky هي محور الصب الأول، والذي تضمن بلاطة القبو والطوف. تم استخدام ما يقدر بـ 3500 متر مكعب من الخرسانة في الصب الذي استمر لمدة 24 ساعة، مع ما يقرب من 620 طنًا من الفولاذ التي تشكل طوفًا خرسانيًا لمنطقة صب المرحلة الأولى. بالإضافة إلى ذلك، فإن المرحلة الثانية من القبو هي قيد الإعداد، ومن المقرر صبها خلال الأسابيع القادمة.

تمتد مساكن سيكس سينسز على مساحة 1.2 مليون قدم مربع على الهلال الغربي لنخلة جميرا، وتتكون من بنتهاوس، وفيلات دوبلكس سكاي، وتسعة فيلات مميزة على شاطئ البحر، وفندق سيكس سينسز، وسكن سيكس سينسز، وهي منشأة صحية وترفيهية فاخرة تبلغ مساحتها 60 ألف قدم مربع.

حول مجموعة Select

يقع مقر مجموعة Select في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وهي شركة تطوير واستثمار عقاري حائزة على جوائز ومتخصصة في مجموعة مختارة من القطاعات بما في ذلك التطوير العقاري والاستثمارات والضيافة وتجارة التجزئة.

قامت مجموعة Select بتسليم أكثر من 7000 منزل، أكثر من 20 مليون قدم مربع، حاليًا مع 5000 منزل آخر قيد الإنشاء، بقيمة تطوير إجمالية مجمعة تزيد عن 20 مليار درهم إماراتي.

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