مطار حمد الدولي ثاني أفضل مطار في العالم حسب جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2023

مطار قطر الدولي يفوز بجائزة "أفضل مطار للتسوق في العالم" وجائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط" للمرة التاسعة

الدوحة قطر, 16 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- الدوحة، قطر: حصل مطار حمد الدولي (DOH) على تصنيف ثاني أفضل مطار في العالم ضمن حفل توزيع جوائز سكاي تراكس للمطارات العالمية 2023 الذي استضافه معرض مبنى المسافرين "Passenger Terminal Expo" في العاصمة الهولندية ، أمستردام في تاريخ 15 مارس 2023. كما حاز المطار على جائزة "أفضل مطار للتسوق في العالم" و"أفضل مطار في الشرق الأوسط" للمرة التاسعة على التوالي.

تعد جوائز المطارات العالمية من أرفع الجوائز في قطاع المطارات ، حيث يتم التصويت عليها من قبل العملاء في أكبر استطلاع سنوي لرضا العملاء في المطارات.

Group photo of Hamad International Airport’s team at the Passenger Terminal Expo 2023 (PRNewsfoto/Hamad International Airport) Qatar’s Hamad International Airport (DOH) (PRNewsfoto/Hamad International Airport)

وبهذه المناسبة قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي: "يسرنا حصد جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات والتصويت لمطار حمد الدولي كواحد من أفضل مطارات العالم. تعكس هذه الجوائز سلاسة عملياتنا التشغيلية ، وجهود موظفينا ، واستثمارنا في تقديم تجارب سفر استثنائية لمسافرينا وتزويد شركائنا بأفضل المرافق و الخدمات. نحن ملتزمين بخطط النمو الخاصة بنا والحفاظ على أعلى المعايير في صناعة السفر العالمية".

وقال السيد إدوارد بلايستيد، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي تراكس: "نهنئ مطار حمد الدولي على نجاحه في الفوز بهذه الجوائز الهامة للعملاء لعام 2023. لقد كانت السنوات القليلة الماضية صعبة للغاية بالنسبة للمطارات في جميع أنحاء العالم ، ومع تخطينا لجائحة كوفيد-19 يسعدنا أن نرى أعداد المسافرين تعود إلى طبيعتها ، وأن يتم الاعتراف بمطار حمد الدولي كمطار رائد من قبل عملائه".

ومنذ افتتاحه في عام 2014، أصبح مطار حمد الدولي وبسرعة قياسية أحد أبرز المطارات في العالم ، حيث يقدم مجموعةً واسعة من الخدمات والتسهيلات لمسافريه ويرحب بهم كوجهة استثنائية. وقد شهد المطار مؤخراً توسعة كبيرة ، حيث تمت إضافة حديقة استوائية داخلية جديدة وحديثة تعرف باسم "أورتشارد" إلى جانب صالات جديدة ومنافذ حصرية للبيع بالتجزئة.

ويضم مطار حمد الدولي أكثر من 180 خياراً للبيع بالتجزئة والضيافة مصممة لجميع المسافرين تحت سقف واحد ، بالإضافة إلى العديد من المتاجر الحصرية والأولى من نوعها بما في ذلك فندي بوتيك مع أول مقهى فندي في مطار ، ومقهى رالف ومقهى أوريو بالإضافة إلى قاعة الشاي هارودز تي رووم.

وقد كان العام 2022 عاماً استثنائياً بالنسبة لمطار حمد الدولي ، فقد استقبل أكثر من 35 مليون مسافر ليسجّل زيادة كبيرة في حركة المسافرين بنسبة 101.9٪ على أساس سنوي. أمّا بالنسبة لحركة الطائرات فقد وصلت في العام نفسه إلى 217,875 طائرة ، بزيادة قدرها 28.2٪ مقارنةً بعام 2021. ومع 44 شركة طيران شريكة تعمل من وإلى مطار حمد الدولي وتخدم أكثر من 170 وجهة حول العالم ، اختتم مطار حمد الدولي عاماً ناجحاً للغاية بصفته المطار الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر ™2022.

مطار حمد الدولي، بوابة السفر إلى قطر والعالم

يسعى مطار حمد الدولي إلى تلبية توقعات مسافريه حول العالم وتجاوزها، وقد أصبح المطار في حد ذاته وجهة مميزة لأنماط الحياة العصرية المتنوعة. ويقع مطار حمد الدولي ضمن مبنى واحد كبير، حيث يضم تحت سقف واحد مجموعة متنوعة من خيارات التسوق وتناول الطعام ومرافق الترفيه والاسترخاء، وكذلك مجموعة من الأعمال والقطع الفنية رفيعة المستوى التي تعود لنخبة من أبرز الفنانين بالعالم.

وقد استطاع مطار حمد الدولي منذ انطلاق أعماله التشغيلية أن يحدث تغييرًا جذريًا في تجربة السفر عبر المطارات وذلك بفضل تميزه التشغيلي وإعطائه الأولوية لسلامة المسافرين والموظفين وراحتهم وأمنهم. ويواصل مطار حمد الدولي تعزيز عملياته التشغيلية عبر الاستعانة بأحدث أنظمة التكنولوجيا المتطورة في المطارات وتطبيق المزيد من إجراءات السلامة المستندة إلى الحلول الذكية، مما يُكسبه دائمًا ثقة المسافرين.

وقد أدى تميز مطار حمد الدولي والتزامه بخدمة المسافرين إلى حصول المطار على ألقاب "أفضل مطار في العالم" للمرة الثانية على التوالي، و"أفضل مطار يضم بين 15 و20 مليون مسافر"، و"أفضل مطار في الشرق الأوسط" للعام الثامن على التوالي في حفل توزيع جوائز سكاي تراكس لأفضل مطار لعام 2022.

وقد أكمل مطار حمد الدولي بنجاح المرحلة الأولى من مشروع توسعة المطار، والذي ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بشكل كبير وتعزيز عروضه متعددة الأبعاد. وفي إطار سعيه للوفاء بوعده بأن يكون "مطار المستقبل"، سيوفّر المطار لمسافريه، من خلال مشروع التوسعة، بيئة متجدّدة من المساحات الخضراء المنعشة، بالإضافة إلى إطلاقه مفاهيم عصرية جديدة للتسوق والضيافة، وغير ذلك من المرافق الترفيهية الأخرى.

وتتولى الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إدارة العمليات التجارية والتشغيلية للمطار.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمطار حمد الدولي www.dohahamadairport.com

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